Ausserrhoden: Darum geht es bei der Fusionsvorlage

Kantonspolitik Zwei Initiativen, die totalrevidierte Kantonsverfassung, drei Gegenvorschläge: Das sind die Unterschiede der verschiedenen Fusionsvorlagen Der Ausserrhoder Kantonsrat behandelt heute in Waldstatt die Initiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden». Die Debatte wird Auswirkungen auf andere Geschäfte haben, wie die folgenden Fragen und Antworten zeigen. 21.02.2022, 05.00 Uhr

Gemäss dem Gegenvorschlag der Regierung würde Ausserrhoden nur noch aus vier Gemeinden bestehen. Bild: Ralph Ribi

Was genau diskutiert der Kantonsrat in Waldstatt zum Thema Fusionen und Gemeindestrukturen?

Das Kantonsparlament berät in zweiter Lesung die Initiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden». In der ersten Lesung sprachen sich die Fraktionen mehrheitlich für die Initiative aus. Der Kantonsrat wies die Vorlage jedoch an den Regierungsrat zurück, mit dem Auftrag, einen Gegenvorschlag auszuarbeiten. Über diesen wird nun heute zum ersten Mal debattiert. Die Regierung hatte in der Vernehmlassung ursprünglich drei Varianten vorgelegt, favorisiert nun aber eine radikale Lösung. Demnach würde der Kanton nur noch aus vier Gemeinden bestehen. Die Initiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» entspricht teilweise der Variante 3 der Regierung. Eine weitere Variante sah die Schaffung von vier bis 16 Gemeinden vor.

Welche Initiativen gingen ein und was sind die Unterschiede?

Die Initiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» fordert die Streichung der Gemeindenamen aus der Verfassung. Sie hat zum Ziel, die notwendige Handlungsfreiheit für zeitgemässe Gemeindestrukturen zu schaffen. Die IG Starkes AR sammelte 1088 Unterschriften. Am ­vergangenen Mittwoch hat ein Komitee die Initiative «Selbstbestimmte Gemeinden» mit 1289 Unterschriften eingereicht. Diese verlangt, dass für Fusionen die Zustimmung der betroffenen Gemeinden notwendig ist. Der Entwurf der totalrevidierten Kantonsverfassung sieht dies ebenfalls so vor.

Welche Ziele verfolgt die Regierung beim Thema Gemeindestrukturen?

Gemäss Regierungsrat Hansueli Reutegger geht es einerseits darum, eine «breit abgestützte Diskussion über die künftigen Gemeindestrukturen» in Ausserrhoden anzustossen. Anderseits sollen den Stimmberechtigten zwei Vorlagen zum Thema unterbreitet werden. «Idealerweise handelt es sich dabei um je eine Variante, die Fusionen von unten beziehungsweise von oben anstrebt.» Dann hätte man einen Grundsatzentscheid, wohin die Reise gehen könnte, sagt Reutegger.

Wird es zur Initiative der IG Starkes AR und zum Gegenvorschlag zwingend eine dritte Lesung geben?

Ja, der Gegenvorschlag der Regierung wird heute wie erwähnt erstmals thematisiert. In der dritten Lesung, die für Herbst geplant ist, wird der Kantonsrat somit die Initiative und den Gegenvorschlag zum zweiten Mal gemeinsam behandeln.

Im Antrag der Regierung ist von den erwähnten drei Varianten nur noch vom Modell mit vier Gemeinden die Rede. Sind die anderen beiden Lösungen vom Tisch?

Dem ist nicht so. Dem Kantonsrat stehen alle Optionen offen. Er kann frei entscheiden, ob und welchen Gegenvorschlag er der Initiative gegenüberstellen will. Auch denkbar ist, dass das Kantonsparlament in der dritten Lesung im Hinblick auf den Urnengang eine Abstimmungsempfehlung herausgibt.

Würde beim Vierer-Modell der Kanton zwingend aus den Gemeinden Vorderland, Mittelland, Hinterland und Herisau bestehen?

Nicht unbedingt. Diese Lösung der Regierung orientiert sich an den funktionalen Räumen, welche die früheren Bezirke Hinterland, Mittelland und Vorderland nach wie vor bilden. Hinzu kommt Herisau als grösste Gemeinde im Kanton. Denkbar sind auch andere Aufteilungen, beispielsweise könnte sich die Gemeinde Stein dem Mittelland anschliessen. Beim Gegenvorschlag geht es um einen Grundsatzentscheid. Die Namen der vier Gemeinden würde man später im Gesetz festlegen.

Welchen Einfluss wird die kürzlich eingereichte Initiative «Selbstbestimmte Gemeinden» auf die Diskussion über die Initiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» beziehungsweise den Gegenvorschlag haben?

Das ist schwierig abzuschätzen. Möglicherweise übt die Initiative Druck auf die Regierung und den Kantonsrat auf, damit sie das Anliegen in die Beratung der Initiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» und des Gegenvorschlags aufnehmen. Dann würden die Initianten ihre Begehren wohl zurückziehen. Falls dies nicht geschieht und die Initiative für gültig erklärt wird, kommt das normale Verfahren mit zwei Lesungen im Kantonsrat und einer Volksdiskussion in Gang. Wann die Abstimmung in diesem Fall wäre, ist offen. Der Prozess dürfte aber zwei bis drei Jahre dauern, sodass der Urnengang wohl eher nach jenem über die Totalrevision der Kantonsverfassung wäre.

Ist es wahr, dass der Kanton vergessen hat, zur Initiative «Starke Ausserrhoden Gemeinden» eine Volksdiskussion durchzuführen?

Das kommt auf die Sichtweise an. Eine Volksdiskussion soll es nun nach der zweiten Lesung im Kantonsrat geben. Für die Regierung macht diese mehr Sinn, weil sich Interessierte dann gleichzeitig zur Initiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» und zum Gegenvorschlag äussern können.

Wird die anstehende Beratung im Kantonsrat über das Thema Gemeindestrukturen Auswirkungen auf die laufende Totalrevision der Kantonsverfassung haben?

Ja, das wird sie haben. Die Diskussion über die künftigen Gemeindestrukturen in Ausserrhoden soll im Rahmen der Initiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» abschliessend geführt werden. Dies bedeutet, dass die Stimmberechtigten bei der Abstimmung über die totalrevidierte Kantonsverfassung nicht mehr über diese Fragen entscheiden werden. Der Verfassungsentwurf wird vorab im Rahmen der Abstimmung über die Initiative entsprechend angepasst.

Wie sieht der weitere Zeitfahrplan bei den übrigen Fusionsvorlagen aus?

Gemäss Aufgaben- und Finanzplan 2023-2025 soll die Initiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» und ein allfälliger Gegenvorschlag im Frühling 2023 zur Abstimmung gelangen. Der Fahrplan hängt unter anderem auch davon ab, wie viele und welche Beiträge während der Volksdiskussion eingehen. Der Urnengang über den Entwurf der neuen Kantonsverfassung ist Stand heute für März 2024 geplant. Noch unklar ist der Abstimmungstermin der Initiative «Selbstbestimmte Gemeinden», da sie erst am vergangenen Mittwoch eingereicht wurde.

