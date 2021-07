Innerrhoden hat seit einem Monat keine Coronafälle mehr

Covid-19 Vom Hotspot zum Musterknaben: Innerrhoden ist seit einem Monat coronafrei Während in anderen Kantonen die Fallzahlen in die Höhe schnellen, gibt es in Appenzell Innerrhoden seit rund einem Monat keine Neuansteckungen mit dem Coronavirus mehr. Zuvor jedoch galt der Kanton als Hotspot. Claudio Weder 22.07.2021, 17.12 Uhr

Innerrhoden gab es seit Ausbruch der Pandemie 1244 Coronafälle, in Ausserrhoden 3926. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Seit einigen Wochen steigen die Coronafallzahlen in der Schweiz wieder an. Nicht so in Appenzell Innerrhoden: Hier gab es seit dem 22. Juni keine Neuansteckungen mit dem Coronavirus mehr, wie aus den Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervorgeht. Andernorts zeigt sich ein völlig anderes Bild: Im Kanton Genf etwa haben sich in den letzten zwei Wochen 187 Personen pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohnern mit dem Virus infiziert.

Dass Innerrhoden keine neuen Coronafälle mehr hat, erstaunt zum einen deshalb, weil im Kanton gemäss Umfragen die Impfskepsis vergleichsweise hoch ist. Dies zeigt sich auch in der Impfquote: Gemäss BAG sind 38 Prozent der Innerrhoderinnen und Innerrhoder vollständig geimpft. Noch tiefer ist die Impfquote nur in Nidwalden (37,8 Prozent) und Obwalden (28,27 Prozent). Der Schweizer Durchschnitt liegt bei 44,79 Prozent.

Zum anderen erstaunt die tiefe Inzidenz, weil Innerrhoden noch vor zwei Monaten als Hotspot galt. Ende Mai kam es im Kanton innerhalb weniger Tage zu fast 100 Neuansteckungen, die 14-Tage-Inzidenz kletterte zwischenzeitlich auf 638.

Gesundheitsdepartement spricht von «Glück und Zufall»

Mathias Cajochen, Departementssekretär beim Innerrhoder Gesundheits- und Sozialdepartement Bild: PD

Wie kommt es, dass der Kanton innerhalb dieser kurzen Zeit vom Hotspot zur coronafreien «Insel» geworden ist? Das Innerrhoder Gesundheitsdepartement kann nur vermuten. Departementssekretär Mathias Cajochen spricht einerseits von «Glück und Zufall». Andererseits könne dies aber auch damit zusammenhängen, dass es im Kanton Appenzell Innerrhoden in den vergangenen Wochen nicht so viele Veranstaltungen gegeben habe, bei welchen es hätte zu Ansteckungen kommen können.

Für einen so kleinen Kanton sei es zudem normal, dass die statistischen Werte stark variieren, so Cajochen weiter. «Mit diesem Umstand leben wir seit Beginn der Pandemie.» So blieb Innerrhoden beim Ausbruch der Pandemie im März 2020 lange verschont. Mitte Oktober schlug die Situation dann aber ins andere Extrem um: Der Kanton wurde mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 400 Fällen pro 100'000 Einwohnern zum Corona-Hotspot, was nicht nur national für Schlagzeilen sorgte.

Innerrhoden will Abwassermonitoring einführen

Über die Gründe, warum Innerrhoden zurzeit als einziger Kanton der Schweiz coronafrei ist, lässt sich also nur spekulieren. Getestet wird laut Aussage des Gesundheitsdepartements noch immer fleissig. Das Testzentrum in Appenzell ist von Montag bis Freitag und zum Teil auch am Samstag geöffnet. «Gegen das Wochenende hin werden die Testkapazitäten jeweils auf 50 Termine verdoppelt und die Termine werden insbesondere gegen Ende der Woche gut genutzt», so Cajochen.

Auf konstant tiefem Niveau bewegen sich in Innerrhoden auch die Todeszahlen: Zwischen dem 1. Dezember 2020 und dem 1. Juli 2021 ist niemand mehr mit oder an Corona gestorben. Auch Hospitalisationen gab es seit Mitte Juni keine mehr. Das Ende der Pandemie ist damit aber noch längst nicht erreicht. «Wir wissen, dass sich dieses Bild sehr schnell wieder ändern kann», sagt Cajochen.

Ob ein Kanton die Pandemiebewältigung im Griff hat, ist zuletzt auch nicht nur von der Inzidenz abhängig. Dieser Kennwert sei zwar nach wie vor relevant, um die aktuelle Lage zu beurteilen, so Cajochen. Aber es müssten bei der Beurteilung auch andere Indikatoren hinzugezogen werden wie etwa die Impfquote je Altersgruppe, die Hospitalisierungsrate, die Altersverteilung bei den positiven Fällen sowie die Belegung der Intensivstationen. Als weiteres Mittel zur Pandemiebekämpfung werde Innerrhoden zudem ein Abwassermonitoring einführen, sagt Cajochen.

Innerrhoden verzeichnet seit Ausbruch der Pandemie total 1244 Coronafälle. In Ausserrhoden liegt die Zahl bei 3926. In den vergangenen Wochen kam es in Ausserrhoden vereinzelt zu Neuansteckungen, die 14-Tage-Inzidenz liegt bei 23,45 und ist damit schweizweit am dritttiefsten.