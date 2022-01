Ausblick Nordostschweizerisches Jodlerfest, Kantonalmusikfest, Herisauer Kinderfest: Das steht 2022 im Appenzellerland an Dieses Jahr sind sowohl in Ausserrhoden als auch in Innerrhoden einige Grossanlässe geplant. Zudem werden wichtige politische Geschäfte diskutiert. Eine Übersicht über die wichtigsten Ereignisse in 2022. Jesko Calderara Jetzt kommentieren 02.01.2022, 20.27 Uhr

Nach 40 Jahren ist Appenzell vom 1. bis 3. Juli wieder einmal Gastort für ein Nordostschweizerisches Jodlerfest.

Noch immer dominiert weltweit die Berichterstattung über die Coronakrise die Nachrichtenlage. Nichtsdestotrotz wird abgesehen von der Pandemie 2022 im Appenzellerland einiges los sein. Die folgende Auswahl zeigt, was im laufenden Jahr in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und Sport ansteht.

Die nächste Sitzung des Kantonsrates vom 21. Februar verspricht Spannung. Auf der Traktandenliste steht die zweite Lesung des teilrevidierten Energiegesetzes. Umstritten ist vor allem die Einführung des sogenannten Basler-Modells. Die Regierung beantragt auf die zweite Lesung hin, darauf zu verzichten. Ihrer Ansicht nach kann mit den weniger weitgehenden Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich 2014 die gleiche Wirkung erzielt werden. Dieser Punkt dürfte im Kantonsrat noch zu Diskussionen führen. Der Gesetzesentwurf sieht zudem vor, dass bis 2035 mindestens 40 Prozent des in Ausserrhoden verbrauchten Stroms im Kanton selbst aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Dies fordert auch eine hängige Initiative.

Auf der politischen Traktandenliste werden dieses Jahr auch Gemeindefusionen stehen. So wird der Kantonsrat im Februar in erster Lesung die Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» und den Gegenvorschlag der Regierung beraten. Dieser sieht die Reduktion der Anzahl Gemeinden von 20 auf 4 vor. Demgegenüber verlangt die Initiative der IG Starkes AR lediglich die Streichung der Gemeindenamen aus der Verfassung. Dies schlägt auch die Verfassungskommission in der laufenden Totalrevision vor. Zum Thema Gemeindefusionen wird in dieser Woche eine weitere kantonale Initiative öffentlich lanciert. Sie trägt den Titel «Selbstbestimmte Gemeinden». Das Komitee wird am Donnerstag über den Inhalt des Begehrens informieren.

Das Projekt «Weiterentwicklung Areal Gmünden» steht voraussichtlich im März im Kantonsrat zur Debatte. Dabei geht es um die Erneuerung der Gefängnisse und um einen Neubau für das Strassenverkehrsamt. Die Kostenvorgaben für die Gefängnisse betragen rund 23,5 Millionen Franken, wovon der Bund einen Drittel übernimmt. Für das Strassenverkehrsamt mit Prüfhalle sind 10,8 Millionen Franken und für die Verkehrs- und Regionalpolizei gut 2,1 Millionen Franken im Finanzplan eingeplant.

Bereits am 21. Februar wird sich der Kantonsrat mit dem Kinderbetreuungsgesetz beschäftigen. Dieses schreibt vor, dass künftig Eltern in allen Gemeinden für die familienergänzende Betreuung ihrer Kinder finanzielle Unterstützung erhalten.

Der Finanzausgleich ist ein wichtiges Instrument für den Zusammenhalt des Kantons. Dabei zahlen finanzstarke Gemeinden wie Teufen in einen Topf ein, von dem vor allem das Hinterland profitiert. Nun wird das Finanzausgleichsgesetz revidiert. Der Regierungsrat schickt in den nächsten Monaten einen entsprechenden Entwurf in die Vernehmlassung. Die Vorlage dürfte zu kontroversen Diskussionen führen, zumal es auch Verlierer geben könnte. Zudem ist die Frage umstritten, wie stark zwischen reichen und armen Gemeinden umverteilt werden soll.

Bei der Erarbeitung des Volksschulgesetzes gab es aus verschiedenen Gründen immer wieder Verzögerungen. Dieses Jahr ist es nun endlich so weit: Im Mai wird der Kantonsrat die Vorlage in erster Lesung beraten. Im Volksschulgesetz geht es unter anderem um Pensenreduktionen für Lehrpersonen ab 55 Jahren.

