«Das Projekt fügt sich harmonisch ins Ortsbild ein»: Appenzeller Alpenbitter AG stellt Betriebserweiterungspläne vor Die Spirituosenherstellerin projektiert eine Erweiterung der Betriebsgebäude in Appenzell. Beim anonymen Projektwettbewerb ging das Zürcher Büro Lukas Imhof Architektur GmbH als Sieger hervor. Der Fokus lag auf Nachhaltigkeit und Integration im Ortsbild. 01.09.2020, 10.40 Uhr

Die Appenzeller Alpenbitter AG will wegen des zunehmenden Platzmangels ihre Lagerhalle erweitern.

(pd/mlb) «Der Unternehmensstandort an der Weissbadstrasse 27 in Appenzell ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt», schreibt die Appenzeller Alpenbitter AG in einer Medienmitteilung. Denn jährlich würden rund 25'000 Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland die Produktionsstätte des «beliebtesten Bitters der Schweiz» besichtigen. Die hohen Besucherzahlen in den Produktions- und Degustationshallen sowie im Shop gehören zu den Gründen für die geplante Betriebserweiterung der Appenzeller Alpenbitter AG. Vor dem Haupteingang kreuzen sich die Wege von Besuchern, Lastwagen und Anwohnern. Nun sollen diese Verkehrsströme gemäss Mitteilung entflechtet werden.