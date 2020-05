Dachstockbrand in Brülisau: 70 Feuerwehrleute verhindern ein Ausbreiten des Feuers Am Samstagabend brannte in Brülisau der Dachstock eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern, es entstand Sachschaden von mehreren 10'000 Franken. 02.05.2020, 21.37 Uhr

(kapo) Wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden schreibt, ging am Samstagabend die Meldung über einen Dachstockbrand eines Einfamilienhauses in Brülisau ein. 70 Angehörige der aufgebotenen Feuerwehren Rüte, Schwende und der Stützpunktfeuerwehr Appenzell, konnten in der Folge ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Trotzdem entstand Sachschaden von mehreren 10'000 Franken.