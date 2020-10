«Das ist eine Schmalspurausbildung»: Ausserrhoder Handarbeitslehrerinnen fürchten um die Zukunft von Stricken und Werken Handarbeits- uns Werklehrerinnen schlagen Alarm. In nächster Zeit werden in Ausserrhoden viele Fachlehrpersonen im gestalterischen Bereich pensioniert. Diese Lektionen müssen vermehrt von Klassenlehrern unterrichtet werden. Die Pädagogischen Fachhochschulen sehen die Problematik und verweisen auf die Kantone. Mea McGhee 31.10.2020, 05.00 Uhr

Gestalterische Fächer vermitteln den Schulkindern nebst handwerklichen Fertigkeiten auch Kreativität, Vorstellungsvermögen und Durchhaltewillen.



Lesen, Rechnen, Schreiben – das lernen Kinder ab der ersten Klasse. Doch auch Stricken, Sägen, Nähen, Falzen oder Tonen gehören zu den Fertigkeiten, die gemäss Lehrplan erlernt werden müssen. Handarbeit und Werken hiessen früher die Fächer, die solche Kompetenzen vermittelten. Heute steht dafür Textiles oder Technisches Gestalten (TTG) auf dem Stundenplan.

In Ausserrhoden werden auf allen Stufen der Volksschule zwischen einer und drei Lektionen pro Woche TTG unterrichtet. Dazu kommen Lektionen im Bildnerisches Gestalten (BG). Einzig im abschliessenden Schuljahr ist der Besuch gestalterischer Fächer nicht Pflicht.

Viele Handarbeits- und Werklehrerinnen gehen in Pension



In den nächsten Jahren erreichen in Ausserrhoden viele «Handarbeits- und Werklehrerinnen» das Pensionsalter. «In diesen Fächern wird ein grosser Lektionenpool frei», sagt Karin Antilli Frick, im Vorstand des Ausserrhoder Lehrerverbandes (LAR) Vertreterin der Stufenkonferenz Gestalten und WAH. Diese Lektionen müssten künftig oft durch Klassenlehrpersonen übernommen werden. Bis vor einigen Jahren wurden Handarbeits- und Lehrpersonen an spezialisierten Seminaren zu Fachlehrkräften ausgebildet, heute erfolgt die Ausbildung im Rahmen des Studienganges an einer Pädagogischen Hochschule (PH).

«Das ist im gestalterischen Bereich eine Schmalspurausbildung. Das Handwerk hat heute zu wenig Gewicht in der Ausbildung», sagt Antilli Frick. Ihre Erfahrung ist, dass nur wenige Maturanden Interesse an handwerklichen Fächern haben.

«Viele kommen an die PH und haben seit der ersten Sek keine Nähmaschine mehr gesehen.»

Stünden sie später vor einer Klasse, fehlten vielen Lehrpersonen die Kompetenzen, die Anforderungen des Lehrplans 21 im Gestalten zu erfüllen. Die Konsequenz: Der Stellenwert der Gestalterischen Fächer nehme ab. «Es geht nicht darum, dass alle Schulkinder Stricken lernen. Vielmehr werden Kreativität, Feinmotorik, Durchhaltewillen oder Vorstellungsvermögen geschult», sagt Karin Antilli Frick. Oft müssten die Fachlehrkräfte die Lehrerkolleginnen und -kollegen in gestalterischen Fächern unterstützen, «und dies geschieht unentgeltlich.» Komme hinzu, dass im Werkraum oder Handarbeitszimmer Maschinen mit Gefahrenpotenzial stehen, etwa Bügeleisen, Nähmaschinen oder Bohrer.

Seitens der Eltern gebe es vielfach Rückhalt: «Viele Eltern bedauern das sinkende Niveau im Gestalterischen.» Im Appenzellerland haben handwerkliche Berufe einen hohen Stellenwert. Karin Antilli Frick fürchtet, dass die handwerkliche Grundausbildung an der Volksschule künftig zu kurz kommen wird. Dies würden auch die Lehrbetriebe merken.

Nachqualifikationen können erworben werden

Was unternimmt die Stufe Gestalten und WAH? Die Vorstände der Stufenkonferenzen der Kantone St.Gallen und Ausserrhoden hätten die Problematik bei der PH St.Gallen deponiert, man komme aber nicht weiter. Auch bei den Schulleitungen wurde die Situation thematisiert, doch nicht alle seien gleich sensibilisiert, sagt Karin Antilli Frick. Im Austausch steht sie auch mit dem Ausserrhoder Departement für Bildung und Kultur.



Dominik Schleich, Leiter des Ausserrhoder Amtes für Volksschule, attestiert dem Handwerk auch künftig eine bedeutende Rolle:

«Maschinen werden viele Arbeiten übernehmen, die Kreativität aber kommt von den Menschen.»

