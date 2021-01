Covid-19 Die Ausserrhoder Impfzentren sind «parat»: Ab dem 19. Januar sollen wöchentlich über 1000 Personen gegen das Coronavirus geimpft werden Die regionalen Impfzentren in Herisau und Heiden nehmen am 19. Januar ihren Betrieb auf. Ab diesem Zeitpunkt können sich Personen ab 75 Jahren sowie Hochrisikopatienten gegen Covid-19 impfen lassen. Ab Dienstag kann man sich dafür auf einem Onlinetool registrieren. Claudio Weder 11.01.2021, 19.25 Uhr

Der Empfangsschalter im Impfzentrum Herisau. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Atmosphäre ist gar nicht mal so ungemütlich. Betritt man den Luftschutzbunker unterhalb des Spitals Herisau, wird man zur Rechten von zwei Empfangsschaltern begrüsst, zur Linken befindet sich ein Wartebereich, fast wie in einer Arztpraxis. Landschaftsbilder hängen an den Wänden, in den Ecken stehen Pflanzen, zudem ertönt Musik. Diese soll die Gespräche in den drei Arztzimmern übertönen, die nur mit einem Vorhang vom Gang abgetrennt sind. Zurzeit sind diese allerdings noch leer. Doch schon ab kommender Woche sollen darin impfwillige Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder gegen das Coronavirus geimpft werden.

«Wir sind parat, um eine grössere Menge an Impfdosen an die Ausserrhoder Bevölkerung zu verabreichen», sagte Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer am Montag bei einer Pressekonferenz im Impfzentrum in Herisau. In jenem – sowie auch im Impfzentrum am Spital Heiden – plant der kantonale Führungsstab, wöchentlich über 1000 Personen zu impfen.

Yves Noel Balmer bei der Begehung des kantonalen Impfzentrums in Herisau. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Knapp 70 Prozent der Heimbewohner geimpft

In den vergangenen Wochen konnten bereits alle impfwilligen Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen (67 Prozent) geimpft werden. «Diese Impfungen sind sehr gut verlaufen», sagte Balmer. Ab dem 19. Januar können sich nun alle Personen ab 75 Jahren sowie Personen, die der höchsten Risikogruppe angehören, impfen lassen.

Marc Rüdin, Leiter kantonaler Führungsstab Appenzell Ausserrhoden. Bild: APZ

Voraussetzung für eine Covid-19-Impfung ist eine vorhergehende Registrierung und ein zugeteilter Termin. «Es werden keine spontanen Impfungen gemacht», erklärte Marc Rüdin, Leiter des kantonalen Führungsstabs. Die Registrierung ist ab Dienstag, 12. Januar, möglich. Diese erfolgt entweder online, über die kantonale Hotline (071 353 67 97) oder per Telefon beim Hausarzt.

«Um eine Überlastung der Hotline zu vermeiden, empfehlen wir jedoch, wenn immer möglich, die Anmeldung via Webseite», sagt Rüdin. Weil jedoch gerade ältere Leute nicht alle über einen Internetzugang verfügen, ruft er zu Solidarität auf:

«Helft einander – sei es in der Familie oder der Nachbarschaft.»

Angaben zu Alter und Risikofaktoren nötig

Bei der Registrierung müssen Impfwillige Fragen zum Beispiel zum Alter oder zu bestehenden Vorerkrankungen beantworten. Entsprechend diesen Angaben werden die Impfwilligen einer Gruppe zugeteilt. Sobald die entsprechende Gruppe für die Impfung an der Reihe ist, erhalten die registrierten Personen zwei Impftermine. Sobald der Moderna-Impfstoff zugelassen und im Kanton verfügbar ist, können sich Personen auch in 25 hausärztlichen Praxen im Kanton impfen lassen.

Blick in eines der Arztzimmer. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

«Mit den Impfungen verfolgen wir das Ziel, schwere Krankheitsverläufe, Hospitalisationen und Todesfälle zu vermeiden», sagte Kantonsärztin Franziska Kluschke. Aus diesem Grund werde eine klare Priorisierung bei den Impfungen vorgenommen. Die Reihenfolge wird durch die Eidgenössische Kommission für Impffragen festgelegt. Nach der Gruppe der über 75-jährigen Personen und Hochrisikopatienten ist die Gruppe der 65- bis 74-Jährigen an der Reihe. Diese wird sich voraussichtlich ab Mitte Februar impfen lassen können. Im Anschluss folgt die Gruppe der chronisch Kranken unter 65 Jahren.

Ein Wartebereich. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Alle anderen Gruppen – das heisst: das Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt, Angehörige von besonders gefährdeten Personen, Personen in Gemeinschaftseinrichtungen sowie alle übrigen erwachsenen Personen – können erst später geimpft werden. «Um eine Überbelastung des Impfmanagements zu vermeiden, werden diese Personen gebeten, sich erst ab Februar zu registrieren.»

Es braucht noch Geduld

Mit der Impfung könne «ein grosser Schritt» gemacht werden, als Gesellschaft gegen das Virus anzukommen, so Kluschke weiter. Doch es sei Geduld gefragt. Die grosse Herausforderung für Ausserrhoden bestehe darin, dass die Bevölkerung älter sei als in den übrigen Kantonen.

«In Ausserrhoden fällt rund ein Drittel der Bevölkerung in die Gruppe der besonders gefährdeten Personen.»

Kantonsärztin Franziska Kluschke. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Das heisst: Personen unter 65 und ohne Vorerkrankungen müssen warten, bis ein Drittel der Bevölkerung durchgeimpft ist. «Selbst wenn wir den Moderna-Impfstoff zur Verfügung haben, gehen wir davon aus, dass wir dafür bis im April brauchen werden.»

Zuletzt appellierte Kluschke daran, dass es wichtig sei, weiterhin die Abstands- und Hygienemassnahmen einzuhalten – auch für Personen, die geimpft sind. «Untersuchungen zufolge kann durch eine Impfung zwar das Risiko für eine Erkrankung minimiert werden, doch es ist nicht ausgeschlossen, dass auch geimpfte Personen das Virus auf andere Personen übertragen können.»