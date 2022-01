Omikron-Wand: Heiraten und Abstimmen bleibt stets möglich

Coronapandemie Heiraten und Abstimmen während Omikron-Welle gewährleisten: Wie sich Appenzeller Verwaltungen auf Ausfälle vorbereiten Mit Stellvertretungen, gesplitteten Teams und notfalls Flexibilität will man auf Verwaltungen und Ämtern auf krankheitsbedingte personelle Engpässe reagieren. Mea McGhee, Viviana Troccoli Jetzt kommentieren 21.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die regionalen Zivilstandesämter tauschen zur Not Mitarbeitende aus. Bild: Natalia Krasnova / iStockphoto

Die Anzahl Neuansteckungen in der Schweiz ist hoch. Das Bundesamt für Gesundheit meldete am Donnerstag knapp 40'000 laborbestätigte neue Coronafälle. Die kantonale Verwaltung in Appenzell Innerrhoden hat sich auf etwaige Ausfälle vorbereitet. Die Standeskommission hat kürzlich eine Weisung erlassen. Wie bereiten sich die Gemeinden und die kantonale Verwaltung in Ausserrhoden auf die Omikron-Welle vor?

Johannes Wey, Kommunikationsbeauftragter der Gemeinde Herisau. Bild: PD

Johannes Wey, der Kommunikationsbeauftragte Herisaus, sagt:

«Die Dienstleistungen wurden schon zu Beginn der Pandemie kategorisiert. Es gibt Aufgaben, bei denen Verzögerungen kritisch sind.»

Er nennt als Beispiel das Betreibungsamt. Bei der Bearbeitung der Fälle müssten Fristen eingehalten werden. Das Betreibungsamt basiere nur schon wegen der Schaltergeschäfte und umfangreichen, sensiblen Akten auf Präsenzarbeit. Anders als während des ersten Lockdowns gilt kein Rechtsstillstand mehr, welcher die Fristen verlängerte.

Gesplittete Teams

Das Schutzkonzept der Gemeindeverwaltung Herisau, sieht nebst Homeoffice, wo dies möglich ist, vor, dass die Teams gesplittet arbeiten. So sollten Stellvertretungen auch bei mehreren Ausfällen gesichert sein. Sollten sich Ausfälle dennoch häufen, sind Personalverschiebungen zwischen den einzelnen Bereichen nicht immer möglich. «Man kann nicht jedes Szenario vorbereiten. Es gilt, flexibel auf Notfälle zu reagieren», so der Kommunikationsverantwortliche. Im ganzen Gemeindehaus gilt Maskenpflicht, bei Mehrfachbelegung auch in den Büros.

Aktuell fallen nicht aussergewöhnlich viele Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung Herisau aus. Von 231 Mitarbeitenden, Lehrpersonen nicht mitgezählt, sind fünf Personen in Quarantäne und eine Person in Isolation. Bis jetzt habe es während der Pandemie nur vereinzelte personelle Engpässe für wenige Tage gegeben, sagt Wey.

Arbeit von zuhause aus

Und wie begegnen kleinere Gemeinden der Omikron-Problematik? Sonja Hartmann, Gemeindeschreiberin von Schönengrund, sieht den anstehenden Abstimmungstermin vom 13. Februar als möglichen kritischen Punkt. Sie sagt: «Die Stimmberechtigten haben im Vorfeld vom Mittwoch bis Freitag das Recht, ihre Stimmzettel im Gemeindehaus abzugeben.» Sollten alle drei Teilzeitmitarbeitenden der Kanzlei gleichzeitig ausfallen, müssten allenfalls Mitglieder der Abstimmungskommission aufgeboten werden, um die Wahlurne zu betreuen.

Viele Dienstleistungen der Gemeinde Schönengrund werden in regionalen Ämtern angeboten, etwa im Zivilstandsamt Hinterland. Viele Geschäfte würden heute bereits telefonisch oder online erledigt, so Sonja Hartmann. Dringliche Geschäfte, die nur persönlich erledigt werden können, gebe es nicht. Man sei ausgerüstet, um von zuhause aus zu arbeiten. Und:

«Notfalls bleibt das Büro, ein, zwei Tage geschlossen, wie dies auch während der Ferien üblich ist.»

