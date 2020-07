Dachse, Wildschweine und besorgte Bauern: Ein Tag mit dem neuen Ausserrhoder Wildhüter Seit dem 1. Mai hat Ausserrhoden einen neuen Wildhüter. Silvan Eugster gewährt einen Einblick in seine abwechslungsreiche Tätigkeit. Karin Erni 03.07.2020, 11.52 Uhr

Der Ausserrhoder Wildhüter Silvan Eugster im Einsatz. Bild: Karin Erni

Er müsse gerade zu einer Schadensbegutachtung im Gebiet Gäbris, sagt Wildhüter Silvan Eugster am Telefon. «Dort sind immer einige Wildschweinrotten aktiv.» Der von den Schwarzkitteln angerichtete Schaden in einer Ökowiese ist schon von weitem erkennbar. Das hohe Gras ist zertrampelt und der feuchte Boden weist Wühlspuren auf.

«Im Sommer ernähren sich die Wildsauen gern von frischem Gras und suchen im Boden nach Engerlingen und Kleintieren. Der Schaden ist für die Bauern ärgerlich, denn sie können das Gras wegen der Verschmutzung durch die Erde nicht mehr silieren», erklärt Eugster.

«Die Tiere haben ausserdem eine hohe Vermehrungsrate. Ende Sommer ist die Population zwei bis drei Mal so gross wie im Frühling.»

Hier muss der Mensch eingreifen. Doch Wildschweine seien extrem clever und daher schwierig zu bejagen, so Eugster. «Gejagt werden sie nur im freien Gelände. So sollen sie lernen, dass hier Gefahr droht und sie die Kulturen in Ruhe lassen sollen. Im Wald richten sie keinen Schaden an, sondern lockern mit ihrer Wühltätigkeit den Boden auf.»

In Deutschland Ausbildung absolviert

Silvan Eugster ist gelernter Landschaftsgärtner und hat in Deutschland die Ausbildung zum Berufsjäger absolviert. Vor seiner Rückkehr in die Schweiz war er bei einem deutschen Fürstenhaus als Berufsjäger angestellt. Heute, als Wildhüter, ändern sich seine Aufgaben im Jahresverlauf sehr stark, erklärt Eugster. Im Frühjahr sei er oft mit Wildzählungen beschäftigt. Aufgrund dieser Zahlen erfolgt anschliessend die Jagdplanung. Im Herbst gehört die Kontrolle der Jagd zu seinen Hauptaufgaben. Daneben gibt es diverse Bürotätigkeiten wie das Führen von Statistiken oder das Schreiben von Berichten und Stellungnahmen zu erledigen.

Auch das Luchsmonitoring und das Erarbeiten von Nutzungskonzepten gehört zu seinen Aufgaben. Bei Verkehrsunfällen mit Wildtieren muss er regelmässig ausrücken. Dabei schätzt er die gute Zusammenarbeit mit der Polizei. Falls das Tier verletzt wurde und durch die Kollision nicht sofort ums Leben kam, muss Eugster eine Nachsuche mit dem Schweisshund durchführen.

Dachsbau und Kuhsicherheit

Während er spricht, läutet das Telefon. Ein Bauer aus Herisau hat in seiner Wiese ein Dachs-WC entdeckt und macht sich Sorgen, dass die Tiere weitere Schäden auf seinem Grundstück anrichten. Eugster entschliesst sich, den Sachverhalt vor Ort zu überprüfen.

Tatsächlich findet sich mitten in der Wiese ein Kothaufen. Von einem Bau ist indes nichts zu sehen. Der Landwirt vermutet diesen bei einer Hecke. Tatsächlich finden sich dort vier grosse Löcher im Boden. «Das ist eindeutig ein Dachsbau», bestätigt Eugster. «Können sich da die Kühe nicht verletzten, wenn der Bau einstürzt?», will der Bauer wissen. Eugster kann ihn beruhigen. «Die Dachse graben ihre tiefen Bauten an Stellen, wo es für sie selber sicher ist.»

Um festzustellen, ob der Bau noch bewohnt ist, befestigt er kleine Stöckchen bei den Eingängen. Wenn sie stehen bleiben, heisst es, dass der Dachs ausgezogen ist. «In diesem Falle können Sie die Löcher mit groben Steinen stopfen und danach wieder Erde aufschütten», rät er dem Landwirt. «Andernfalls gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Dachs zu vergrämen.» Zur Bekämpfung von Seuchen und zur Wildschadensabwehr dürfen Dachse und Wildschweine bereits ab Juli geschossen werden, so Eugster. «Das erleichtert die Jagd auf die nachtaktiven Tiere.»

Spannungsfeld Land- und Forstwirtschaft

Noch während Eugster erklärt, läutet sein Telefon schon wieder. Eine Frau hat einen flugunfähigen Vogel gefunden und möchte wissen, was sie mit diesem machen soll. «Setzen sie ihn in der Nähe der Fundstelle auf einen Ast, damit er sicher vor Katzen ist», rät der Wildhüter. «Gemäss Ihrer Beschreibung handelt es sich um einen Jungvogel, der das Nest bereits verlassen hat und noch von seinen Eltern gefüttert wird.» Um diese Jahreszeit erreichen ihn viele solche Anrufe. «Da heisst es Aufklärungsarbeit über natürliche Vorgänge leisten.»

Oft muss er auch zwischen den Interessen der Land- und Forstwirtschaft und den Naturschützern vermitteln. «Die einen wollen möglichst viele Wildtiere, die anderen möglichst wenige. Es gilt, tragfähige Kompromisse zu finden.»

Wohin mit dem Marder?

Einmal mehr wird Silvan Eugster durch einen Telefonanruf unterbrochen. Diesmal möchte jemand wissen, wie er einen Marder im Dach loswerden kann. Er könnte eine Falle stellen, sagt Eugster. «Doch momentan ist Schonzeit, weil die Tiere Junge aufziehen.» Wenn diese das Nest verlassen, empfehle ich Ihnen, einen spezialisierten Dachdecker zu beauftragen. Er soll das Dach so abdichten, dass kein Marder mehr hineinkommt. Nur das ist nachhaltig.»