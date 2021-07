Tourismus Was verbirgt sich in den Trogner Zellweger Palästen? Was macht den Dachstock der Teufner Kirche so speziell? Dorfkultur und Geschichte wird während des Appenzeller Kultursommers lebendig Appenzellerland Tourismus AR hat das Angebot Appenzeller Kultursommer lanciert. Bis im Oktober werden 150 Führungen angeboten. Zudem bieten verschiedene Museen ein spezielles Programm für Familien. Mea McGhee 12.07.2021, 05.00 Uhr

Walter Graf, Dorfführer in Heiden, bringt zwei Touristinnen aus Essen Eigenheiten seiner Heimat näher. Bild: Mea McGhee

«Die Führerinnen und Führer des Appenzeller Kultursommers erwecken Historisches und die Dorfkultur zum Leben», sagt Claudia Nyffeler von Appenzellerland Tourismus AR. Die stellvertretende Geschäftsleiterin ist Projektverantwortliche des neuen Tourismusangebotes in Appenzell Ausserrhoden. Als Wanderparadies bekannt, soll nun auch die kulturelle Vielfalt des Kantons bekannter gemacht werden, erklärt sie.

Appenzellerland Tourismus AR hat mit verschiedenen Museen, Dorfführerinnen und Dorfführern sowie touristischen Leistungsträgern ein Angebot in neun Ausserrhoder Gemeinden ausgearbeitet. 150 Führungen zu 18 Themen können während des Kultursommers 2021 besucht werden. Manche Angebote sind gratis, andere kosten einen Batzen. Dazu haben einige Museen im Rahmen des «Kultursommers Familie» attraktive Programme für Gross und Klein erarbeitet.

Neue Einblicke, neue Erkenntnisse

Während des Kultursommers 2021 öffnen sich bis in den Oktober hinein in verschiedenen Ausserrhoder Dörfern Türen und Tore zu verborgenen Kulturschätzen: Welche Spuren hat Henry Dunant in Heiden hinterlassen? Wer war der Dorfkönig von Walzenhausen? Und welche Vögel pfeifen im Walderlebnisraum Gais? Lokale Führerinnen und Führer nehmen die Gäste mit auf eine Entdeckungstour, erzählen spannende Geschichten und berichten über wissenswerte Fakten. Claudia Nyffeler sagt:

«Gäste und Einheimische können viel entdecken. Sie erhalten Zugang zu Orten, die sonst nicht oder nur für Gruppen begehbar sind. Wir wollen auch die Faszination für die Heimat wecken.»

Claudia Nyffeler, Projektleiterin des Appenzeller Kultursommers. Bild: Mea McGhee

Die Projektleiterin besuchte schon einige Angebote und hat festgestellt: «Nach einer Führung betrachte ich die Häuser, Brücken oder Kirchen mit anderen Augen.»

Antike Velos ausprobieren, an Kräutern schnuppern

Der Kultursommer deckt verschiedene Bereiche ab, etwa Baukunst, Dorfleben, Natur, Musik, Textilgeschichte, Brauchtum oder Naturheilkunde. Manche Führungen, zum Beispiel jene über die heilkundige Emma Kunz in Waldstatt, wurden neu ausgearbeitet. Neu ist auch die Gartenführung Kräuterzauber in Stein.

In Trogen können die Innenräume der Zellweger-Paläste, die normalerweise nicht öffentlich zugänglich sind, besichtigt werden. Neben dem Grubenmann-Museum im Zeughaus Teufen wird der sonst verborgene Dachstuhl der evangelischen Kirche Teufen besichtigt und das Werk der Architekten nicht nur am Modell, sondern auch in der Realität gezeigt. Im Velomuseum in Rehetobel findet sich eine eindrückliche Ausstellung an antiken Fahrrädern, die auch ausprobiert werden können. Jeder Gast erhält zum Abschluss eine frankierte Kultursommer-Postkarte. Die Anbieter hoffen natürlich, dass diese weit herum Adressaten finden, die später eine Veranstaltung des Kultursommers besuchen werden.

Die ersten Rückmeldungen von Besucherinnen und Besuchern seien positiv, sagt Claudia Nyffeler. Der Kultursommer soll ein langfristiges Angebot des Ausserrhoder Tourismus sein, ja er soll gar wachsen. Führungen in weiteren Dörfern könnten angeboten werden. Und: «Wir würden zudem gerne die Türen zu traditionellen Handwerksbetrieben, etwa einem Biberbäcker oder einem Weissküfer öffnen», blickt Claudia Nyffeler voraus.

Eine Anmeldung ist bei einigen Veranstaltungen erforderlich. Die Durchführung ist manchenorts abhängig von der jeweiligen Teilnehmerzahl. Informationen zum Appenzeller Kultursommer und alle Daten der Veranstaltungen sind zu finden unter: www.appenzeller-kultursommer.ch