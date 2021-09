Coronavirus «Manche müssen erst einmal Dampf ablassen»: Die Mitarbeitenden der kantonalen Hotline von Appenzell Ausserrhoden sind wegen der Zertifikatspflicht wieder stark ausgelastet Bei der Ausserrhoder Corona-Hotline gehen dieser Tage zahlreiche Anrufe ein. Viele wollen sich möglichst rasch impfen lassen, andere benötigen einen PCR-Test und einige müssen erst einmal ihrem Ärger Luft machen. Mea McGhee Jetzt kommentieren 13.09.2021, 05.00 Uhr

Mike Federer leitet das Testzentrum sowie die kantonale Hotline. Bild: Mea McGhee

302 Anrufe hat die kantonale Hotline alleine am Donnerstag entgegengenommen und bearbeitet. Seit der Bundesrat kommuniziert hat, dass ab Montag die Zertifikatspflicht für Örtlichkeiten wie Restaurants, Museen oder Fitnesscenter gilt, laufen die Drähte heiss. «Es hat schon vor dem Mittwoch angezogen, doch nun sind wir stark ausgelastet», sagt Mike Federer. Er leitet die Hotline seit dem vergangenen November. Damals riefen durchschnittlich 75 Personen pro Tag an.

Viele wollen sich jetzt impfen lassen. Möglichst sofort. 200 der Anrufenden hätten sich um einen Impftermin bemüht. Bereits gebuchte Impftermine wollen vorverschoben werden oder die Leute benötigen einen Termin für einen PCR-Test. «Viele Anrufende sind fordernd, emotional aufgebracht, ärgern sich über die Zertifikatspflicht und den dadurch entstehenden Druck auf Ungeimpfte», erzählt Mike Federer. Hochzeiten, Veranstaltungen, Reisen – für alles gilt «geimpft, genesen oder getestet».

Viele Anrufer haben Symptome

Auch viele Menschen mit Symptomen kontaktieren aktuell die Hotline. Rund 70 Testtermine pro Tag müssen die Mitarbeitenden derzeit buchen. Das kantonale Testzentrum in Teufen, für dessen Betrieb ebenfalls Mike Federer verantwortlich zeichnet, ist auch stark ausgelastet. Zu den Tests im Zentrum kommen täglich etwa zwei Testserien für Ausbruchstests respektive Wiederholungstests an Tag 5 und 10 nach einem Ausbruch an einer Schule.

Um die Nachfrage bewältigen zu können, erhöht der Kanton die Kapazität im Testwesen sowie bei den Impfungen. Hier wird unter anderem das Walk-in-Angebot ausgeweitet und auch die mobilen Impfequipen sind vermehrt unterwegs.

Pflegefachfrau Susanne Gut leistet seit Inbetriebnahme der Hotline Einsätze. Auch nach eineinhalb Jahren der Pandemie seien viele Anrufende verunsichert, wenn Leute aus ihrem Umfeld positiv getestet wurden. Sie wollen wissen: «Was müssen wir beachten, wie geht es jetzt weiter, wo können wir uns testen?» Geduldig und ohne zu werten berät die Mitarbeiterin der Hotline die Anrufenden. Viele sind verärgert. Susanne Gut nennt einen Grund:

«Manche fühlen sich verraten, weil im Frühling mittels Schnelltest eine Infektion festgestellt wurde, jetzt aber nur als genesen gilt, wer einen PCR-Nachweis hat.»

In solchen Fällen erkläre sie, dass der Bund die Vorgaben den Richtlinien der EU anpassen musste und empfiehlt, sich einmal impfen zu lassen, um das Zertifikat zu erhalten. «Viele, die Dampf ablassen müssen, entschuldigen sich danach», sagt Susanne Gut. Viele Anrufende seien aber auch sehr freundlich und dankbar.

«Wir sind kein Reisebüro»

Auf bunten Plakaten haben die Mitarbeitenden der Hotline alles Wichtige zu wiederkehrenden Themen notiert: Gültigkeit des PCR-Tests 72 h, Schnelltests 48 h; Vorgehen bei Verdachtsfällen an Schulen; wer kann sich testen lassen.

