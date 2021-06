Die Zahl der Impfgegner ist in Innerrhoden besonders hoch

Coronapandemie Stadt-Land-Graben beim Kampf gegen Covid-19: Warum die Impfskepsis in Innerrhoden und Ausserrhoden besonders gross ist Mehr als ein Drittel der Innerrhoder Bevölkerung will sich gemäss einer Umfrage nicht gegen Covid-19 impfen lassen. In Ausserrhoden ist die Impfskepsis ebenfalls überdurchschnittlich hoch. Die Reaktionen der beiden Kantone fallen unterschiedlich aus. Claudio Weder 26.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

36,6 Prozent der Innerrhoderinnen und Innerrhoder wollen sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen. In Ausserrhoden sind es 28,2 Prozent. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

In Appenzell Innerrhoden leben besonders viele Impfskeptiker. Das zeigt eine Erhebung des Forschungsinstituts Sotomo. Gemäss dieser wollen sich 36,6 Prozent der Innerrhoderinnen und Innerrhoder nicht gegen Covid-19 impfen lassen. Schweizweit ist dies der zweithöchste Wert. Nur im Kanton Obwalden ist der Anteil an Impfunwilligen mit 40,5 Prozent noch höher (siehe Grafik).

Michael Hermann, Geschäftsführer von Sotomo, kann bei der Impfbereitschaft einen Stadt-Land-Graben feststellen, wie er gegenüber dem «Tages-Anzeiger» sagt: «Grundsätzlich zeigen Städte eine höhere Impfbereitschaft. Ländliche Kantone ohne urbane Zentren fallen daher durch ihre stärkere Skepsis gegenüber der Corona-Impfung auf.» In Basel und Schaffhausen etwa beträgt die Zahl der Impfskeptiker nur rund 15 Prozent.

Gesundheitsdirektorin zeigt sich unerschrocken

Monika Rüegg Bless, Gesundheitsdirektorin AI. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Innerrhoder Gesundheitsdirektorin Monika Rüegg Bless zeigt sich auf Nachfrage unerschrocken über dieses Resultat. Die Ergebnisse der Umfrage kann sie nur teilweise nachvollziehen. Für sie ist klar:

«Wenn sich 36 Prozent der Innerrhoder Bevölkerung nicht impfen lassen wollen, ist das wenig – und folglich ein guter Wert.»

Dass ein Teil der Innerrhoderinnen und Innerrhoder aber skeptisch gegenüber Impfungen eingestellt sind, kann sie bestätigen. Bereits bei der Masernimpfung im Jahr 2014 zeigte sich: Nur 60 Prozent der Kinder wurden geimpft, womit Innerrhoden deutlich hinter den übrigen Kantonen zurücklag. 2019 lag die Zahl bei rund 85 Prozent. «Deshalb bin ich erfreut, wie hoch die Impfbereitschaft der Innerrhoder Bevölkerung bei der Covid-19-Impfung ist», sagt Rüegg Bless.

Die eher skeptische Haltung der Innerrhoder erklärt die Gesundheitsdirektorin mit der Naturverbundenheit der Landbevölkerung. «Für viele Leute, die auf dem Land leben, hat die Naturheilkunde einen ebenso wichtigen Stellenwert wie die Schulmedizin. Um das Immunsystem zu stärken, schwören viele auf Hausmittel und alternative Methoden.» Auch bei Arztbesuchen seien die Innerrhoder traditionellerweise zurückhaltend, sagt Rüegg Bless.

Kein Unterschied beim Geschlecht, dafür beim Alter

Laut den Forschern von Sotomo ist die Impfskepsis gerade bei jungen Frauen hoch. Diesen Geschlechterunterschied kann Monika Rüegg Bless in Innerrhoden jedoch nicht feststellen. Allerdings sei das Alter ein entscheidender Faktor: «Je höher das Alter, desto grösser die Impfbereitschaft.» Dies zeigt sich anhand der Impfquoten: Fast 70 Prozent der Über-65-Jährigen in Innerrhoden sind geimpft, bei den 16- bis 65-Jährigen sind es rund 40 Prozent.

Ein Nachteil für den weiteren Verlauf der Pandemiebekämpfung sei die im Vergleich zu den anderen Kantonen niedrigere Impfbereitschaft nicht, so Monika Rüegg Bless weiter.

«Eine Herdenimmunität werden wir ohnehin nicht erreichen können.»

Oberstes Ziel sei es, die Bevölkerungsgruppe, die am meisten gefährdet ist, zu schützen. «Das haben wir geschafft.»

Dennoch hat der Kanton kürzlich die Kampagne «I los mi impfe» gestartet, um die Bevölkerung nochmals auf die Thematik zu sensibilisieren. «Wir wollen die Leute informieren, aber weder belehren noch zu einer Impfung zwingen.» Einen Impfzwang lehnt Rüegg Bless ab, eine Impfung sei ein Eingriff in die körperliche Integrität und müsse daher aus eigener Motivation geschehen.

Ausserrhoden befürchtet «unschönes Szenario»

Yves Noël Balmer, Regierungsrat AR. Bild: PD

Auch in Appenzell Ausserrhoden herrscht Skepsis gegenüber der Corona-Impfung. 28,2 Prozent wollen sich gemäss der Sotomo-Umfrage nicht impfen lassen, der Schweizer Durchschnitt beträgt 22 Prozent. Die Impfskepsis ist ein bekanntes Problem: «Nicht nur bei Covid-19, sondern auch bei anderen Impfungen wie gegen Grippe ist Appenzell Ausserrhoden nicht bei den Kantonen mit der höchsten Impfbereitschaft», meint Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer.

Weshalb sich ein Teil der Bevölkerung beim Impfen zurückhält, sei jedoch schwierig zu sagen. Es gebe verschiedenste Gründe, die jeweils in Umfragen genannt werden, so Balmer. «In jedem Kanton gibt es eine Minderheit, für die eine Impfung nicht in Frage kommt.» Das Impfen bleibe in Ausserrhoden auf jeden Fall freiwillig. «Wir bieten die Impfungen auch nach dem Sommer an, damit alle, die eine Impfung wollen, auch zeitnah eine Impfung bekommen. Am Montag geht es mit den 12- bis 15-Jährigen los.»

Was die weitere Pandemiebekämpfung angeht, ist Balmer jedoch pessimistischer als seine Innerrhoder Kollegin:

«Es könnte sich ein unschönes Szenario ergeben, wenn 30 Prozent oder mehr Personen ungeimpft bleiben.»

Bei einem wiederholten Anstieg der positiven Fälle und schweren Krankheitsverläufe, die Hospitalisationen zur Folge haben, könne das Gesundheitswesen wieder stark unter Druck kommen, sagt Balmer.