Der Steiner Gemeindepräsident Siegfried Dörig tritt Ende Mai ab. Der FDP-Politiker ist seit 1995 Mitglied des Gemeinderates und seit 2015 Gemeindepräsident. Kandidierende für die Nachfolge gibt es bis anhin keine. Der erste Wahlgang wurde auf den 3. April angesetzt. An diesem Datum stehen in mehreren Ausserrhoder Gemeinden Ergänzungswahlen in den Gemeinderat und in den Kantonsrat an. Gleich vier Gemeinderatsmitglieder werden in Grub gesucht, in Wald sind es deren drei.

Doppelspur oder Tunnel? Diese Frage spaltet die Bevölkerung in Teufen seit Jahren. Im Mai können sich die Stimmberechtigten erneut dazu äussern. Dann kommt eine Initiative der IG Tüüfner Engpass an die Urne. Das Volksbegehren verlangt eine Abstimmung über einen Kredit für einen einspurigen Bahntunnel zwischen Bahnhof und Stofel.

Das Ziel ist in Griffweite. Die erste Gemeindefusion in jüngster Vergangenheit im Appenzellerland könnte 2022 Tatsache werden. Die Bezirke Rüte und Schwende wollen sich am 1. Mai zusammenschliessen. Der Zusammenschlussvertrag wurde in beiden Bezirken deutlich angenommen. Stimmt auch die Landsgemeinde 2022 zu, findet am 1. Mai die erste gemeinsame Bezirksgemeinde statt. Der neue Bezirk wird Schwende-Rüte heissen.

Eigentlich hätte das Appenzeller Kantonalmusikfest in Heiden 2020 stattfinden sollen. Dieser Grossanlass wird nur alle fünf Jahre durchgeführt. Die Coronapandemie machte den Organisatoren jedoch einen Strich durch die Rechnung. Das Fest musste um zwei Jahre verschoben werden. Nun steht das Biedermeierdorf vom 24. bis 26. Juni im Zeichen der Blasmusik. An diesem Wochenende werden in Heiden rund 50 Gruppen mit über 1800 Musikantinnen und Musikanten sowie Tausende von Besucherinnen und Besuchern erwartet.

Nebst dem Heiden Festival und dem Appenzeller Kantonalmusikfest steht am 3. und 4. September 2022 in Heiden mit dem Biedermeierfest eine dritte Grossveranstaltung an. Es ist die achte Ausgabe dieses Festes, das alle vier Jahre jeweils am ersten Wochenende im September organisiert wird. Anlass ist die Entstehungsgeschichte der Vorderländer Gemeinde. Am 7. September 1838, also in der Biedermeier-Zeit, wurde Heiden bei einem Dorfbrand fast vollständig eingeäschert. Einzig das Haus Harmonie wurde verschont.

Dieses Jahr feiert die Gemeinde Gais ihr 750-jähriges Bestehen. Die Jubiläumsanlässe werden während zehn Tagen vom 2. bis 11. September durchgeführt. Hauptschauplatz ist der Dorfplatz von Gais. Es soll ein Programm geben, in dem für alle etwas dabei ist. Geplant ist unter anderem ein Eröffnungsfest mit einem Kinder- und Familientag. Am zweiten Wochenende wird das Gewerbe Tür und Tor öffnen, um der Bevölkerung die verschiedenen Handwerksbetriebe näher zu bringen.

Im Juni 2021 wäre es nach zwei Jahren wieder so weit gewesen: In Herisau hätte das Kinderfest gefeiert werden sollen. Der Anlass fiel allerdings wie so viele andere der Pandemie zum Opfer. Das Kinderfest musste frühzeitig um ein Jahr auf Juni 2022 verschoben werden. Das Motto «Farbenfroh» bleibt bestehen. Seit 1837 findet das Herisauer Kinderfest alle zwei Jahre statt.

Vom 1. bis 3. Juli ist Appenzell nach 40 Jahren erneut Gastort für ein Nordostschweizerisches Jodlerfest. Die Planungen für den Grossanlass laufen auf Hochtouren. Das OK erwartet in Appenzell rund 3000 Aktive aus den Bereichen Jodeln, Alphornblasen und Fahnenschwingen sowie 45000 Gäste aus der ganzen Schweiz.