«Reisende wollen oft wissen, welche Regeln im jeweiligen Land gelten. Doch wir sind kein Reisebüro», sagt Susanne Gut. Jeder müsse sich selber erkunden, was am Zielort gelte, danach könnten die Mitarbeitenden der Hotline beraten und die nötigen Schritte in die Wege leiten. «Wir helfen, wo wir können», sagt Susanne Gut.

Die Lage spitzt sich zu

51,85 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner von Appenzell Ausserrhoden haben mindestens eine Dosis eines Covid-19-Impfstoffs erhalten; 45,25 Prozent sind doppelt geimpft (Stand 9. September). Mike Federer rechnet damit, dass die Nachfrage nach Tests hoch bleibt, solange sie gratis sind. Manche wollen sich testen lassen, um die Quarantäne zu verkürzen. Eltern sind verunsichert, weil sich immer mehr Kinder in der Schule anstecken. Federer stellt fest:

«Die Lage spitzt sich zu, die Toleranz in der Bevölkerung hat abgenommen. Da sind wir von der Hotline auch mal Seelentröster.»

Hohe Nachfrage nach Zertifikaten

Viel zu tun hat derzeit auch die Zentralstelle Zertifizierung, die Aurel Schmid im Rahmen seines Zivildienstes aufgebaut hat. Wer seit Mitte Juni in einem der beiden Ausserrhoder Impfzentren den zweiten Piks hinter sich hat, hat das Zertifikat vor Ort in Papierform erhalten. «Vorher gab es diese automatisierte Auslösung nicht», sagt Aurel Schmid. Und weiter:

Aurel Schmid hat die Zentralstelle Zertifizierung aufgebaut. Bild: Mea McGhee

«Nun wollen viele der früh Geimpften das Zertifikat haben und melden sich bei der Zertifikatsstelle.» Auch manche, die in Institutionen oder beim Hausarzt geimpft wurden, hatten bisher noch keinen Impfnachweis, so Schmid.

Nach einem Blick ins System zur Überprüfung der Angaben und wenige Klicks später sind die gewünschten Zertifikate ausgestellt. Für viele Leute ohne Smartphone wurden zudem Codes zum Herunterladen des Zertifikats in Briefform verschickt. Viele der Adressaten haben auch kein Internet und wandten sich wiederum an die Zertifikatsstelle.

Viele Geimpfte würden erst jetzt, wo sie auf den Impfnachweis angewiesen sind, feststellen, dass die Angaben nicht korrekt sind. Meist ist es der zweite Vorname, der auf dem Dokument fehlt. Aurel Schmid erklärt:

«Die Angaben auf dem Zertifikat müssen mit dem amtlichen Ausweisdokument, Pass oder ID, übereinstimmen.»

Dies sei insbesondere bei Auslandreisen wichtig, ansonsten könne es Probleme geben.

Momentan stellt die Zertifikatsstelle täglich rund 40 Impfausweise aus. Darunter sind auch Anfragen von Leuten, die im Ausland getestet oder geimpft worden sind. «Es kann aber nur jenen ein Zertifikat ausgestellt werden, die mit einem in der Schweiz zugelassenen Impfstoff geimpft worden sind», sagt Schmid.

Am Donnerstag hatte Aurel Schmid seinen letzten Arbeitstag auf der Zertifikatsstelle. Er übernimmt eine neue befristete Aufgabe für den Kanton, und die Zertifikatsstelle wird der Hotline angeschlossen. Aurel Schmid bilanziert: «Das Ausserrhoder System ist kundenfreundlich und funktioniert gut. Es war eine spannende und lehrreiche Aufgabe.»

Die kantonale Hotline ist unter der Telefonnummer 071 353 67 97 und hotline@ar.ch, die Zentralstelle Zertifizierung unter 071 353 62 32 und zertifizierung@ar.ch erreichbar. Beide Telefonnummern sind jeweils von Mo bis Fr, 8.30 bis 12.15 sowie 13.30 bis 17 Uhr, bedient. Ein Impftermin kann online unter www.ar.impfung-covid.ch gebucht werden.