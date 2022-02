Freude über Lockerungen in Fitnesscenter und Kinos

Coronapandemie Zurück zur Normalität: So sehr freuen sich die Betreiber der Fitnesscenter und Kinos in Appenzell Ausserrhoden über die Aufhebung der Coronamassnahmen Die Freude über die Aufhebung der Masken- und Zertifikatspflicht ist bei den Freizeiteinrichtungen in Appenzell Ausserrhoden gross. Eine Umfrage jedoch zeigt: Schnell werden die Betriebe wohl nicht wieder die Umsätze erreichen, die sie vor der Pandemie hatten. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 18.02.2022, 18.00 Uhr

Eine Filmvorführung mit Maske: Dieses Bild dürfte nun wieder der Vergangenheit angehören. Bild: Hanspeter Bärtschi

«Die Kundinnen und Kunden kommen mit einem breiten Lächeln ins Studio.» So beschreibt Livio Hollenstein, Clubmanager Herisau der Simplyfit GmbH, die Situation, welche seit Donnerstagmorgen herrscht. Am Mittwoch hatte der Bundesrat die schweizweiten Massnahmen gegen die Coronapandemie grösstenteils aufgehoben. Das heisst im Klartext: Die Zertifikatspflicht ist seitdem Geschichte und auch die Maskenpflicht gilt in vielen Bereichen nicht mehr. Viele Betreiber von Freizeiteinrichtungen atmen seitdem auf, hatten sie doch in den vergangenen Monaten mit ausbleibenden Gästen und dementsprechend Mindereinnahmen zu kämpfen.

Livio Hollenstein ist Clubmanager im Simplyfit in Herisau. Bild: Astrid Zysset

Die Fitnesscenter waren stark betroffen. Hollenstein bezeichnet das Jahr 2021 als «schlimm». Das Simplyfit in Herisau hätte rund 120 Kunden verloren. Ein Jahr zuvor zählte es noch 700 Abonnenten. Und da wolle man wieder hin. «Seit dem Januar verzeichnen wir wieder einen Zuwachs», so Hollenstein. Viele hätten sich den vergangenen Winter über mit dem Virus infiziert und verfügten seither über ein Genesungszertifikat, was ihnen den Trainingsbesuch gestattete. Die Zertifikatspflicht hat gemäss Hollenstein aber die Kundschaft ohnehin weniger verärgert als die Maskenpflicht. Jene hätte vor allem 2020, nach dem ersten Lockdown, für Unmut gesorgt. 2021, nach der zweiten Schliessung, war die Stimmung besser. «Viele hatten sich gefreut, überhaupt wieder trainieren zu dürfen.» Die Freude über die jetzt gänzlich entfallenen Schutzmassnahmen ist dementsprechend gross. Noch ist der Ansturm an Neukunden ausgeblieben, aber die Stimmung bei den vorhandenen Kundinnen und Kunden sei gemäss Hollenstein auffallend gut.

Nach vorne schauen und die Vergangenheit hinter sich lassen

Auch im Fitnesscenter No Limit in Herisau ist die Freude über die Aufhebung der Coronamassnahmen gross. Die vergangenen zwei Jahre seien hart gewesen, die Abozahlen brachen ein. 2021 hätte die Anzahl verkaufter Abos noch lediglich einen Drittel im Vergleich zu einem «normalen» Jahr betragen, so Geschäftsinhaberin Sylvia Preisig. «Viele hatten kein Zertifikat oder wollten nicht mit Maske trainieren.» Letzteres erachtete Preisig als grosse Einschränkung, weil mit einer Maske nur schwerlich intensiv trainiert werden konnte. «Aber ich will jetzt nach vorne schauen und die Vergangenheit hinter mir lassen», sagt die Geschäftsinhaberin. Noch ist der Kundenansturm ausgeblieben. Die verkaufsstarken Monate Dezember und Januar sind vorüber. Aber die wärmeren Jahreszeiten stehen vor der Tür. Preisig zeigt sich zuversichtlich. Verschmitzt sagt sie:

«Es wäre eigentlich Zeit, an der Sommerfigur zu arbeiten. Darum bin ich überzeugt, dass die Kundinnen und Kunden schon bald zurückkehren werden.»

Dieser Überzeugung ist auch Jürg Mettler, Leiter Hochbau in der Gemeinde Speicher. «Ich rechne wieder mit einer Zunahme der Besucherzahlen.» Mettler hat die Statistik der Eintritte im Hallenbad Buchen vor sich. Und diese zeigt: Der Besucherschwund in den vergangenen zwei Jahren war augenscheinlich. 2018 wurden 38'800 Gäste gezählt, 2019 waren es 36'500. 2020 wurden dann die ersten Coronamassnahmen veranlasst. Im selben Jahr waren es 27'000 Eintritte, die verkauft wurden. 2021 schliesslich sogar nur noch 24'000.

Kein Abschalten mit Maske im Kino möglich

Michael Hefti ist Geschäftsführer des Cinétreffs in Herisau. Bild: PD

Auch betroffen von den Coronamassnahmen waren die Kinos. In den vergangenen zwei Jahren war der Besuch einer Filmvorführung nicht oder nur eingeschränkt möglich. Michael Hefti, Geschäftsführer Cinétreff Herisau: «Das Kino ist und war schon immer wie eine Oase. Man kann die Sorgen aus dem Alltag hinter sich lassen und für kurze Zeit in andere Welten eintauchen.» Die Massnahmen seien nötig gewesen und wurden immer mitgetragen, so der Geschäftsführer weiter. «Es ist aber auch so, dass gerade die Masken uns ständig an die Sorgen ausserhalb des Kinosaals erinnerten und es einem dadurch auch erschwert wurde, den Alltag zu vergessen.» Die Besucherzahlen sind im Cinétreff im Vergleich zu Prä-Corona-Zeiten auf etwa 20 Prozent eingebrochen. Gemäss Hefti werde es eine Weile dauern, «bis alle das Kino wieder für sich entdeckt haben» und die Zahlen auf einem regulären Niveau sind. Das Kino Rosental in Heiden war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

