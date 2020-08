Neue Haltestellen, veränderte Postautolinien, mehr Raum beim Kirchplatz: Das ändert sich mit dem 8-Millionen-Bushof in Heiden Die Vorderländer Gemeinde entscheidet am 27. September über die Verlegung der Postautos an den Bahnhof. Das Projekt hat für Reisende erhebliche Auswirkungen. Jesko Calderara 20.08.2020, 05.00 Uhr

So könnte der neue Bushof mit den vier Haltekanten am Bahnhof Heiden dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Gemeindepräsident Gallus Pfister. Bild: APZ

Erst meldet sich die SVP kritisch zu Wort und verlangt eine Verschiebung der Abstimmung, dann gründet nur wenige Tage später die Pro-Seite eine IG: Die Auseinandersetzung über das Projekt «Bahn- und Bushof Heiden» nimmt allmählich Fahrt auf. Der SVP-Forderung nach einer Verschiebung des Urnengangs vom 27.September erteilt der Gemeindepräsident jedoch eine Absage. «Für den Gemeinderat ist dies kein Thema», sagt Gallus Pfister. Wegen des Behindertengleichstellungsgesetzes drängt die Zeit. Gemäss dem Bund müssen schweizweit alle Bahn- und Bushaltestellen bis 2023 behindertengerecht gestaltet sein.

Zur Umsetzung in Heiden haben die Gemeinde, die Appenzeller Bahnen (AB) und Postauto Ostschweiz AG ein gemeinsames Projekt ausgearbeitet. Kostenpunkt: 8,2 Millionen Franken, wovon Heiden brutto 3,5 Millionen Franken übernehmen muss. Pfister erwartet noch einen Kantonsbeitrag in der Höhe von rund 700000 Franken. In der Investitionsrechnungen fallen somit effektiv 2,7 Millionen Franken an. Mit 4,7 Millionen Franken den höchsten Betrag übernehmen die Appenzeller Bahnen (AB).

Drei neue Haltestellen geplant

Am Bahnhof Heiden soll eine eigentliche Drehscheibe für den öffentlichen Verkehr entstehen. Diese Idee wurde im Biedermeierdorf in der Vergangenheit bereits mehrmals diskutiert, aber noch nie realisiert. Kernstück der nun geplanten Infrastruktur ist der Bushof mit vier Haltekanten. Sie sind mit einer durchgängigen, erhöhten Fläche verbunden, wodurch das Umsteigen erleichtert wird.

Um den notwendigen Platz dafür zu schaffen, müssen die zwei Gleise der Heiden-Rorschach-Bahn erneuert und seewärts verschoben werden. Gegenüber früheren Plänen gibt es eine Änderung bei der Anfahrt des neuen Bushofes: Die meisten Postautos werden vor dem Bahnübergang rechts abbiegen und eine Schlaufe drehen.

Für ÖV-Nutzer bringt das Vorhaben verschiedene Auswirkungen mit sich. So starten und enden künftig alle Postautolinien nicht mehr beim Dorfplatz, sondern beim neuen Bushof. Trotzdem soll der Fahrplan eingehalten werden können. Fast alle Kurse werden auch künftig über den Kirchplatz verkehren, wo Reisende weiterhin zu- oder aussteigen können. Dazu sind auf Höhe des ehemaligen Hotels Krone und vor dem EW-Shop zwei Haltestellen vorgesehen.

Änderungen gibt es darüber hinaus bei den beiden Linien nach St.Gallen. Sie werden zu einem eigentlichen Dorfbus «verbunden», sodass man künftig beispielsweise von Grub herkommend bis zum Spital Heiden sitzen bleiben kann. Postautos, die von Heiden über Eggersriet nach St.Gallen fahren, werden abgesehen davon neu über die Poststrasse fahren. Beim Freihof soll eine neue Haltestelle geschaffen werden, weshalb dort einige Parkplätze verschwinden. In die umgekehrte Richtung ändert sich nichts. Die Linie von St.Gallen nach Heiden führt weiterhin über die Seeallee.

Kirchplatz soll in Zukunft besser genutzt werden

Gemäss Gallus Pfister hat die Verlegung des Bushofes nebst den erwähnten Verbesserungen bei der Linienführung noch weitere Vorteile. Der Gemeindepräsident betont:

«Wir erhalten eine richtige Drehscheibe für den ÖV.»

