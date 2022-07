Steigende Coronazahlen: So reagiert man im Appenzellerland

Covid-19 Abwassermonitoring und Tests zeigen starke Zunahme der Corona-Erkrankungen: So gehen Inner- und Ausserrhoden mit der Situation um Schweizweit stecken sich Woche für Woche mehr Personen mit Covid-19 an. Auch Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden melden steigende Fallzahlen. Angesichts der Omikron-Welle bleiben das Impfen sowie das Testen wichtige Mittel im Kampf gegen die Pandemie. Mea McGhee Jetzt kommentieren 07.07.2022, 05.00 Uhr

In Ausserrhoden können Impfungen aktuell in Herisau und Heiden gemacht werden. Bild: Andrea Tina Stalder

Die Virusvariante BA.5 sorgt in der Schweiz für eine Omikron-Sommerwelle. Es erkranken zurzeit mehr Menschen an Corona als im Sommer vor einem Jahr. Die Positivitätsrate der Coronatests ist in der ganzen Schweiz hoch, auch in Innerrhoden. Im Zeitraum vom 21. Juni bis zum 4. Juli gab es im Kanton 43 laborbestätigte Fälle (in Ausserrhoden 249). Seit Pandemiebeginn sind in Innerrhoden 26 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben. Der letzte Corona-Todesfall datiert vom 27. März dieses Jahres.

Die hohe Positivitätsrate lässt auf eine hohe Dunkelziffer Infizierter schliessen. Die Auswertung von Tests ist eine Möglichkeit, das Infektionsgeschehen zu überwachen, das Abwassermonitoring ist eine zweite. Auf Nachfrage schreibt das Gesundheitsdepartement des Kantons Appenzell Innerrhoden dazu:

«Wir sehen eine starke Zunahme der Kennwerte im Abwasser und schliessen daraus, dass sich die Infektionszahlen im Kanton seit einem Monat relativ stark erhöhen.»

Die Entwicklung würde eng beobachtet. Obwohl das Virus in der Bevölkerung stark verbreitet scheint, Grund zur Beunruhigung bestehe aktuell wenig. «Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Wochen scheint das starke Infektionsgeschehen wenig Einfluss auf die Hospitalisationen zu haben. Wir gehen davon aus, dass die Spitäler in den kommenden Wochen nicht an ihre Kapazitätsgrenzen stossen werden», so Mathias Cajochen, Departementssekretär des Innerrhoder Gesundheits- und Sozialdepartementes.

Im vergangenen Jahr schnellten die Fallzahlen nach den Sommerferien in die Höhe. Ein Grund dafür waren die Rückkehrenden aus Ländern mit hohen Fallzahlen. Wie bereiten sich die Kantone in diesem Jahr vor? Welche Erwartungen haben die Behörden?

Die Bevölkerung wisse mittlerweile, dass die Ansteckungsgefahr steigt, wenn man viele verschiedene Menschen trifft. Während der Ferienzeit mehren sich diese Kontakte, etwa in Zügen, auf Flughäfen oder an Veranstaltungen, heisst es dazu aus dem Innerrhoder Gesundheits- und Sozialdepartement. Wichtig sei, dass besonders gefährdete Personen weiterhin vorsichtig sind, ebenso die Menschen, die mit ihnen in Kontakt stehen.

Massnahmen regional abstimmen

Hinsichtlich der Entwicklung im Herbst sei noch keine Prognose möglich. Frau Statthalter Monika Rüegg Bless, Vorsteherin des Innerrhoder Gesundheits- und Sozialdepartementes, sagt:

Monika Rüegg Bless, Vorsteherin des Gesundheits- und Sozialdepartements AI. Bild: PD

«Schutzmassnahmen entfalten ihre Wirkung insbesondere, wenn diese national oder wenigstens regional beschlossen werden. Kantonal isolierte Massnahmen wären nicht sinnvoll.»

Diese Haltung vertrete die Standeskommission in ihren Stellungnahmen. Die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) habe einen entsprechenden Prozess definiert, um allfällige Massnahmen zu empfehlen. Die demokratische Entscheidfindung über allfällige Schutzmassnahmen werde voraussichtlich jeweils einige Tage in Anspruch nehmen. Appenzell Innerrhoden stehe jeweils im engen Austausch mit den anderen Ostschweizer Kantonen.

