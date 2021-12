Beiz verwehrt bei Coronakontrolle Polizei und Inspektoren Zugang

Covid-Schutzmassnahmen Kontrolleuren und Polizei der Zugang zum Lokal verwehrt: Gastrobetrieb in Ausserrhoden wird angezeigt Das kantonale Arbeitsinspektorat hat am Freitag gemeinsam mit der Ausserrhoder Kantonspolizei Kontrollen in Restaurants und Gastrobetrieben im Appenzeller Hinterland durchgeführt. In zwei Fällen wurden Anzeige erstattet oder Bussen ausgestellt. 08.12.2021, 09.36 Uhr

In einem Gastrobetrieb im Appenzeller Hinterland wurde den Kontrolleuren und der Polizei der Zugang zum Lokal verwehrt. Symbolbild: Daniel Ammann

Am vergangenen Freitagabend führte das kantonale Arbeitsinspektorat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei in Restaurants und Gastgewerbebetrieben Kontrollen bei der Umsetzung der Covid-Schutzmassnahmen durch. Grossmehrheitlich wurde gemäss Medienmitteilung die gesetzlich vorgeschriebene Zertifikatspflicht korrekt umgesetzt.

In zwei Fällen mussten jedoch schärfere Sanktionen ausgesprochen werden. In einem Gastrobetrieb im Appenzeller Hinterland wurde den Kontrolleuren und der Polizei der Zugang zum Lokal verwehrt, heisst es in der Mitteilung. Damit habe der Betreiber gegen das geltende Recht verstossen. Er wird nun laut Communiqué für sein Fehlverhalten zur Anzeige gebracht. In einem anderen Fall, hielt sich die Betreiberin nicht an die geltenden Schutzmassnahmen, weshalb ihr eine Busse für das Fehlverhalten auferlegt wurde.

«Insgesamt zeigen die durchgeführten Kontrollen, dass sich Betriebe wie auch Gäste gut an die Vorschriften halten und die geltenden Schutzmassnahmen korrekt umsetzen», schreibt der Kanton weiter.

Weitere Kontrollen angekündigt

In den nächsten Tagen und Wochen werden das kantonale Arbeitsinspektorat und die Kantonspolizei verstärkt Kontrollen durchführen und für die korrekte Umsetzung der Schutzkonzepte besorgt sein. Verfehlungen werden umgehend gebüsst oder zur Anzeige gebracht.

Das kantonale Arbeitsinspektorat und die Kantonspolizei appellieren in der Mitteilung an alle Einwohnenden, aber auch an alle Unternehmungen und Betriebe, die aktuell geltenden Covid-Vorschriften strikt einzuhalten, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern und so einer Überlastung des Gesundheitssystems entgegenzuwirken. (kk)