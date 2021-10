Appenzell Innerrhoden reduziert Walk-In-Impfen

Coronapandemie Nur noch 27 Impfungen pro Woche: Appenzell Innerrhoden reduziert wegen sinkender Nachfrage das Walk-in-Angebot Immer weniger Personen unterziehen sich im Kampf gegen das Coronavirus einer spontanen Impfung. Appenzell Innerrhoden reagiert auf diese Entwicklung. Welche Massnahmen im Gegenzug dafür sorgen sollen, dass die Impfquote weiter steigt, ist unklar. Astrid Zysset 15.10.2021, 05.00 Uhr

In Appenzell Innerrhoden waren zuletzt nur noch 27 Personen pro Woche beim Walk-in-Impfen gezählt worden. Bild: Oliver Menge

Appenzell Innerrhoden hat das Walk-in-Angebot reduziert. Dies aufgrund der sinkenden Nachfrage. Diese ist deutlich zurückgegangen; waren es zwischen Mitte August und Mitte September zwischen 130 und 200 Impfungen pro Woche, die spontanen Impfwilligen verabreicht wurden, waren es gemäss neusten Zahlen Anfang Oktober gerade mal 27. «Wir möchten nicht ein Angebot aufrechterhalten und Leute beschäftigen, wenn es nicht mehr gewünscht ist», sagt Mathias Cajochen, Departementssekretär des Gesundheits- und Sozialdepartements, auf Anfrage. Aus diesem Grund steht das Walk-in-Angebot mittlerweile nur noch an drei Tagen pro Woche während insgesamt zehn Stunden zur Verfügung. Sollte die Nachfrage weiter sinken, werde das Walk-in-Angebot gemäss Cajochen künftig noch weiter eingeschränkt. «Ganz verschwinden wird es aber nicht.»

Ende Juli startete der Kanton mit einem Zeitfenster von zwei Stunden pro Woche, in welchem das spontane Impfen möglich war. Dieses wurde anschliessend sukzessive ausgebaut auf zuerst sechs, dann zehn und ab dem 6. September auf gar 18 Stunden pro Woche. Zusätzlich kamen in den vergangenen Wochen noch Hausarztpraxen hinzu, in welchen während jeweils drei Abenden bis zu zwei Stunden Walk-in-Termine zur Verfügung standen. Insgesamt liessen sich in dieser Zeit 1150 Personen spontan impfen.

Impfquote zu steigern, wird zur Herausforderung

Ein beachtlicher Erfolg. Doch nun scheinen andere Massnahmen vonnöten zu sein, um die Impfquote weiter zu steigern. Auf welche der Kanton Appenzell Innerrhoden genau setzen wird, ist derzeit noch offen. Der Bund hat zahlreiche in seiner Impfoffensive genannt. Wie Cajochen ausführt, will sich Innerrhoden in den kommenden Wochen auf eine oder mehrere festlegen. Ob die den gewünschten Erfolg bringen werden, bleibt jedoch abzuwarten. Wie der stellvertretende Kantonsarzt Innerrhodens, Markus Schmidli, gegenüber der Tageszeitung «Blick» unlängst ausführte, geht er davon aus, dass mittlerweile alle, die sich impfen lassen wollten, geimpft sind. Schmidli weilt zurzeit in den Ferien. Cajochen unterstützt dessen Aussagen.

«Es wird tatsächlich eine grosse Herausforderung, weitere Personen von der Notwendigkeit des Impfens zu überzeugen.»

Doch versuchen wolle man es. Die Impfquote in Appenzell Innerrhoden beträgt aktuell 51,19 Prozent, bei den 60- bis 69-Jährigen liegt sie bei über 75 Prozent und bei den 70- bis 79-Jährigen gar bei über 85 Prozent. Trotzdem, so Cajochen, sei die Coronasituation vor dem Hintergrund der bevorstehenden kälteren Jahreszeit und der aktuell hohen Belegung der IPS-Plätze in der Region als besorgniserregend einzustufen.

Nachfrage nach Walk-in-Angebot sinkt auch in Appenzell Ausserrhoden

In Appenzell Ausserrhoden beträgt die Impfquote 54,18 Prozent. Aber auch hier zeigen die Besucherzahlen beim Walk-in-Angebot eine rückläufige Tendenz. In Ausserrhoden werden ebenfalls zusätzliche Massnahmen diskutiert, um noch mehr Personen zu einer Impfung zu bewegen.

Derweilen laufen die Anstrengungen weiter: Ab nächster Woche geht zum zweiten Mal ein mobiles Impfteam in den Gemeinden auf Tour. Die Bevölkerung kann dort spontan an den Anlässen erscheinen und erstmals oder auch zum zweiten Mal gegen Corona geimpft werden. Ein Flyer mit allen Daten, der an die Ausserrhoder Haushalte geht, ist gemäss Auskunft der Kantonskanzlei ebenfalls in Planung sowie weitere Zeitungsinserate.