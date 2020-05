Alte Fotos, unbekannte Texte und Karten: «AppenzellDigital» als Tor zu einem vielseitigen Onlineangebot über das Appenzellerland Das Online-Portal vermittelt den Zugang zu digitalem Wissen über die Region. Initiant der Plattform ist der Verein Appenzeller Hefte. Jesko Calderara 01.05.2020, 14.39 Uhr

Das elektronische Bildarchiv e-pics der ETH-Bibliothek Zürich umfasst mehrere Millionen Fotos. Darunter sind auch historische Aufnahmen der Hundwilertobelbrücke. Bild: ETH Bibliothek, Bildarchiv

Coronazeit ist Lesezeit. Viele verbringen im Augenblick gezwungenermassen mehr Zeit zu Hause als sonst. Eine gute Gelegenheit zum Lesen, findet der Verein Appenzeller Hefte. Ihm gehören unter anderem der Ingenieur-Geometer Werner Frischknecht, Kulturwissenschaftlerin Theres Inauen und Kantonsbibliothekarin Heidi Eisenhut an. In einer Medienmitteilung wird in diesem Zusammenhang auf «AppenzellDigital» hingewiesen. Das Online-Portal ist ein Tor zu Bildern, Texten, Karten und Tönen, die Wissen über das Appenzellerland vermitteln, das Auge beim Betrachten erfreuen und die Neugierde am Entdecken wecken. Oftmals handelt es sich dabei um verborgene Schätze, die in der Weite der digitalen Welt unerkannt oder Kennern vorenthalten bleiben.