Appenzell Ausserrhoden führt repetitive Spucktests an Schulen ein

Coronapandemie Wegen der steigenden Fallzahlen: Appenzell Ausserrhoden führt repetitive Corona-Speicheltests an den Schulen ein Das Departement Bildung und Kultur erweitert die Coronamassnahmen und führt an allen Volksschulen Covid-19-Speicheltests ein. Die Teilnahme für Lernende und Mitarbeitende ist kostenlos und freiwillig. Jetzt kommentieren 24.11.2021, 09.57 Uhr

Auch an Ausserrhoder Volksschulen sollen künftig Corona-Speicheltests durchgeführt werden. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Appenzell Ausserrhoden beobachtet gemäss eines am Mittwoch versandten Schreibens die steigenden Fallzahlen mit Sorge. Darum hat das Departement Bildung und Kultur nun eine weiterführende Massnahme beschlossen und führt an allen Ausserrhoder Volksschulen die Möglichkeit eines Covid-19-Speicheltests ein. Die Teilnahme ist für Lernende und Mitarbeitende kostenlos und freiwillig.

«Allen Lernenden und Mitarbeitenden der Schulen wird aber dringend empfohlen, an den Tests teilzunehmen», so Regierungsrat Alfred Stricker. Der Ausserrhoder Bildungs- und Kulturdirektor weiter: «Je mehr Personen daran teilnehmen, umso besser können damit einschneidende Massnahmen wie Quarantäne oder gar Schulschliessungen vermieden werden. » Das Departement fällte den Entscheid angesichts der steigenden Infektionszahlen und in Rücksprache mit dem Regierungsrat und der Schulleitungskonferenz.

Tests werden durchgeführt, sobald Kapazitäten bereit stehen

Die ansteckendere Delta-Variante des Covid-19-Virus befällt auch Kinder und Jugendliche. Obwohl die Fallzahlen an den Ausserrhoder Schulen mit 1,2 Prozent an der Gesamtzahl von rund 5900 Lernenden relativ tief liegt, will der Kanton die präventiven Massnahmen verstärken. Auch jene Ausserrhoder Schulen, die bisher noch nicht präventiv testeten, müssten diese Massnahme zur Kontrolle des Virus ab sofort einführen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Präventive Tests werden an vielen Schulen im Kanton schon seit Monaten angeboten. Die repetitiven Covid-19-Speicheltests werden wöchentlich durchgeführt, sobald die entsprechenden Kapazitäten bereitstehen. Die Durchführung des Tests wird bei den Lernenden nur mit dem Einverständnis der Erziehungsberechtigten durchgeführt. (kk/asz)