Das Geschäft mit der Ware «Mensch»: Wie das Appenzellerland bis ins 19. Jahrhundert vom Sklavenhandel profitierte Auch die Appenzeller waren zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert an der Sklaverei beteiligt. Die Spurensuche beginnt im historischen Hauptort Ausserrhodens, in Trogen, wo die Textildynastie der Zellweger ansässig war. In diesem dunklen Kapitel der Geschichte taucht aber auch der Name eines berühmten Rehetoblers auf. Claudio Weder 25.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ulrich Zellweger-Ryhiner (1804–1871) war Mitbesitzer einer Zuckerplantage auf Kuba. Bild: Kantonsbibliothek AR

Dass die Schweiz am transatlantischen Sklavenhandel beteiligt war, ist mittlerweile bekannt – und historisch gut dokumentiert. Was vielleicht weniger bekannt ist: Es gab auch Ausserrhoder, die zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert in koloniale Geschäfte verwickelt waren. Manche hielten auf ihren Plantagen in Südamerika selber Sklaven. Andere wiederum, vor allem reiche Handelsfirmen, profitierten indirekt vom globalen Geschäft mit der Ware «Mensch».

Die Suche nach Spuren kolonialer Verstrickungen im Appenzellerland beginnt im historischen Hauptort Ausserrhodens: in Trogen. Dort, wo «der Atlantik an die Hügel des Appenzellerlandes brandet», wie es Historiker und Aktivist Hans Fässler in seinem Buch «Reise in Schwarz-Weiss – Schweizer Ortstermine in Sachen Sklaverei» etwas überspitzt formuliert hat. Ein solcher «Ortstermin» ist Trogen laut Fässler, der an der Kantonsschule im selbigen Dorf unterrichtete, vor allem aufgrund der damals am Landsgemeindeplatz ansässigen Zellwegerdynastie, die in der Mitte des 17. Jahrhunderts in Trogen den Leinwandhandel begründet hatte.

Das historische Dorfzentrum Trogens. Bild: Marcel Steiner

Hans Fässler, Aktivist und Sklavereiexperte aus St. Gallen. Bild: Benjamin Manser

Das Bewusstsein für den transatlantischen Handel war schon im älteren Leinwandgewerbe «bis in den hintersten Webkeller des Appenzellerlandes verbreitet», stellt Fässler fest. Um mit Walter Schläpfer («Appenzeller Geschichte») einen weiteren Historiker sinngemäss zu zitieren: Die Verflechtung mit dem internationalen Handel war so gross, dass nicht nur die Kaufleute, sondern auch die Weber in den verstreuten Dörfern des Appenzellerlandes über die Abfahrtszeiten der Konvois nach Amerika orientiert sein wollten und ihre Verkäufe danach richteten.

Die Zellweger profitierten vom Sklavenhandel

Von den Mitgliedern der Textilhandelsfamilie Zellweger, die am Landsgemeindeplatz Trogen zwischen 1747 und 1809 bauliche Spuren hinterliessen, war allerdings niemand direkt in Plantagenbesitz oder Sklavenhandel involviert, hält Kantonsbibliothekarin Heidi Eisenhut in ihrem 2019 erschienenen Buch über den Fünfeckpalast und die Familie Zellweger fest. Dennoch lasse sich am Beispiel der Zellweger zeigen, wie Schweizer Unternehmen des 18. und 19. Jahrhunderts vom Transatlantikhandel profitierten, von Geld- und Warenströmen im globalen Kapitalismus, und damit den Reichtum der Schweiz aufbauten.

Heidi Eisenhut, Kantonsbibliothekarin des Kantons Appenzell Ausserrhoden.

Bild: Benjamin Manser

«Wie alle global tätigen Handelsleute jener Zeit profitierten die Zellweger beim Handel mit Baumwolle, Stoffen und ‹Kolonialwaren› von den hohen Margen, die möglich waren, weil die Rohstoffe von schlecht entlöhnten Arbeiterinnen und Arbeiter in Appenzeller Webkellern oder von Sklaven auf Plantagen, die zum Teil in Schweizer Besitz waren, produziert wurden.»

Johannes Zellweger-Hirzels Firmen waren am transatlantischen Dreieckshandel beteiligt

Johannes Zellweger-Hirzel (1730–1802). Bild: Kantonsbibliothek AR

Die Erfolge des Landesfähnrichs Johannes Zellweger-Hirzel (1730–1802) sind am augenfälligsten und am besten belegt. Er besass Firmen mit Niederlassungen in Lyon und Genua, mit welchen er von 1774 bis 1800 grosse Gewinne erzielte.

Seine Firmen gehörten zu einer weltumspannenden Geld- und Warenkette, die am transatlantischen Dreieckshandel beteiligt war: Schiffe, mit bedruckten Stoffen, Feuerwaffen oder Alkohol beladen, fuhren von Spanien nach Westafrika und tauschten dort ihre Güter gegen Sklavinnen und Sklaven ein. Diese wurden gemäss Eisenhut in den Schiffsbäuchen eingepfercht über den Atlantik nach Amerika verschleppt und dort verkauft, um auf Plantagen zu arbeiten, auf denen Baumwolle, Tabak, Zucker oder Kaffee angebaut wurden. Die Ernte aus diesem Anbau gelangte zusammen mit weiteren exotischen Spezereien und Edelmetallen wie Gold und Silber mit den Schiffen zurück nach Europa, wo erneut Stoffe für Afrika geladen wurden.

