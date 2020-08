Reportage «Das heisst hier Öberefahre!»: Die Alpabfahrt durch die Appenzeller Hauptgasse zieht viele Schaulustige an – trotz Corona Wegen der Coronakrise sind Zuschauer an den Alpabfahrten eigentlich nicht erwünscht. In Appenzell führt die Brauchtumsprozession aber ausgerechnet durch die enge und belebte Hauptgasse. Smilla Bühler 27.08.2020, 18.54 Uhr

In der Gartenwirtschaft des Café-Hotels Appenzell sind die Plätze an diesem Donnerstag beliebt. Freie Sitze sind Mangelware. Die Gäste wandern der Sonne nach. Im Schatten ist es bereits kühler geworden, die Wolldecken hängen über den Stuhllehnen bereit. Ein ganz normaler Nachmittag im Tourismushotspot Appenzell? Nicht ganz. Denn es ist Alpabfahrt.

Schaulustige säumen die Hauptgasse

Die Glocken verkünden ihre Ankunft von weitem: Die erste Prozession hat ihren Weg von den Alpen in die Hauptgasse in Appenzell gefunden. Eine gehetzte Angestellte räumt hektisch ein Gestell aus dem Weg und die Touristen zücken ihre Kameras. Ein verdutzt dreinblickender DHL-Fahrer muss rückwärts aus der Gasse rasen, um dem Alpabzug Platz zu machen. Zuvorderst läuft der «Geissebueb», die Ziegen folgen ihm beinahe bei Fuss. Als nächstes folgen die drei Schellenkühe, sie tragen grosse Glocken, die tontechnisch aufeinander abgestimmt sind. Angeführt werden die Wiederkäuer von einem Sennen und die Zuschauer erhaschen einen ersten Blick auf seine rotleuchtende Festtracht. Inmitten der Kühe schreiten weitere Sennen, sie singen zum Ton der Kuhglocken. Die Harmonien ihrer Stimmen schwellen an und scheinen zwischen Rauchschwaden ihrer «Stümpe» in den wolkenlosen Himmel emporzusteigen.

Innerhalb von Minuten füllt sich die Hauptgasse mit einem Strom von Schaulustigen. Sie kommen von überall her, neben dem einheimischen Appenzeller Dialekt wird auch in Französisch und Hochdeutsch über die bunt geschmückten Kühe gesprochen. Auffällig ist, dass trotz Corona fast niemand eine Schutzmaske trägt. Auch die Distanzregeln werden selten bis gar nicht eingehalten. Ganz traditionell begrüssen sich die Einheimischen mit Händeschütteln und Umarmen.

Parkplatz voller fremder Kennzeichen

Die Alpabfahrt durch die beliebte Hauptgasse fühlt sich unwirklich an. Innerrhoden hat seit April keine Neuinfektionen zu verzeichnen, dennoch sind wegen der Pandemie Zuschauer eigentlich nicht gern gesehen. Die Landwirtschaftsämter beider Appenzell entschieden gemeinsam mit den Tourismusorganisationen, dieses Jahr keine aktive Werbung für die Alpfahrten zu betreiben. Trotzdem publizierte Appenzellerland Tourismus AI die Daten online, wie diese Zeitung berichtete. Das Innerrhodische Tourismusbüro rief auf seiner Website dazu auf, Menschenansammlungen zu vermeiden.

Das ist aber im Appenzeller Hauptort eher schwierig zu erreichen. So fällt auf dem grossen und stets gut besetzten Parkplatz der Appenzeller Brauerei Locher sofort auf: Neben den einheimischen Kennzeichen stammen die meisten Fahrzeuge aus Zürich, Solothurn und Luzern. Auch internationale Nummernschilder sind zu finden, so steht gleich am Eingang des Parkplatzes ein Reisebus aus Deutschland. Daneben scheint eine französische Bikergang in Appenzell eingefallen zu sein.

«Das heisst hier Öberefahre!»

Bei der katholischen Kirche St. Mauritius lassen sich dann bereits die ersten Touristen anhand ihrer Reiseführer und der orientierungslosen Blicke identifizieren. Nach zögerlicher Nachfrage verweist eine hilfsbereite Dame die Ahnungslosen in breitem Appenzeller Dialekt die Hauptgasse hinauf. Das Wort «Alpabfahrt» scheint sie aber nicht gerne zu hören, so verbessert sie mit blitzenden Augen: «Das heisst hier Öberefahre!»

Zurück im Café Appenzell beugt sich eine ältere Frau über ihre dampfende Kaffeetasse und bekundet ihre Freude, wenigstens hier in Appenzell einen Alpabzug sehen zu können. Gemeinsam mit ihrer Enkelin ist sie aus dem Rheintal angereist und wartet gespannt auf die ersten Töne der Kuhglocken. Das Risiko einer Ansteckung mit Covid-19 scheint in weite Ferne zu rücken. Die Enkelin der Dame erklärt:

«Normalerweise sind wir jedes Jahr in Urnäsch dabei, heuer ist dort ja alles abgesagt.»

So schnell wie sie gekommen sind, so schnell sind sie auch vorbeigezogen. Mehrere Landwirte treiben ihr Vieh im Verlauf des Vormittags durch die Hauptgasse. Nur der eine oder andere Kuhfladen zeigt die Richtung an, in die der Alpabzug verschwunden ist. In der Hauptgasse kehrt die Normalität zurück. Die Zuschauer zerstreuen sich und das erste Putzfahrzeug rollt heran.