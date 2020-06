Das Datum steht fest, die Geschäfte noch nicht – die wichtigsten Fragen und Antworten zum historischen Urnengang in Innerrhoden Die Landsgemeinde sowie die Bezirksgemeinden mussten in diesem Jahr coronabedingt abgesagt werden. Stattdessen kommt es in Innerrhoden am 23. Augst zu einem Urnengang. Doch ist dieser rechtlich legitim? Wie sehen die Wahlzettel aus und worüber wird überhaupt abgestimmt? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen. Claudio Weder 04.06.2020, 05.00 Uhr

Wegen Corona sind sowohl die Landsgemeinde als auch die Bezirksgemeinden in Innerrhoden abgesagt. Ein Urnengang wird das öffentliche Handaufheben ersetzen. Bild: Fotolia

Urnengänge sind im Kanton Appenzell Innerrhoden grundsätzlich nichts Neues. Eidgenössische Abstimmungen sowie die Nationalratswahlen finden seit jeher an der Urne statt. Auch auf kommunaler Ebene, so etwa in Oberegg, kennt man diese Form der Stimmabgabe. Dass die Innerrhoder in diesem Jahr auch über die kantonalen Geschäfte an der Urne abstimmen können, ist hingegen ein Novum.

Warum kommt es am 23. August in Innerrhoden zu einem Urnengang?

Vor zwei Wochen hat die Standeskommission entschieden, wegen der Coronapandemie die Landsgemeinde wie auch die Bezirksgemeinden abzusagen. Stattdessen soll am 23. August ein Urnengang über die wichtigsten kantonalen sowie kommunalen Geschäfte durchgeführt werden. Die an diesem Datum geplante ausserordentliche Landsgemeinde hätte zwar trotz des verlängerten Verbots für Veranstaltungen von über 1000 Personen durchgeführt werden können, weil politische Anlässe davon nicht unmittelbar betroffen sind.

Gemäss Landammann Roland Inauen wäre es allerdings schwierig gewesen, die vom Bund geforderten Abstands- und Hygienevorschriften einzuhalten.

«Der Charakter der Landsgemeinde hätte zu stark gelitten.»

Zudem wäre laut Inauen eine erneute Verschiebung der Landsgemeinde nicht zielführend gewesen.

Ist in diesem Jahr aufgrund der Coronapandemie nicht möglich: Abstimmen durch öffentliches Handaufheben im sogenannten «Ring». Bild: Hanspeter Schiess (Appenzell, 28. April 2019)

Die Verfassung sieht keine Urnenabstimmung vor. Wodurch wird der Urnengang am 23. August legitimiert?

In den kommenden Wochen wird die Standeskommission einen Dringlichkeitsbeschluss erlassen. In diesem soll das genaue Vorgehen geregelt werden. Der Beschluss bildet die rechtliche Grundlage für den Urnengang und macht diesen auch im Hinblick auf eine allfällige Beschwerde «hieb- und stichfest», so Inauen.

Werden in Zukunft weitere kantonale Urnengänge anstelle der Landsgemeinde folgen?

Für die Standeskommission ist die Pandemie ein ausserordentliches Ereignis. Trotzdem könne man eine ähnliche Notlage in Zukunft nicht ausschliessen, sagt Inauen.

«Die Situation rund um das Coronavirus hat uns auf jeden Fall aufgeschreckt.»

In diesem Sinne werde sich die Standeskommission im Rahmen der Totalrevision der Kantonsverfassung Gedanken machen, welche neuen Bestimmungen zum Thema Notrecht in die Verfassung aufgenommen werden sollen. Der Landsgemeindebeschluss zur Ausarbeitung einer neuen Kantonsverfassung sollte der diesjährigen Landsgemeinde vorgelegt werden. Er wird nun auf die Landsgemeinde 2021 verschoben.

Welche kantonalen Vorlagen kommen am 23. August zur Abstimmung?

Landammann Roland Inauen. Bild: Ralph Ribi

Stand heute werden am 23. August nur die «dringlichsten Geschäfte» zur Abstimmung kommen, sagt Roland Inauen. Dabei handelt es sich in erster Linie um die Wahlen der Behördenmitglieder.

«Mit dem Urnengang wollen wir verhindern, dass sich die Mandate der zurücktretenden Behördenmitglieder weiter verlängern.»