Deshalb wolle man dem Textilen und dem Technischen Gestalten Sorge tragen. Es sei erfreulich, dass die Lehrpersonen bestrebt sind, Lösungen zu finden. So soll mittels Umfrage eruiert werden, wie viele Lehrpersonen eine Nachqualifikation in den handwerklichen Fächern erlangen wollen. Denkbar wäre auch ein «Kompetenzzentrum mit Coaches», wo Kolleginnen, die zwar ausgebildet sind, momentan diese Fächer aber nicht unterrichten, Unterstützung erhalten. Dies müsste entsprechend entschädigt werden. Seitens der Behörde will Schleich mit den Amtsleitern anderer Kantone das Gespräch mit den PHs suchen.

Minderheit der Studierenden wählt gestalterische Fächer

Die Pädagogischen Hochschulen sind immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, sie würden die angehenden Lehrpersonen in den handwerklichen Fächern ungenügend ausbilden. Das lässt Daniel Germann, Leiter Studienorganisation für die Sekundarstufe 1 an der PHSG, so nicht gelten: Die musischen Fächer werden in demselben Umfang an Lektionen gelehrt, wie etwa Deutsch oder Mathematik. Die Studierenden des Lehrganges Sekundarstufe I müssen im Bachelorstudium aus der Fächergruppe mit Sport, Musik, Bildnerisches-, Textiles- und Technisches Gestalten sowie «Wirtschaft, Arbeit Haushalt» mindestens ein Fach wählen.

Heute werden Oberstufenlehrpersonen nicht mehr für nur ein Fach ausgebildet. Sie unterrichten mehrere Fächer, erklärt Germann. Dies habe den Vorteil, dass der Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern im Sport oder im Technischen Gestalten bereits vorhanden ist. Er räumt ein: «Es ist unbestritten, das Fach Textiles Gestalten wird von den Studierenden nicht so oft gewählt.» Konkret haben sich aktuell von 118 Studierenden im ersten Semester 11 für Textiles Gestalten eingeschrieben. Im Technischen Gestalten sind es 14, im Bildnerischen Gestalten 28. Am meisten, nämlich 58, wählten das Fach Sport. Germann bemerkt weiter:

«Die Jugendlichen verlieren an den Kantonsschulen den Bezug zu den handwerklichen Fächern. Jene, die sich für Textiles Gestalten entscheiden, sind dafür wirklich motiviert.»

Und wie könnten mehr Studierende für das Gestalterische gewonnen werden? Die PHSG weise an den Informationsveranstaltungen an den Kantonsschulen explizit auf diese Fächergruppe hin. Auch können Studierende während der ersten drei Wochen des Studiums das Fach wechseln. Sollte es einen Mangel an Lehrpersonen geben, müssten die Kantone auf den Missstand hinweisen, so Germann. Zudem hätten Lehrpersonen die Möglichkeit, berufsbegleitend die Qualifikation für einzelne Fächer zu erlangen.

Lehrpersonen des Zyklus 1 sind Allrounder



Und wie sieht es in der Ausbildung für Lehrpersonen in Kindergarten und Primarschule aus? Claudia Sturzenegger, Studienbereichsleiterin Gestalten, Musik, Bewegung, Sport, an der PHSG sagt: «Die Ausbildung der angehenden Lehrpersonen auf der Kindergarten- und Primarstufe im Gestalten erfolgt heute während drei Studienjahren in wenigen Wochenstunden.» Die Studierenden erhalten einen Einblick in verschiedene Gebiete. Sie werden nicht zu Fachpersonen ausgebildet, wie damals im Handarbeitsseminar. Die Lehrpersonen des Zyklus 1 seien Allrounder, die fast alle Fächer unterrichten können.

Alle Absolventen des Studienganges Kindergarten und Primarstufe der PHSG müssten zu Beginn der Ausbildung einen Kompetenznachweis erbringen, der aufzeigt, ob sie im Bildnerischen und Technischen Bereich über die nötigen Grundfertigkeiten verfügen. Können sie den Nachweis nicht erbringen, müssen sie sich diese Kompetenzen im Laufe des ersten Studienjahres aneignen, erklärt Claudia Sturzenegger. Im Verlauf des Studiums können sie zudem im Rahmen von Freifächern ihre Fähigkeiten verbessern.

Damit die künftigen Lehrpersonen sicher mit Maschinen und Geräten umgehen und dies den Kindern beibringen können, müssen die Studierenden einen Werkstatteinführungskurs belegen und ihr Umgang mit Maschinen und Geräten werde geprüft. Weiter sagt Claudia Sturzenegger: «Der Lehrplan 21 verlangt im Bereich Gestalten nicht mehr die gleichen Kompetenzen.» In den gestalterischen Fächern werde gezielt Kreativität gefördert. Claudia Sturzenegger findet:

«Das Gestalten müsste in der Gesellschaft wieder einen höheren Stellenwert erhalten und im Lehrplan stärker gewichtet werden. Das ist aber ein bildungspolitisches Thema.»

In der Tat sei es die Eidgenössische Erziehungsdirektorenkonferenz, welche den Pädagogischen Hochschulen vorgebe, welche Fächer in welchem Umfang in den Studiengängen angeboten werden müssen, ergänzt Daniel Germann.