Zivilstandesämter: Gegenseitige Stellvertretung

Und wie sieht die Situation im Zivilstandsamt aus? Laut Jeannette Eisenhut, Amtsleiterin des Zivilstandsamtes Appenzeller Vorderland in Rehetobel, hat Omikron bereits zu Personalausfällen geführt. Ein möglicher Coronafall beim Personal bringe bei zwei Angestellten und einem Lernenden organisatorische und arbeitsaufwendige Probleme mit sich. Um sich mit einer möglichen Stellvertretung absichern zu können, helfen sich die beiden Zivilstandsämter – Zivilstandsamt Mittelland AR und Zivilstandsamt Vorderland AR – gegenseitig. Eisenhut bestätigt:

«Sie sind unsere Stellvertretung und wir die von ihnen.»

Bei kurzfristigen Komplikationen oder Personalausfällen vor einer Trauung können also Zivilstandsbeamtinnen und -beamte von beiden Standorten (Bühler und Rehetobel) sofort einspringen.

Was die Homeoffice-Pflicht angeht, muss jeweils eine Angestellte oder ein Angestellter im Büro präsent sein. Dies, weil das Zivilstandsamt auch noch anhand von Büchern operiert und dokumentiert. Viele Bestellungen würden immer noch per Post statt im digitalen Format eingehen. Das erforderliche Scannen dieser Dokumente für die Person im Büro sei zeitraubend. Und der Schalter muss ebenfalls bedient sein.

Rekordjahr trotz Corona

Trauungen finden nach wie vor unter geregelten Coronamassnahmen statt. Viele Absagen hätte das Zivilstandsamt Vorderland die vergangenen zwei Jahre aber nicht erhalten. «Wir hatten letztes Jahr fast ein Rekordjahr», fasst Eisenhut zusammen. Viele Verschiebungen hätten hingegen getätigt werden müssen, das hat zu einem Mehraufwand geführt. Eisenhut bleibt aber positiv gestimmt:

«Wir haben bis jetzt alles unter Kontrolle und werden weiterhin alles unternehmen, dass ein Worst-Case-Szenario nicht eintreten wird.»

Eisenhut erklärt aber auch, dass ein so kleiner Betrieb durch die Omikron-Welle einer grösseren Gefahr der kurzfristigen Amtsschliessung ausgesetzt sei. Aber mit der Stellvertretung durch das Zivilstandsamt Mittelland AR in Bühler seien sie gut gerüstet. «Wir werden definitiv gut durchkommen», sagt Eisenhut abschliessend.

Kantonale Verwaltung AR hat einen Pandemieplan

Seit März 2020 gibt es gemäss Auskunft des Kommunikationsdienstes einen internen Pandemieplan für die kantonale Verwaltung Appenzell Ausserrhoden (KVAR); und er wird immer wieder der Situation angepasst. Der Pandemieplan biete eine Hilfestellung, um gezielte Massnahmen zum Schutz der Gesundheit und zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit in der KVAR zu definieren und umzusetzen. Auch besteht laut Andreas Disch, Stellvertretender Leiter Kommunikationsdienst, eine «Pandemiegruppe». Diese mache alle gültigen Weisungen und Konzepte auf verschiedenen Wegen (Vorgesetzte, Intranet, E-Mail) den Mitarbeitenden bekannt.

Die Verhaltens- und Hygieneregeln und Massnahmen, die seit Beginn der Pandemie gelten, sind auch bei der KVAR von den Mitarbeitenden immer noch einzuhalten. Es gilt Homeoffice-Pflicht, Maskenpflicht in Innenräumen (mit Ausnahme von Einzelbüros), Pausenräume sind (mit Ausnahmen) geschlossen, Betriebsanlässe verschoben, und die Mitarbeitenden können an seriellen Tests teilnehmen.

Der personelle Ausfall bei der KVAR infolge Corona/Omikron sei momentan relativ gering, so Disch. Zahlen würden nicht erfasst. Für viele Funktionen haben die Departemente und die Kantonskanzlei teils für doppelte Stellvertretungen gesorgt. Disch nennt als Beispiele die Kantonspolizei, Tiefbauamt/Winterdienst, Staatsanwaltschaft, Handelsregister, Arbeitsinspektorat, Passbüro und das Strassenverkehrsamt. Ausfälle könnten meistens durch organisatorische Massnahmen wie Stellvertretungen, Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung etc. aufgefangen werden.

Alle Dienstleistungen der KVAR werden momentan im üblichen und normalen Umfang angeboten. Bis zu diesem Zeitpunkt musste keine Dienststelle die Dienstleistungen wegen Corona/Omikron einstellen; dies auch dank einer gut funktionierenden IT-Infrastruktur, welche die Arbeit im Homeoffice problemlos möglich mache. Denn viele kantonale Dienstleistungen können heute auch digital abgewickelt werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen