Darf man seiner Oma ein Lebensmittelpaket schicken? Das gilt bei Besuchen in Ausserrhoder Heimen In vielen Kantonen wurden die Coronamassnahmen in den Alters- und Pflegeheimen sanft gelockert. Appenzell Ausserrhoden setzte hingegen von Anfang an auf eine liberalere Lösung. Dennoch: Wer seine Angehörigen in Alters- und Pflegeheimen besuchen will, muss einige Punkte beachten. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu. Jesko Calderara 21.05.2020, 12.40 Uhr

Altersheimbewohner in Reute geniessen ein Unterhaltungsprogramm im Freien. Bild: Peter Eggenberger

Vor kurzem sind die Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus schweizweit gelockert worden. Die nachfolgenden Fragen und Antworten geben eine Übersicht, unter welchen Voraussetzungen Heimbesuche in Appenzell Ausserrhoden möglich sind und welche Empfehlungen dabei beachtet werden müssen.

Gab es während der Coronakrise in Ausserrhoden jemals ein Besuchsverbot in Alters- und Pflegeheimen?

Ja, solange die Alters- und Pflegeheime keine Lösungen hatten, welche eine Umsetzung der Distanz- und Hygienevorschriften ermöglichten, galt ein Besuchsverbot.

Unter welchen Bedingungen sind heute Besuche in Heimen möglich?

Besuche sind nur erlaubt, wenn alle vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind. So müssen geeignete Orte zur Verfügung stehen, beispielsweise Gärten, Aussensitzplätze, Besucherboxen oder separate dezentrale Besucherräume. Die Distanz- und Hygieneregeln des Bundesamts für Gesundheit müssen jederzeit eingehalten werden. Zudem ist vorgeschrieben, dass die Räumlichkeiten zwischen den einzelnen Besuchen gründlich gereinigt und genügend lang gelüftet werden. Abgesehen davon braucht es separate Besuchertoiletten. Während der gesamten Besuchszeit muss darüber hinaus eine Hygienemaske getragen werden, ausser es sind lnfektionsschutzwände vorhanden.

In welchen Fällen ist die Kontaktpflege ausgeschlossen?

Yves Noël Balmer, Ausserrhoder Sozialdirektor Bild: Benjamin Manser

Ein naher Kontakt von unter zwei Metern bleibt ausgeschlossen. Beispielsweise darf man seine Grossmutter nicht auf deren Zimmer besuchen und sie umarmen.

Vor etwas mehr als einer Woche sind weitere Lockerungen der Coronamassnahmen in Kraft getreten. Was hat sich dadurch geändert?

Da alle Alters- und Pflegeheime bereits Lösungen für Besuche gefunden haben, welche die Distanz- und Hygienevorschriften beinhalten, hat sich in Ausserrhoden nichts geändert. Der Kanton war bezüglich der Besuche in Alters- und Pflegeheimen von Beginn an liberal und hat praktikable Lösungen für Besuche ermöglicht. Oberste Maxime ist die Vermeidung von Ansteckungen bei Bewohnerinnen und Bewohnern der Heime.

Haben die Alters- und Pflegeheime einen Spielraum, eigene Besuchsregelungen zu erlassen?

Das Departement Soziales und Gesundheit hat nach einem Dialog mit den Betreibern der Alters- und Pflegeheime die aktuelle kantonale Regelung erlassen. Diese ist verbindlich, ermöglicht den Betrieben aber auf sie zugeschnittene Lösungen.

Wie haben die Mitarbeitenden der Heime, die Bewohner und die Angehörigen die Coronaeinschränkungen aufgenommen?

Sehr unterschiedlich. «Wir bekommen Anrufe und E-Mails von Angehörigen sowie Bewohnern, welche nicht verstehen können, dass sie nicht wie gewohnt zu Besuch gehen können oder jemanden empfangen können», sagt Regierungsrat Yves Noël Balmer. Aus Angst vor Ansteckungen gebe es jedoch auch Forderungen an den Kanton, alle Besuche zu unterbinden. Er sei überzeugt, mit den aktuellen Regeln eine verhältnismässige Lösung zu haben, sagt Balmer. Die Heime hätten die Verantwortung für alle Bewohnerinnen und Bewohner. «Wenn sich jemand nicht an die Regeln hält, könnte dies verheerende Auswirkungen haben.» Nur bereits eine infizierte Person in einem Alters- und Pflegeheim würde einen enormen Aufwand für das Heim bedeuten, um eine Weiterverbreitung zu verhindern, betont Balmer.

Besteht für die Heimbewohner ein «Ausgangsverbot»?

Nein. «Wir können es den Bewohnerinnen und Bewohnern nicht verbieten, das Heim zu verlassen», gibt Balmer zu bedenken. Ein Heim habe jedoch eine Art Fürsorgepflicht gegenüber allen Bewohnern. Einzelinteressen müssten zur Bekämpfung des Coronavirus zurückgestellt werden.

Darf man seiner Oma im Altersheim ein Lebensmittelpaket schicken?

Grundsätzlich ja. Einzelne Heime isolieren teilweise solche Pakete für 48 Stunden, bis allfällige Viren abgestorben sind. Die Verantwortung liegt hier bei den Institutionen.