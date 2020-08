Fragen & Antworten Selbstdeklaration, Quarantänepflicht, Kontrollanrufe: Das müssen Appenzell Heimkehrer aus Risikoländern beachten Für Reisende ist zurzeit vieles ungewohnt. Wer aus einem Risikoland zurückkehrt, muss in die Quarantäne - sonst drohen Bussen. Jesko Calderara 06.08.2020, 05.00 Uhr

Diese Woche gehen in fast allen Kantonen die Sommerferien zu Ende – so auch in Ausserrhoden. Viele Appenzellerinnen und Appenzeller kehren in diesen Tagen aus den Ferien zurück. Folgen hat das für all jene, die trotz Coronapandemie in einem der Risikoländer waren: Diese Heimkehrer müssen für zehn Tage in Quarantäne. Die folgenden Fragen und Antworten schaffen Klarheit zu den Pflichten der Reiserückkehrer sowie zu möglichen Sanktionen und Kontrollen durch die Kantone.

Alle Personen mit Wohnsitz in Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden, die aus einem Staat oder Gebiet mit erhöhtem Infektionsrisiko einreisen, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise in die Schweiz unter Quarantäne zu stellen. Diese Liste wurde erst gestern wieder aktualisiert. Neu ist auch Spaniern darauf zu finden. Die aktuell gültige Risikoliste mit 44 Ländern ist auf der Website des Bundesamtes für Gesundheit abrufbar.

Ausserrhoder Heimkehrer aus einem Risikoland müssen sich via Formular auf ar.ch/corona bei den Behörden melden. Sie werden nach Einsendung des Formulars gebeten, soziale Kontakte zu meiden und sich selbstständig in Quarantäne zu begeben. Zeitnah werden sie dann von einem der Mitarbeitenden telefonisch kontaktiert, und das weitere Vorgehen wird besprochen. In Innerrhoden ist das Vorgehen gleich. Nach der Einreise aus einem Risikoland muss innerhalb von zwei Tagen das Meldeformular beim Gesundheitsamt eingereicht werden. Dieses ist auf der Website ai.ch/coronavirus zu finden.

In Appenzell Innerrhoden sind momentan 43 Personen nach der Einreise aus einem Risikoland in Quarantäne. In Ausserrhoden müssen zurzeit 149 Personen zu Hause bleiben, davon sind 140 Reiserückkehrende. Wie konsequent sich diese melden, lässt sich noch nicht abschätzen.

Sie erhalten stichprobenmässig Passagierlisten vom Bund. Ansonsten setzen die Kantone auf die Selbstdeklaration über die Meldeformulare.

Ja. Kinder, die aus Ländern oder Gebieten mit hohem Infektionsrisiko in die Schweiz einreisen, werden unter Quarantäne gestellt. Die Eltern, welche sich um sie kümmern, ebenfalls. Der Bund empfiehlt, dass nur ein Elternteil solche Kinder betreut.

Ja, Appenzell Ausserrhoden kontaktiert die Reiserückkehrenden, die in Quarantäne sind, täglich. Auch in Innerrhoden gibt es Kontrollanrufe durch den Kanton.

Wer sich einer Quarantäne entzieht oder die Meldepflicht nicht befolgt, begeht nach dem Epidemiegesetz eine Übertretung. Dafür gibt es Bussen von bis zu 10000 Franken. Zuständig für die Strafverfolgung sind die Kantone.

Ein solcher besteht kaum. Die Vorgaben macht der Bund. Die Kantone können höchstens entscheiden, wie oft Reiserückkehrende kontaktiert werden.