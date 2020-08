Das Interesse am Betreuten Wohnen in Herisau ist gesunken Im Dezember ist der Neubau Tanneck der Stiftung Altersbetreuung Herisau bezugsbereit. 50 Einheiten für Betreutes Wohnen entstehen. 20 sind noch frei. Dennoch hoffen die Betreiber auf ein volles Haus bis zur Eröffnung. Alessia Pagani 13.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Haus Tanneck der Stiftung Altersbetreuung Herisau ist im Dezember bezugsbereit. Alessia Pagani

Die Stiftung Altersbetreuung Herisau realisiert einen Neubau mit 50 Einheiten für Betreutes Wohnen. Das «Tanneck» ist im Dezember bezugsbereit. Trotz grossem Interesse an den Wohnungen im vergangenen August mit über 200 Interessentinnen und Interessenten sind heute ein grosser Teil der Wohnungen frei. Konkret liegen die Zusagen von rund 30 Mietern vor, 20 Wohnungen stehen noch zur Verfügung. Stiftungspräsident Max Nadig und Geschäftsführer Andreas Spitz wünschen sich ein «volles Haus» bei der Eröffnung – ein ehrgeiziges Ziel, wie die beiden selber sagen. Doch sie sind überzeugt: Das Angebot wird inskünftig sehr gefragt sein. «Heute ist es für viele noch ungewohnt und erklärungsbedürftig», sagt Nadig.



Mit dem Angebot eine Lücke schliessen

Wie Max Nadig erklärt, bedeutet es für Viele eine grosse Hürde, aus den eigenen vier Wänden aus- in eine Altersinstitution umzuziehen. «Dies auch, wenn das die Altersbeschwerden aufdrängen würden», sagt Nadig. Ein weiteres Problem spricht Andreas Spitz an: Mangels Zwischenangeboten, wie etwa das Betreute Wohnen, würden sich Menschen in ein Pflegeheimen begeben, obwohl dies aus der Situation heraus nicht zwingend notwendige wäre. Spitz erklärt:

Andreas Spitz, Geschäftsführer der Stiftung Altersbetreuung Herisau.

Nik Roth

«Mit dem Haus Tanneck schliessen wir diese Lücke.»

Der Vorteil: Wer nach einigen Jahren pflegebedürftig wird, muss seine Umgebung nicht wechseln und kann in den Wohnungen im «Tanneck» oder im angegliederten und daher vertrauten «Heinrichsbad» gepflegt werden. Die Wohnungen im «Tanneck» sind rollstuhlgängig, der Zugang zum Alters- und Pflegeheim Heinrichsbad erfolgt über einen direkten Verbindungsgang.

Obligatorisches Basispaket

Ob die mangelnde Nachfrage mit den Mietzinsen zusammenhängt, ist offen. Im Haus Tanneck entstehen 34 2,5-Zimmer-Wohnungen und 16 3,5-Zimmer-Wohungen. Die Mieten bewegen sich zwischen 1250 Franken für rund 57 Quadratmeter und 2000 Franken für rund 82 Quadratmeter. Hinzu kommen Nebenkosten und ein Basispaket für 390 Franken. Dieses ist obligatorisch und beinhaltet zum Beispiel einen Concierge-Dienst als Ansprechperson für die Anliegen der Mieterinnen und Mieter sowie verschiedene Dienstleistungen. Weitere Leistungen wie Reinigungsarbeiten, Wäschereileistungen oder zum Beispiel Transporte können gegen Entgelt zusätzlich bezogen werden.

Das «Tanneck» verfügt über einen hauseigenen Spitexdienst und einen grossen Mehrzweckraum zur freien Verfügung. Der Stiftungspräsident wie auch der Geschäftsführer sind vom Konzept überzeugt. Max Nadig sagt:

Max Nadig, Präsident der Stiftung Altersbetreuung Herisau. Ralph Ribi

«Betreutes Wohnen bietet ein Höchstmass an Privatheit, Sicherheit und Integration»

Das Haus Tanneck soll deshalb auch als Hausgemeinschaft erlebt werden, wo man sich kennt und gegenseitig unterstützt. «Eines der wichtigsten Dinge im Leben älterer Menschen ist die verantwortungsvolle Teilnahme an der Gesellschaft», so Nadig weiter.

Angebot laufend ausgebaut

Rund 80 Millionen Franken hat die Stiftung Altersbetreuung Herisau in den vergangenen 20 Jahren investiert. Angefangen mit der Erneuerung und Sanierung des Hauses Park, folgten die Sanierung des Hauses Ebnet und des Hauses Waldegg. Im vergangenen Monat wurde zudem das Alterswohnheim Dreilinden am Höhenweg in die Stiftung integriert. «In den vergangenen knapp 20 Jahren hat sich unser Angebot stark erweitert und verändert», sagt Max Nadig.

Hinweis: 7. November: Tag der offenen Tür im Haus Tanneck