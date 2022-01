Coronapandemie «Jede Impfung zählt»: Der stellvertretende Kantonsarzt über den Ausserrhoder Familienimpftag Der Andrang beim Ausserrhoder Kinder- und Familienimpftag in Herisau hielt sich am Mittwoch in Grenzen. Dennoch freut sich der stellvertretende Kantonsarzt Vinzenz Müller über jede Impfung. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 05.01.2022, 20.42 Uhr

Diesen Mittwoch können sich neu auch Kinder im Impfzentrum in Herisau impfen lassen. Doch der grosse Ansturm bleibt aus. Bild: Felicitas Markoff

In Ausserrhoden können sich nun auch Kinder zwischen fünf bis elf Jahren impfen lassen. Der Kanton hat am Mittwoch in Herisau und Heiden einen Familienimpftag durchgeführt. Vor Ort in Herisau bleibt der grosse Ansturm aber aus. Nur vereinzelt trifft man Familien an. Eine Mutter sagt: «Wir sind überzeugte Impfer.»