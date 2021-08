Spontane Impfangebote in beiden Appenzell

CORONAVIRUS Appenzell Innerrhoden hat grossen Erfolg mit der Möglichkeit des spontanen Impfens – Ausserrhoden zieht nun nach Die beiden Appenzeller Kantone sind mit ihren Impfquoten unzufrieden. Das sogenannte Walk-in-Angebot, bei welchem die Bürgerinnen und Bürger sich spontan zu einer Impfung gegen das Coronavirus entschliessen können, könnte das ändern. Astrid Zysset 06.08.2021, 18.00 Uhr

Appenzell Ausserrhoden erweitert sein Impfangebot: Im August, September und Oktober können sich Impfwillige an verschiedenen Tagen ohne Voranmeldung in den Impfzentren in Herisau und Heiden gegen das Coronavirus impfen lassen. Dieses sogenannte Walk-in-Angebot haben andere Kantone schon länger eingerichtet. Ausserrhoden will nun nachziehen. Denn: «Vielleicht sind die Leute spontan eher bereit, sich impfen zu lassen», sagt Franz Bach, Leiter des Amtes für Gesundheit. Zwar habe man in der Alterskategorie der über 70-Jährigen eine relativ hohe Impfquote, doch bei den 20- bis 60-Jährigen, aber auch bei den Jugendlichen gebe es noch Potenzial. Dort sei die Impfbereitschaft bislang gering.

Der Kanton prüft derzeit auch den Einsatz von mobilen Impfequipen in einzelnen Gemeinden. Im Rahmen dieser könnten sich die Bürgerinnen und Bürger ebenfalls spontan zu einer Impfung entschliessen. «Obwohl wir in Appenzell Ausserrhoden eine hohe Dichte an Impfzentren haben, kann es für Einwohnerinnen und Einwohner aus entlegeneren Gemeinden ein weiter Weg nach Herisau oder Heiden sein», so Bach weiter. Diesem Umstand will der Kanton Rechnung tragen und ein niederschwelliges Impfangebot in drei Gemeinden im Hinter- wie auch Vorderland einrichten. Wann und wo genau die Equipen vor Ort sein werden, ist derzeit noch unklar. Allerdings soll noch diesen Monat alles in die Wege geleitet werden, damit eine Umsetzung zeitnah erfolgen kann.

Impfen am Arbeitsplatz

Die mobilen Impfequipen sollen, wenn es nach dem Willen des Kantons geht, auch einzelne Gewerbebetriebe aufsuchen. Wie der Leiter des Amtes für Gesundheit weiter ausführt, wurde mit dem Gewerbeverband Kontakt aufgenommen. Dieser wird demnächst auf seine Mitglieder zugehen. Die Pilotbetriebe werden die ungefähre Anzahl der Impfungen anmelden müssen. Da die Impfmittel nur bedingt lagerbar sind, gilt eine minimale Planung als wichtig.

Walk-in-Angebot in Appenzell Ausserrhoden Zu diesen Daten kann man sich in Appenzell Ausserrhoden spontan impfen lassen: Nach Vorweisen der Krankenkassenkarte und der Identitätskarte können sich Ausserrhoder Bürgerinnen und Bürger in den Impfzentren Heiden und Herisau ohne Voranmeldung impfen lassen. Und zwar am:

- Mittwoch, 18. August, 13.30–21 Uhr

- Dienstag, 24. August, 13.30–21 Uhr

- Dienstag, 7. September, 13.30–21 Uhr

- Samstag, 25. September, 8.00–15.30 Uhr

- Mittwoch, 13. Oktober, 13.30–21 Uhr

- Samstag, 23. Oktober, 8.00–15.30 Uhr (KK)

Grosser Erfolg in Innerrhoden

In Appenzell Innerrhoden besteht ein solches Angebot der Walk-in-Impfungen bereits seit Ende Juli. Frau Statthalter Monika Rüegg Bless spricht von einem «grossen Erfolg», der bislang damit erzielt wurde: In der ersten Woche waren es 40, in der zweiten gar 79 Personen, die das Angebot in Anspruch nahmen. Rüegg Bless zeigt sich ob dieser Resonanz erfreut:

«Als wir innerhalb des Covid-Stabs diskutierten, ob wir ein solches Walk-in-Angebot lancieren sollten, war die Skepsis gross. Wir gingen davon aus, dass sich alle, die wollten, bereits impfen liessen. Doch glücklicherweise lagen wir falsch.»

Aufgrund der Resonanz wird das Angebot nun auf drei Wochentage ausgeweitet. Ab Dienstag, 10. August, können sich impfwillige Personen ab 12 Jahren jeweils am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr im kantonalen Gesundheitszentrum Appenzell spontan impfen lassen. Zuvor war dies nur am Mittwochabend möglich. Das Angebot ist vorerst bis zum 25. August befristet. Gemäss Rüegg Bless werde es aber auch nachfolgend aufrechterhalten, sollte sich der Andrang dauerhaft manifestieren.

Doch warum ist die Nachfrage so hoch? Bei den Onlineregistrierungen wurden nämlich zuletzt nur noch zehn pro Woche gezählt. «Eine Erklärung gibt es nicht», so die Vorsteherin des Gesundheits- und Sozialdepartements. «Aber vielleicht trifft ein solch niederschwelliges Angebot einfach den Nerv der Zeit?» Während des Mittagessens oder in der Znünipause könne man noch über die Impfung mit Freunden und Familie sprechen und am Abend werde sie gleich verabreicht.

Die Unentschlossenen ansprechen

Bislang sind in Appenzell Innerrhoden rund 50 Prozent der über 16-Jährigen geimpft. Ein Wert, mit dem Rüegg Bless noch nicht ganz zufrieden ist. Sie wünscht sich eine grössere Impfbereitschaft. Gemäss einer nationalen Erhebung sind rund fünf Prozent der Bevölkerung unentschlossen, ob sie sich gegen Corona impfen lassen sollen oder nicht. Genau diese fünf Prozent wolle man mit dem Walk-in-Angebot abholen. Und zwar noch bis zum Herbst. In den kälteren Jahreszeiten steigen die Infektionszahlen erwartungsgemäss wieder an. «Und wenn sich bis dahin möglichst viele geimpft haben, lässt sich das Virus besser eindämmen.»

Impfungen mit Anmeldung nach wie vor möglich

Covid-Impfungen mit Anmeldung sind aber auch weiterhin möglich. In Appenzell Innerrhoden über https://ai.impfung-covid.ch oder die Impfhotline 071 788 99 66 und in Ausserrhoden über https://ar.impfung-covid.ch/ oder über die Ausserrhoder Impfhotline +41 71 353 67 97.