Impfen und Testen in Innerrhoden

Das Gesundheits- und Sozialdepartement empfiehlt Personen mit Symptomen oder Personen, die engen Kontakt mit einer an Covid-19 erkrankten Person hatten, sich testen zu lassen. Tests können gemäss Website des Kantons auf Anmeldung in der Apotheke in Appenzell oder den Hausarztpraxen beziehungsweise ohne Voranmeldung bei der Teststelle im Bahnhofpärkli (Freitag von 18 bis 20 Uhr) vorgenommen werden.

Bis jetzt galt die Empfehlung der Eidgenössischen Impfkommission (Ekif) für eine zweite Auffrischimpfung nur für schwer immungeschwächte Personen. Jetzt empfiehlt die Ekif ab sofort die vierte Impfung allen über 80-Jährigen. Für diese Personen ist die vierte Impfung gratis.

Auch Erst- und Auffrischungsimpfungen werden weiter angeboten. Impftermine im Impfzentrum Appenzell können telefonisch unter 071 788 99 66 oder online vereinbart werden. Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Bezirk Oberegg können sich mit oder ohne Voranmeldung im Impfzentrum Heiden impfen lassen. Weitere Informationen erteilt die kantonale Impfhotline unter obiger Telefonnummer (Montag bis Freitag, 8 bis 11.30 Uhr).

Steigende Fallzahlen auch in Ausserrhoden

In Ausserrhoden sind die Fallzahlen aktuell mit jenen im vergangenen September zu vergleichen. Am 30. Juni wurden 35 positive Coronatests gemeldet, der Spitzenwert in den vergangenen Wochen. Seit dem 2. Juni mussten sich im Kanton sechs Personen in Spitalbehandlung begeben. Im Juni 2021 hatte nur eine Person in Ausserrhoden Spitalpflege benötigt.

In Ausserrhoden sind bisher 83 Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Während in Innerrhoden ausschliesslich Personen über 70 Jahren gestorben sind, sind in Ausserrhoden seit Pandemiebeginn auch drei Personen der Altersgruppe 50 bis 59 verstorben. Letztmals ist im Kanton ein Mensch am 10. April in Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben.

Impfen und Testen in Ausserrhoden

Die Verantwortlichen des Ausserrhoder Departementes Gesundheit und Soziales beobachten gemäss Auskunft des Mediendienstes die Situation genau. Angesichts der steigenden Fallzahlen und im Hinblick auf den Herbst stehe man in engem Austausch mit dem Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden, um die Spitalkapazitäten auf der IPS und Akutstation sicherstellen zu können.

Das Testen bleibe eine wichtige Massnahme zur Bekämpfung der Pandemie. Serielles Testen ist weiterhin möglich und das Contact-Tracing könne in kürzester Zeit wieder aktiviert werden.

In Ausserrhoden bestehen Testmöglichkeiten in den Testzentren in Herisau und in Heiden. In beiden Testzentren können sich Personen mit und ohne Symptome testen lassen. In Herisau wird im Testzentrum an der Spitalstrasse 6 am Dienstag, Donnerstag und Samstag jeweils von 12 bis 16 Uhr getestet. Im Testzentrum Hirslanden an der Asylstrasse 4 in Heiden sind Tests jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag von 11 bis 15 Uhr möglich. Personen mit Symptomen müssen sich zwingend online anmelden. Bei Problemen mit der Onlineanmeldung ist die kantonale Infoline unter 071 353 67 97 zu kontaktieren.

Das Impfangebot in Ausserrhoden besteht weiterhin. In der Impfpraxis des Spitals Herisau wird jeweils dienstags von 17 bis 20 Uhr geimpft, in der Impfpraxis an der Werdstrasse 1A in Heiden können Impftermine ab 7. Juli in den ungeraden Kalenderwochen jeweils am Donnerstag von 11 bis 15 Uhr wahrgenommen werden. Um einen Termin zu buchen, ist das Hochladen des aktuellen Impf- oder Genesenenzertifikats notwendig. Anmeldungen für Erstimpfungen sind ebenfalls möglich. Vorerst sind keine Walk-in-Angebote vorgesehen. Weiter steht der Ausserrhoder Bevölkerung das Impfen im Kanton St.Gallen zur Verfügung. Spezialimpfungen für Personen unter zwölf Jahren, Reiseimpfungen gegen Selbstzahlung sowie Impfungen mit dem Impfstoff Janssen werden durch den Kanton St.Gallen abgedeckt.

Bei Fragen zu Corona steht der Bevölkerung die kantonale Infoline unter 071 353 67 97 zur Verfügung (Montag bis Freitag, 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr). Anfragen per E-Mail können an covid-infoline@ar.ch gerichtet werden.

