Coronapandemie Hilfe für Restaurants: Ausserrhoder Regierung will gebeutelten Branchen Tourismusabgabe erlassen Der Ausserrhoder Regierungsrat will Gastro - und Tourismusunternehmen finanziell entlasten. Die Tourismusabgabe soll für 2020 entfallen. 05.05.2021, 13.54 Uhr

Die Gastrobetriebe leiden trotz Lockerungen weiter unter den Massnahmen. Bild: AZ

Die Coronapandemie setzt der Gastrobranche stark zu. Der Ausserrhoder Regierungsrat will den Betrieben nun unter die Arme greifen. Er will die Tourismusabgabe 2020 für durch Covid-19 arg gebeutelte Branchen erlassen. Das teilte die Kantonskanzlei am Mittwoch mit.