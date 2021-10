CUP Hammerlos für die Appenzeller Handballer: Der Meister ist zu Gast In den Sechzehntelfinals des Schweizer Cups trifft der TV Appenzell auf Pfadi Winterthur. Die Zürcher sind aktueller Landesmeister, die Appenzeller spielen in der 1. Liga. Daniel Good 13.10.2021, 12.22 Uhr

Pfadi Winterthur ist auch aktueller Supercupsieger. Michael Buholzer / KEYSTONE (Winterthur, 28. August 2021)

Pfadi Winterthur ist fünffacher Cupsieger und zehnfacher Meister. In dieser Saison sind die Winterthur auch im Europacup engagiert. Die Partie findet am Samstag, 20. November, in Appenzell statt. Die Heimspiele des Erstligisten sind in der Regel gut besucht.