Museum Wolfhalden will das Wissen von Ernst Züst sichern

Nachfolgelösung Das historische Wissen von Gründer Ernst Züst wird gesichert: Museum Wolfhalden will in die Digitalisierung investieren Der Museumsverein möchte 100000 Franken aufwenden, um Objekte digital zu erfassen. Für die kleine Instiutition ist es jedoch ein grosser Lupf. Peter Eggenberger 26.06.2022, 17.48 Uhr

Ernst Züst ist Gründer des Museums Wolfhalden. Bild: PD

An der in diesen Tagen im Restaurant «Ochsen» durchgeführten ausserordentlichen Versammlung des Museumsvereins Wolfhalden wurde die Sicherung des immensen historischen Wissens von Ernst Züst beschlossen. Züst ist Museumsgründer und -leiter. Dank ihm weiss man unter anderem von den wilden Leidenschaften in den 1860er Jahren, die rund um den missliebigen Pfarrer Johannes Glinz wogten.