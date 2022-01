Zum Jahresauftakt: Weniger positive Fälle an Ausserrhoder Schulen

Coronapandemie Schulstart mit Omikron: Ausserrhoden erlaubt Skilager, Maskenverweigerer können nach Hause geschickt werden In den Ausserrhoder Schulen sind die Ansteckungszahlen rückläufig. Die seriellen Tests zeigen, dass sich die Positivitätsrate in den vergangenen Wochen von 2,5 auf 1,25 Prozent halbiert hat. Eine strikte Maskenpflicht gilt nach wie vor nur für die Sekstufen und bei einem positiven Test innerhalb einer Klasse. Wer sich weigere, könne von den Lehrpersonen nach Hause geschickt werden, sagt Bildungsdirektor Alfred Stricker. Mea McGhee Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

Seit Anfang Dezember werden an allen Ausserrhoder Schulen serielle Pooltests durchgeführt. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Nach der ersten Schulwoche des neuen Jahres zieht der Ausserrhoder Bildungsdirektor Alfred Stricker eine vorsichtig positive Bilanz. Die Positivitätsrate der seriellen Pooltests an den Schulen im Kanton zeigt eine sinkende Tendenz. In der Woche 49 waren 148 Schülerinnen und Schüler positiv, das entspricht einer Positivitätsrate von 2,5 Prozent. In der Woche 50 lagen die Werte bei 129 Coronafällen (Positivitätsrate 2,19 Prozent). Die Auswertung der seriellen Tests der ersten Schulwoche im 2022 brachten 74 positive Schulkinder (1,25 Prozent). Alfred Stricker sagt:

Alfred Stricker, Bildungsdirektor Appenzell Ausserrhoden Bild: PD

«Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass wir Anfang Dezember die richtigen Massnahmen für die Schulen getroffen haben.»

Seit dem 6. Dezember gilt in Ausserrhoden eine Maskenpflicht für Lernende der Stufen Sek I und Sek II sowie alle Mitarbeitenden der Schulen. In allen Gemeinden werden wöchentlich serielle Tests durchgeführt. Vor den Festtagen nahmen von den rund 5900 Schülerinnen und Schülern an Ausserrhoder Schulen deren 4000 an den freiwilligen Tests teil. Unter jenen, die nicht mitmachten, ist ein Teil entweder geimpft oder genesen. Der Bildungsdirektor ist vorsichtig zuversichtlich:

«Wir müssen uns gut überlegen, ob an den aktuell geltenden Massnahmen etwas geändert werden muss. Sowohl Verschärfungen als auch Lockerungen sind nicht sofort angezeigt.»

Vielmehr gelte es, die Entwicklung der nächsten zwei Wochen abzuwarten, um während der anstehenden Sportferien eine seriöse weitere Planung vorzunehmen.

Stricker gibt zu bedenken: «Immer wenn wir die Massnahmen verschärfen, gibt es seitens mancher Erziehungsberechtigten starke Reaktionen. Das geht allen Beteiligten an die Substanz.»

Reaktionen macht er bei Massnahmenbefürwortern wie -gegnern aus. Jene, die alles «einen Mist» finden, würden sich hauptsächlich an die Lehrpersonen und Schulleitungen wenden. Jene, die das Vorgehen der Regierung als «fahrlässig lasch» bezeichneten, gelangten eher an das Bildungsdepartement. Auch Stricker selbst wurde schon kontaktiert. Zwei Punkte gelte es bei Verschärfungen von Massnahmen zu beachten, so Stricker: «Die Umsetzbarkeit und Verhältnismässigkeit sowie die Verantwortung gegenüber den Kindern und Jugendlichen, die einen möglichst unbeschwerten Unterricht erfahren sollten.»

Bis jetzt seien die Resultate der Pooltests an Schulen in der Regel am Folgetag bekannt gewesen. Wie lange dies aufgrund der Laborkapazitäten noch gewährleistet ist, sei fraglich, gibt Stricker zu bedenken. Es sei Teil der Ausserrhoder Strategie, die Testresultate zeitnah zu kennen. Denn sobald ein positives Resultat für eine Klasse bekannt ist, gilt in der betroffenen Klasse eine Maskentragpflicht. Die Lehrpersonen hätten die Möglichkeit, Lernende, die in einem solchen Fall die Maske verweigerten, nach Hause zu schicken, sagt der Bildungsdirektor. Die daraus folgende Polarisierung müsse leider in Kauf genommen werden.

Belastung ist und bleibt hoch

Die Belastung für die Lehrpersonen sowie für die Schulleitungen sei anhaltend hoch. Es gelte Ersatz für Lehrerinnen und Lehrer, die in Quarantäne oder Isolation sind, zu finden. Ausfälle seien zunehmend schwieriger zu kompensieren, hat Alfred Stricker festgestellt. Immerhin bleibe die Zahl der Ausfälle im Lehrkörper momentan stabil. Bis anhin sei es den Schulträgern gelungen, Stellvertretungen mit den entsprechenden Diplomen zu finden. Zunächst würde versucht, die Lektionenzahl von Teilzeitmitarbeitenden zu erhöhen. «Das gibt den Schulleitungen Spielraum.» Auch pensionierte Lehrpersonen könnten einspringen und ebenso greife man auf den Pool der Pädagogischen Hochschule zurück.

Einzelne Gemeinden hätten jedoch gemeldet, sie hätten Schwierigkeiten, freie Stellen im Hinblick auf das zweite Semester dieses Schuljahres zu besetzen. Dies führe für die Schulleitungen zu Mehrbelastung.

Aufgrund von Omikron bleibt also die Unsicherheit. Die Mitglieder der verschiedenen Gremien tauschen sich diesbezüglich regelmässig aus. «Oberste Prämisse ist und bleibt, die Spitalkapazität sicherzustellen», sagt der Ausserrhoder Bildungsdirektor. Der Austausch sei wichtig, auch um einander zu stärken.

Kanton erlaubt Skilager

Bleibt die Frage nach der Durchführbarkeit von Skilagern: Das Departement Bildung und Kultur hat diese Woche beschlossen, dass aktuell die Durchführung von Lagern für Ausserrhoder Schulen erlaubt ist. Das Vorliegen eines negativen Covid-Tests – ein Selbsttest reicht nicht aus – als Zugangsvoraussetzung ist zwingend. Lernende, die sich weigern, einen Test zu machen, dürfen nicht ins Lager mitgenommen werden. Sie erhalten entweder Unterrichtsmaterial und -aufträge für das Arbeiten Zuhause oder besuchen den Unterricht in einer anderen Klasse. Zudem müsse gegen Ende des Lagers nochmals ein Test gemacht werden, erklärt Alfred Stricker. Die Vorgaben des Bundes, jene von Appenzell Ausserrhoden, jene der Betreiber und des Kantons, in welchem das Lager stattfindet, müssen berücksichtigt werden. Diese Angaben wurden den Schulen am Donnerstag kommuniziert worden und im Frage-Antwort-Dokument im Internet aufgeschaltet.

Vor Corona waren in 12 der 20 Ausserrhoder Gemeinden Wintersportlager während der Unterrichtszeit üblich. Dies betraf insgesamt rund 600 Kinder und Jugendliche. Meist finden die Lager jährlich statt, in zwei Gemeinden im Turnus von zwei Jahren. Freiwillige Skilager während der Sportferien gibt es in fünf Gemeinden. Das erste Skilager findet ab dem 17. Januar statt. Weitere Skilager sind in etwa der Hälfte der Gemeinden geplant.