Monika Rüegg Bless will in die Standeskommission. Bild: pd

Gesundheitsdirektorin Antonia Fässler hat ihren Rücktritt auf die diesjährige Landsgemeinde hin bekanntgegeben. Sie muss im Amt bleiben, bis ihre Nachfolge feststeht. Bislang bewirbt sich einzig Grossratspräsidentin Monika Rüegg Bless um den frei werdenden Sitz in der Standeskommission. Sollte sie am 23. August gewählt werden, muss sie ihr Amt gleich am darauffolgenden Montag antreten. Ihr erstes Amtsjahr, das bis zur nächsten Landsgemeinde dauert, ist damit um vier Monate kürzer als dasjenige der übrigen Standeskommissionsmitglieder. Dies sei aber nicht weiter problematisch, sagt Roland Inauen.

Kommen nebst den Wahlen auch Sachgeschäfte zur Abstimmung?

Darüber herrscht noch Unklarheit. Für die diesjährige Landsgemeinde wären unter anderem die Steuergesetzrevision, die Genehmigung des Kredits für den Neubau des Kreisels Schmittenbach, das Bibliotheksgesetz sowie das Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Geldspiele traktandiert gewesen.

Ob und welche Geschäfte zur Abstimmung kommen, wird die Standeskommission zu gegebener Zeit kommunizieren. Die Sachgeschäfte, die am 23. August nicht zur Abstimmung kommen, werden auf die kommende Landsgemeinde verschoben. «Da es sich um keine dringlichen Geschäfte handelt, ist dies problemlos möglich», sagt Roland Inauen.

Welche Vorbereitungen müssen für den Urnengang getroffen werden?

«Kantonale Urnenabstimmungen sind Neuland für uns», sagt der Landammann. Folglich sei der organisatorische Aufwand gross. Die Standeskommission arbeitet zurzeit das Wahlprozedere aus. Die Abstimmungsunterlagen werden spätestens drei Wochen vor der Abstimmung in den Haushalten eintreffen. Gemäss Inauen soll das Stimmvolk frühzeitig informiert werden, wie das Wahl- und Abstimmungsprozedere ablaufen wird. Abgestimmt werden kann brieflich oder – wie von eidgenössischen Abstimmungen her bekannt – an den üblichen Urnenstandorten in den jeweiligen Bezirken.

An der Landsgemeinde 2019 ging wohl niemand davon aus, dass sie 2020 ausfallen könnte. Bild: Hanspeter Schiess

Warum sind auch die Bezirksgemeinden abgesagt, an denen bekanntlich weniger Personen teilnehmen als an der Landsgemeinde?

Gemäss Inauen wurde sowohl von den Bezirksräten als auch von der Standeskommission eine einheitliche Lösung für die Bezirksgemeinden angestrebt. Mit den neuesten Lockerungen des Bundesrates wäre die Durchführung von Veranstaltungen bis 300 Personen zwar möglich. Bei den grossen Bezirksgemeinden wird diese Zahl jedoch schnell überschritten. Dies hätte zur Folge gehabt, dass nur einige Bezirksgemeinden hätten stattfinden können, andere hingegen nicht oder nur mit einer Beschränkung der Teilnehmerzahl.

«Letzteres wäre aus demokratischer Sicht problematisch gewesen», sagt Inauen. Da man gefährdete Personen nicht von der Bezirksgemeinde ausschliessen wollte, habe man sich auch bei Bezirksangelegenheiten für einen Urnengang entschieden, der zeitgleich mit dem kantonalen am 23. August stattfinden wird.

Worüber stimmen die Bezirke am 23. August ab?

Auch in den Bezirken kommen nur die nötigsten Geschäfte vors Volk, so etwa die Rechnung 2019 sowie die Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2020. In Rüte und Schlatt-Haslen werden zusätzlich Wahlen durchgeführt. Die Traktandenliste des Bezirks Appenzell liegt noch nicht vor, es ist aber anzunehmen, dass auch dort Wahlen stattfinden werden. So hat Lydia Hörler bereits im vergangenen Dezember ihren Rücktritt als Frau Hauptmann und Grossrätin bekanntgegeben. Auch die Traktandenliste von Schwende ist noch unbekannt. Fest steht aber, dass der Zusammenschlussvertrag zwischen Schwende und Rüte auf die Bezirksgemeinde 2021 verschoben wird.