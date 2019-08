Radiomoderatorin erfindet eigene Sage aus dem Appenzellerland

Guet dreiezwenzgi ische gsee, de José vo Barcelona ode Pamplona, niemed het da eso gnau gwesst, vo fott isch e’ choo, uf seb het me sich veloo. Gschaffet het e’ uf em Bau, mit bruubrenntem Rogge ond die schwaze Locke vom Staub ganz grau. E Lache zum Veschmölze het e’ kaa, ond Auge wien e Reh, de Meedle het e’ de Chopf vedreiht ond s reihewiis mit hee. Jedere het e’ vo «Amor» vezöllt ond allne «Guapa» noo dröllt, ond wenn e’ emol ellee gsee isch, het e’ sin Toscht mit «Vino tinto» gstöllt. Doch denn isch e a s’ Annemariili heregroote ond veroote, die Gschicht het nüd chöne guet choo. Sii e Jumpfere mit grüene Auge wie de Seealpsee, het sich vesäh ond uf en iiloo. De escht Kuss a de Chölbi hönde de Tötschbahn, abahnt het sich do nebis, dass chlepft ond tätscht. On dem Annemariili eri Schwöschte het s gsäh ond sich deheem bim Vatte verätscht.De seb het tue wien en Wald voll Affe, dass sich die Meedl usgrechnet het möse en Spanie aagaffe! Denn de Vatte stolz uf Traditione, Schölleschötte, Roomzonne fresse ond Öberefahre! Z’fescht stolz uf Traditione, ke Intresse am Neue, bruche me nüd, cha gad abfahre! Wessed e’, de Appezölle het s geen loschtig, tanzt geen rond, abe wenn s em nüd passt, get s fadegrad eeni an Grend! De Appezölle macht geen Witz, lache isch gsond, abe s Lache isch vobei, wenn e’ nebis nüd chennt! Doch es isch scho z spot gsee, de José het s Annemariili mit hee, ond me wös nüd globe, de José het ere gad au en Broote in Ofe gschobe.De Vatte het d Heugable gnoo ond isch dem Spanie vekoo, hönnenoo isch er em gsprunge ond de José notgedrunge, wie vom Äbese besse devoo ond nie me hönnevöre choo. Ond s Annemariili isch gsee, ellee mit rondem Buuch ond joo es isch halt Bruuch, so eeni tuesch nüd hüüroote, au wenn sii sös enad no eebe aastendig isch groote. Ond s Annemariili isch ledig blebe, zwo nomme Jumpfere abe glich ellee, ond so het sii sich im Eeelend gstürzt in Seealpsee. Ond de See tuet er wie eri grüene Auge glitzere ond funkle, jedes Mol am legschte Sonntig im Septembe bim Iidunkle. Denn wenn Chölbi isch im Doof, doo wo de José em Annemariili gmacht het de Hoof. Ond wem me liislig ond moxmüüslistölle isch, denn ghöt me denn: José au José, wo bisch, wo bisch!? pd