Man erhoffe sich davon eine Stärkung der Heidler Bahn. Dazu beitragen soll auch die stündliche Anbindung an die Intercity-Züge in Rorschach.

Der Bushof ist eines von acht Teilprojekten und der eigentliche Startschuss zur Zentrumsentwicklung. Durch die Verlegung der Postautos wird der Dorfplatz vom Verkehr entlastet. Dem Gemeinderat schwebt vor, aus diesem einen eigentlichen Begegnungsort für die Bevölkerung zu schaffen. Ohne Postautos werde der Kirchplatz noch attraktiver als bis anhin, zeigt sich Pfister überzeugt.

Wie die Neugestaltung des Zentrums konkret aussehen könnte, ist offen. Darüber würden die Stimmberechtigten zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. Allerdings gibt es erste Ideen zur besseren Nutzung des Kirchplatzes. Pfister nennt als Beispiele das Heiden Festival und der Bauernmarkt, die dort stattfinden könnten. Auch ein Café im Freien wäre seiner Ansicht nach eine Option.

Durch die Verlegung der Postautos soll der Kirchplatz in Heiden aufgewertet werden.

Falls die Heidler Stimmberechtigten am letzten Septembersonntag Ja sagen zur Vorlage, werden die Appenzeller Bahnen das Baugesuch einreichen. Die Detailplanungen werden jedoch noch Zeit benötigen. 2023 soll mit dem Bau des Bushofes begonnen werden, bevor dieser 2024 in Betrieb genommen werden kann.

Behindertengerechter Umbau der bestehenden Anlage wäre teuer

Zurück auf Feld eins heisst es dagegen bei einer Ablehnung des Projekts. In diesem Fall müssten der Bahnhof und die bestehende Busumsteigeanlage trotzdem behindertengerecht umgebaut beziehungsweise die Perrons erhöht werden. Letzteres wäre Aufgabe der Gemeinde und würde schätzungsweise 2,5 Millionen Franken kosten. Der Gemeinderat hat eine Studie ausarbeiten lassen, wie die gesetzlichen Vorgaben beim Kirchplatz umgesetzt werden könnten. «Die Folge wären eine Verkleinerung der Grünfläche und der Wegfall des Brunnens», sagt Pfister. Das dürfte allerdings noch Widerstand geben, denn der Platz steht unter nationalem Ortsbildschutz.

Trotz eines Entlastungspakets soll investiert werden Die Gesamtkosten des neuen Bahn- und Bushofes werden auf 8,2 Millionen Franken geschätzt. Davon übernimmt Heiden nach Abzug des Kantonsbeitrages rund 2,7 Millionen Franken. Das Vorhaben belastet die Gemeinderechnung mit jährlichen Abschreibungen von 70000 Franken. «Dieses nachhaltige Projekt können und wollen wir uns leisten», sagt der Gemeindepräsident. Finanziert werden soll es möglichst ohne Steuererhöhung, obschon beispielsweise mit dem Bau der neuen Dreifachturnhalle Gerbe weitere grössere Vorhaben anstehen. Heiden möchte investieren, muss aber gleichzeitig auch sparen. Mitte Juli hat der Gemeinderat das Entlastungspaket 2021 verabschiedet. Dieses ist eine Antwort auf die erwarteten strukturellen Defizite der nächsten Jahre. Mit dem geplanten Bushof hat das angekündigte Sparprogramm gemäss Pfister allerdings direkt nichts zu tun. «Auch ohne diese Investition müssten wir Massnahmen ergreifen, um handlungsfähig zu bleiben.» Zurzeit verfügt die Gemeinde noch über ein Eigenkapital von 4,7 Millionen Franken. Für 2021 rechnet der Gemeinderat allerdings mit einem strukturellen Defizit von 1,2 Millionen Franken. In den Folgejahren erhöht es sich auf 1,6 Millionen Franken. 270000 Franken sollen bereits 2021 eingespart werden, in den nächsten fünf Jahren total 1,7 Millionen Franken. Dazu sind der Verkauf von Vermögenswerten, gesetzliche Anpassungen und die Streichung oder Verschiebung von Projekten geplant. Details zum Sparpaket werden erst bei der Vorstellung des Voranschlages 2021 sowie des Aufgaben- und Finanzplans bekannt gegeben. Noch unklar ist, welche Folgen die Coronakrise auf die Gemeindefinanzen haben wird. (cal)