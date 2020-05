«Mittlerweile bin ich froh, dass sie stattfinden»: Maturaprüfungen trotz Coronakrise – So haben sich die Schüler der Kantonsschule Trogen darauf vorbereitet Vier Maturanden der Kanti Trogen erzählen, wie sie sich auf die

am Montag beginnenden Prüfungen vorbereitet haben. Stephanie Häberli 24.05.2020, 20.40 Uhr

Die Trogner Kantonsschülerinnen und -schüler stehen vor dem entscheidenden Schritt. Bild: Hanspeter Schiess

Das Wichtigste in Kürze

In der Schweiz wurden in den letzten Wochen zahlreiche, zum Teil hitzige Diskussionen geführt, ob und in welcher Form die Maturaprüfungen sattfinden sollen.

Die Ostschweizer Kantone halten an den Maturaprüfungen fest.

Die Ausserrhoder Kantonsschüler wehrten sich mit einem Brief dagegen, dass die Prüfungen stattfinden werden. Sie fühlten sich gegenüber Zürcher oder Berner Schüler benachteiligt.

Viele Ausserrhoder Maturanden werden am Montag nervös sein. Während in diesem Jahr in einigen Kantonen gänzlich auf die Maturaprüfungen verzichtet wird, müssen die Lernenden der Kantonsschule Trogen zur schriftlichen Abschlussprüfung antreten. Dies wird aber nicht allen passen: Bereits vor rund drei Wochen wollten die Maturandinnen und Maturanden Rektor Marc Kummer und Bildungsdirektor Alfred Stricker mit einem knapp drei Seiten langen Schreiben dazu bringen, dass auch in Ausserrhoden auf die schriftlichen Prüfungen verzichtet wird.

Im Brief bemängeln sie unter anderem auch die knappe Vorbereitungszeit von nur drei Wochen. Ohne Erfolg: Die Schulleitung sowie die Regierung halten auch im Coronajahr 2020 an den schriftlichen Maturaprüfungen in Trogen fest. Die Schulleitung hat jedoch angekündigt, aufgrund der schwierigen Situation den Lernenden entgegenzukommen.

Vorbereitungszeit weniger turbulent als erwartet

Alina Loacker, Maturandin Bild: STH

Eine Umfrage bei den Lernenden zeigt nun, dass die Vorbereitungszeit doch nicht so turbulent ausfiel wie von vielen befürchtet. Alina Loacker, eine Maturandin der Kantonsschule Trogen sagt:

«Anfangs habe ich gehofft, dass die Prüfungen abgesagt werden. Doch mittlerweile bin ich sogar froh, dass sie stattfinden»

Auf diese Weise hätten sie wenigstens einen richtigen Abschluss und die Kantizeit laufe nicht einfach aus. Auch wenn Loacker sich damit abgefunden hat, dass sie und ihre Mitschüler die schriftlichen Prüfungen schreiben müssen, bedauert sie etwas anderes:

«Ich finde es schade, dass man schweizweit keine einheitliche Lösung finden konnte.»

Der endgültige Entscheid des Bundesrates, wie die Sache mit den Maturaprüfungen gehandhabt wird, kam für Loacker zu spät. «Die Schule kommunizierte, dass wir davon ausgehen sollen, dass die Prüfungen normal stattfinden. Doch ich konnte mich erst nachdem der definitive Entscheid fiel, aufraffen, um richtig mit dem Lernen zu beginnen.» Loacker verweist in diesem Zusammenhang jedoch darauf, dass die Schule den Maturandinnen und Maturanden aufgrund der aussergewöhnlichen Situation entgegengekommen sei: «Das Ergänzungsfach ist momentan freiwillig. Zudem dürfen diejenigen, die sich auf den Numerus Clausus vorbereiten, auch den Sportunterricht ausfallen lassen», so Loacker.

Elias Hostettler, Maturand Bild: STH

Auch Elias Hostettler hatte zu Beginn Hoffnungen, dass die Abschlussprüfungen auch im Kanton Appenzell Ausserrhoden abgesagt werden. «Ich ging davon aus, dass die Regelungen bezüglich einer Prüfung für einen national anerkannten Abschluss schweizweit einheitlich festgelegt werden.» Hostettler kann verstehen, weshalb der Kanton an der Durchführung der Prüfung festhält, findet aber, dass die Vorbereitungsumstände nicht optimal gewesen seien:

«Die Prüfungsvorbereitung war über das Internet einiges schwieriger als unter normalen Bedingungen.»

Laut Hostettler sagte die Schule aber, dass bei der Prüfung auf diese besonderen Umstände Rücksicht genommen werde. Die Prüfungen werden dementsprechend auch angepasst. «Wie das umgesetzt wird, werden wir allerdings erst an der Prüfung selber sehen.» Maturaprüfung hin oder her, ein Wermutstropfen bleibt: «Letztlich bleibt die Prüfung ja nur ein Bruchteil des Abschlusses. Ich finde es schade, um alles, was sonst nicht stattfinden kann und eigentlich zum Abschluss gehören würde.»

Simone Lo Bartolo, Maturand Bild: STH

Simone Lo Bartolo ist der Verfasser des anfangs erwähnten Briefes. «Ich hätte gedacht, dass wir mit den Argumenten, die wir im Brief aufgeführt haben, überzeugen können, dass die Prüfungen nicht stattfinden sollen. Doch leider war das nicht möglich.» Der Maturand findet es schade, dass für die Lehrabschlussprüfungen eine schweizweite Regelung festgelegt wurde und bei den Maturaprüfungen nicht. Auch der definitive Entscheid kam für ihn zu kurzfristig:

«Wenn wir vorher gewusst hätten, was Sache ist, hätten wir mental etwas entspannter an die Sache rangehen können.»

Mehr Zeit für die Vorbereitung zu Hause habe Lo Bartolo aber nicht gebraucht. Gefehlt habe ihm während dieser Zeit unter anderem der Austausch mit den Mitschülern: «Unter normalen Umständen hätte ich beispielsweise nach dem Unterricht jemanden fragen können, ob es möglich wäre, zusammen zu lernen. Auch wenn jemand Nachhilfe in Anspruch nehmen möchte, ist das momentan nur schwer möglich.»

Anfangen zu Lernen war eine Herausforderung

Lea Hiltbrunner, Maturandin Bild: STH

«Ich konnte mir anfangs gar nicht vorstellen, dass die Prüfungen in irgendeiner Form stattfinden werden», sagt die Maturandin Lea Hiltbrunner. Auch für sie war es zu jener Zeit, als bezüglich der Durchführung der Prüfungen noch keine Klarheit herrschte, sehr schwierig, mit dem Lernen anzufangen. Auch sie hat am Brief an die Adresse von Schulleitung und Kanton mitgearbeitet. Hiltbrunner sagt:

«Ich denke, wir wurden zwar sehr ernst genommen, aber leider wurde am Entscheid, dass die Prüfungen stattfinden, festgehalten.»

Inzwischen hat sie sich damit abgefunden: «Ich habe mit diesem Ergebnis gerechnet. Nachdem der Entscheid dann definitiv ausgesprochen wurde, blieb mir nichts anderes übrig, als es so zu akzeptieren.»

Dass die Schulleitung den Maturanden beispielsweise damit entgegenkam, dass sie gewisse Fächer nicht mehr besuchen mussten, stellt Lea Hiltbrunner sehr zufrieden. «Dies kam unerwartet und ist erfreulich, auch wenn wir gehofft haben, dass die Prüfungen ganz gestrichen werden.»