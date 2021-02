Coronatote «Ich hatte schon etwas Angst, ihn einzusargen»: Wie sich für einen Heidler Bestatter der Umgang mit Toten seit Corona verändert hat Die Pandemie hat grosse Auswirkungen auf das Bestattungswesen. Die Arbeitsbelastung ist erwartungsgemäss gestiegen – aber auch der Umgang mit den Hinterbliebenen wie auch den Toten ist nicht mehr derselbe wie zuvor. Astrid Zysset 18.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Simon Abderhalden ist bereits seit 18 Jahren Bestatter. Bild: Astrid Zysset

An den ersten Coronatoten erinnert sich Bestatter Simon Abderhalden aus Heiden noch genau. Es war der 22. März, und bis dato war noch keiner im Appenzellerland an dem Virus verstorben. «Ich hatte schon etwas Angst, als ich mich auf den Weg machte, um den Mann einzusargen», erinnert sich Abderhalden. Zuvor hatte er sich noch kurz mit den Bestattungsdiensten in Rorschach und St.Gallen ausgetauscht.