Ulrich Zellweger-Ryhiner (1804–1871). Bild: Kantonsbibliothek AR

Auf der Liste der Ausserrhoder, die Plantagen besassen und dort Sklaven beschäftigten, ist ebenfalls ein Zellweger zu finden: Der Bankier Ulrich Zellweger-Ryhiner (1804–1871), Sohn von Landammann Jacob Zellweger, Erbauer des Rathauses auf dem Trogner Landsgemeindeplatz. Als Teilhaber der Firma «Charles Drake & Co.» war Ulrich Zellweger Mitbesitzer einer Zuckerplantage auf Kuba, auf der Sklaven arbeiteten. Später war er als Mitbegründer der Basler Handlungs- und Missionsgesellschaft in der Abolitionsbewegung tätig. Als Sklavenaufseher bei einem Plantagenbesitzer auf Kuba arbeitete um 1850 auch Jacob Jakob (*1822) aus Trogen.

Der Rehetobler, der «Neger, Ross und Vieh» besass

Johannes Tobler (1696–1765). Bild: Kantonsbibliothek AR

Wie Ulrich Zellweger war auch der ehemalige Ausserrhoder Landeshauptmann Johannes Tobler (1696–1765) aus Rehetobel Plantagenbesitzer. Tobler, der 1722 den Appenzeller Kalender gegründet hatte, emigrierte 1736 in die damalige britische Kolonie South Carolina, wo er sich 1737 in einer Stadt namens New Windsor niederliess. Dort baute er sich eine Existenz als Gutsherr, Handelsmann, Sklavenhalter, Besitzer einer Schmiede und schliesslich auch als Friedensrichter des Granville County auf.

Seine Situation schildert er in der Ausgabe des Appenzeller Kalenders von 1754: Er besass «eine weitläufige Haushaltung, verschiedene gute und bequeme Häuser, Scheuern, Hütten, Magazine von Landsprodukten und Handelswaren, Knechte, Mägde, Neger, Ross und Vieh».

Einen weiteren Hinweis enthält die Ausgabe des Appenzeller Kalenders des Jahres 1777. Darin findet sich die Beschreibung einer Plantage mit einem Holzschnitt, auf dem ein «Caffe Baum» in Berbice in Niederländisch-Guyana und «Mohren und Sclaven» beim Ernten und Verarbeiten der Kaffeebohnen abgebildet sind. Der Trogner Ratsherr Conrad Schläpfer erbte diese Plantage von einem Verwandten von Speicher.

Mit seinem Sohn und einem Zimmermeister aus Speicher, der für zehn Jahre als Baumeister und Aufseher verpflichtet worden war, reiste er 1769 auf die Plantage, um auf den 11000 Hektaren Land mit Sklaven unter anderem Baumwolle und Kaffee anzubauen. Im Appenzeller Kalender schrieb er:

«Zu all diesem Pflanzen braucht man meistens Neger oder Sclaven, sie sind wilde schwarze Leuthe, die aus Africa im Land der Schwarzen erzogen und also theuer erkaufft werden [...]»

Die «ganze Geschichte» erzählen

Die Frage nach einer reflektierteren Aufarbeitung der Schweizer Kolonialgeschichte stellt sich im Zuge der aktuellen Rassismus-Debatte wieder neu. Politische Vorstösse zu diesem Thema gab es jedoch schon vor dem medienwirksamen Tod des Afroamerikaners George Floyd im Mai 2020. Auch in Ausserrhoden: 2003 fragte der mittlerweile verstorbene SP-Kantonsrat Ivo Müller aus Speicher den Regierungsrat im Rahmen einer Interpellation an, ob er bereit sei, die Verknüpfung des Kantons Appenzell Ausserrhoden mit der Sklaverei aufarbeiten zu lassen oder eine Aufarbeitung zu unterstützen.

Vor zwei Jahren meldete sich auch Hans Fässler zurück: Im Januar 2018 drängte er aufgrund des Sklavenprofiteurs Ulrich Zellweger auf die Aufarbeitung der Sklavereigeschichte der UBS und ihrer 1866 von Zellweger gegründeten Vorläuferbank.

Auch Heidi Eisenhut steht hinter diesen Anliegen. Wenngleich sie eine etwas nüchternere Haltung vertritt als beispielsweise Hans Fässler.

«Es ist wichtig, dass dieses dunkle Kapitel der Schweizer Geschichte aufgearbeitet wird – ohne dabei mit dem Moralfinger auf jemanden zeigen zu wollen.»

In Ausserrhoden gebe es diesbezüglich noch Potenzial für weitergehende Forschung. «Es gibt viele Quellen, die man noch erschliessen könnte.» Dabei müsse man jedoch stets die «ganze Geschichte» im Auge behalten. Denn ausgebeutet wurden zu jener Zeit nicht nur die Sklaven aus Afrika.

Auch Appenzeller wurden als Sklaven gehalten Nicht nur Schwarze wurden versklavt. Im 18. Jahrhundert haben auch einige Appenzeller am eigenen Leib erfahren müssen, was Sklaverei bedeutet. So gerieten etwa Johannes Rohner (1777–1855) aus Heiden und Johannes Frischknecht aus Schwellbrunn bei der Überfahrt von Genua nach Neapel in die Hände türkischer Piraten und wurden von 1796 bis 1806 im Gebiet von Tunis als Sklaven gehalten. Auch Johann Conrad Knellwolf aus Herisau, der in der Jugend als Schafhirte gearbeitet, später als Matrose etwas Geld zusammengespart hatte und in den Textilhandel einsteigen wollte, erwischte es auf der Fahrt nach Spanien. Dank der Bemühungen zweier Herren aus Wien und ihrer in halb Europa zusammengetrommelten Spendengelder zum Loskauf türkischer Sklaven kam Knellwolf später frei. (wec)