Das grosse Loch in Herisau: Der Aushub der Migros Baustelle ist demnächst fertig

Bereicherung für das Dorf

«Die neue Migros soll ein Ort sein, der lebt», sagt Silke Seichter, Leiterin Baukommunikation. Das neue Gebäude wird einen Supermarkt auf 2300 Quadratmeter Fläche beherbergen. Darin werden auch ausgewählte melectronics oder Do it + Garden Produkte angeboten. Weiter sei ein Migros Restaurant und Activ Fitness geplant. «Welche anderen Geschäfte die gewerblichen Flächen nutzen werden, ist derzeit noch in Abklärung», sagt Seichter. Auch 45 Wohnungen sollen entstehen: «Wir haben bereits zahlreiche Interessenten. Es sind moderne Wohnungen, die sich der Mittelstand gut leisten kann.»