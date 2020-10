Interview Coronazunahme in Ausserrhoden: «Wir alle haben die Pandemie vielleicht etwas auf die leichte Schulter genommen» Auch in Appenzell Ausserrhoden nimmt die Anzahl der Corona-Infizierten stark zu. Im Interview räumt Landammann Alfred Stricker ein, dass man die Situation im Sommer wohl zum Teil unterschätzt habe. Er verteidigt aber zugleich das Vorgehen der Regierung. Es wäre überrissen gewesen, vorauseilende Massnahmen zu beschliessen, sagt er. Der Regierungsrat ruft die Bevölkerung nun auf, die Abstandsregeln strikt einzuhalten, dabei aber die Gelassenheit nicht zu vergessen. David Scarano 22.10.2020, 05.00 Uhr

Der Ausserrhoder Landammann Alfred Stricker: «Die Regierung muss in ihre Überlegungen das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben einbeziehen.»

Bild: Benjamin Manser

Auch in Appenzell Ausserrhoden steigen die Ansteckungszahlen. Wie stark beunruhigt Sie die Entwicklung?

Landammann Alfred Stricker: Sie bereitet mir natürlich Sorgen. Der Lockdown im Frühling hatte gravierende gesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen. Die kann man erst jetzt richtig beurteilen. Je länger die zweite Welle anhält, umso nachhaltiger wird dies unsere Gesellschaft verändern. Denn der Staat kann nicht permanent grosse Beiträge à fonds perdu sprechen. Der Topf ist bald leer. Die Pandemie trifft gewisse Berufsgruppen stark. Das ist sehr hart.

Rechnen Sie mit einem zweiten Lockdown?

Spekulationen sind fehl am Platz. Mich erstaunt es, dass wir nicht wie im Frühling besonnen auf die Situation reagieren und zunächst mal abwarten können, um zu beurteilen ob und wie die neuen Massnahmen greifen. Wir müssen das Virus ernst nehmen, wir dürfen aber keine Angst und Panik schüren. Die Gesellschaft braucht Vertrauen in die Zukunft.

War die Ausserrhoder Bevölkerung im Sommer zu fahrlässig?

Es geht nicht darum, Schuldige zu suchen. Wir alle oder viele von uns haben die Pandemie aber vielleicht etwas auf die leichte Schulter genommen.

Nach dem Ende der ausserordentlichen Lage haben die Kantone das Ruder im Sommer wieder übernommen. Hätten Sie als Landammann die Bevölkerung nicht ermahnen müssen, die Situation ernster zu nehmen?

Wir hatten in der Ostschweiz sehr tiefe Ansteckungszahlen. Wir können nur faktenbasiert entscheiden. Daher sahen wir im Sommer keinen Handlungsbedarf. Es wäre überrissen gewesen, vorauseilende Massnahmen zu beschliessen. Die Regierung muss in ihre Überlegungen das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben einbeziehen.

Was plant nun die Ausserrhoder Regierung?

Wir nehmen permanent eine Lagebeurteilung vor. So haben wir kürzlich die Maskenpflicht auf dem Schulareal für Schüler ab Sekstufe 1 beschlossen. Wir werden unter anderem wie im Frühjahr auch die Kommunikation verstärken, um der sich breit machenden Unsicherheit zu begegnen. Wir haben erst kürzlich ein Faktenblatt an alle Haushalte verteilt. Wir werden uns weiterhin mit den Ostschweizer Regierungen austauschen und, wenn möglich, das Vorgehen koordinieren.

Was muss die Bevölkerung tun?

Wir müssen die Abstands- und Hygienemassnahmen konsequent und lückenlos einhalten. Aber was mir auch wichtig ist: Wir müssen die Situation mit einer gewissen Gelassenheit angehen.

Der Föderalismus stand in den vergangenen Wochen am Pranger. Von einem Flickenteppich war die Rede, weil die Kantone unterschiedlich auf die steigenden Zahlen reagierten. Was sagen Sie als Landammann dazu?

Ich wehre mich gegen das Wort Flickenteppich. Wir hatten vorher in den Kantonen und Regionen sehr unterschiedliche Situationen. Es wäre nicht sinnvoll gewesen, Genf oder Waadt mit Innerrhoden oder Ausserrhoden gleichzusetzen. Wir konnten uns nicht nach der grössten Gefahr richten und die Massnahmen der ganzen Schweiz überstülpen. Ich begrüsse nun aber bei flächendeckend vergleichbarer Lage, dass der Bundesrat die Führung wieder übernimmt und beispielsweise eine allgemeine Maskenpflicht erlassen hat. Denn es liegt eine nationale Entwicklung vor, die einheitliche Massnahmen erfordert.

Die Ostschweizer Kantone haben vor dem Entscheid des Bundesrats das Vorgehen ein Stück weit koordiniert. Hätte es nicht mehr regionale Absprachen geben müssen?

Die Konferenz der Gesundheitsdirektoren der Ostschweiz hat Empfehlungen abgegeben, die von den Regierungen grösstenteils übernommen wurden. Der Konsens war gross. Das habe ich begrüsst. Dennoch bin ich der Meinung, dass wir die Zwischenstufen stärken müssen, also die Ebene zwischen Bund und Kantone. Die regionalen Konferenzen haben noch zu wenig Kraft. Wir könnten noch mehr erreichen.

Hätte der Bundesrat vorher reagieren müssen, wie viele Kritiker sagen?

Man kann als Regierung nur dann entscheiden, wenn genügend Fakten vorliegen. Ein 100-prozentige Sicherheit, dass ein Entscheid richtig ist, haben wir nie. In der Krise mussten wir lernen, schneller zu werden und mehr Risiken einzugehen. Es ist immer einfach, im Nachhinein Kritik zu üben, vor allem, wenn man keine Verantwortung übernehmen muss. Der Bundesrat hat seine Aufgaben aus meiner Optik sachgerecht und korrekt wahrgenommen.

Das Virus kommt näher: Ihr Regierungskollege Dölf Biasotto befindet sich aktuell in Quarantäne. Wie gehen Sie persönlich mit der Situation um?

Ich versuche trotz Pandemie, nie den Humor zu verlieren. So habe ich zwei treue Begleiter: Smartphone und Maske. So bin ich eigentlich nie alleine. Ich halte konsequent die Distanzen ein, obwohl das für mich eine grosse Umstellung ist. Ich bin ein Mann, dem beispielsweise das Händeschütteln zur Begrüssung stets wichtig war und hoffentlich wieder sein kann. Nun schaue ich den Menschen stattdessen tief in die Augen. Auch in der Regierung gehen wir auf räumliche Distanz, wir tagen nicht mehr im Regierungszimmer, sondern im Kantonsratssaal. Und wann immer möglich, machen auch wir Homeoffice. Die zentrale Aufgabe der Regierung ist die Sicherstellung der politischen Führung im Kanton. Diesem Auftrag gemäss Kantonsverfassung lebt der Regierungsrat in der bestmöglichen Konsequenz nach.