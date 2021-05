Covid-19: Impfzentrum Heiden ist umgezogen

Reportage Piks mit Panorama: Die Impfung gegen Covid-19 gibt's in Heiden mit Blick auf die Meglisalp oder den Säntis Das regionale Impfzentrum in Heiden ist umgezogen. Seit gut einer Woche werden in der Turnhalle an der Asylstrasse täglich rund 220 Menschen gegen Corona geimpft. Eine Reportage. Mea McGhee 26.05.2021, 05.00 Uhr

Rund 230 Impfungen gegen Covid-19 werden im regionalen Impfzentrum in Heiden täglich verabreicht. Bild: Mea McGhee

36,2 Grad zeigt das Fiebermessgerät im Empfangsbereich an. Grünes Licht für die impfwillige Irene Wagner. «Ich bin ein bisschen aufgeregt», sagt die Steinerin zum Mitarbeiter, der ihren Namen auf der Liste sucht und abhakt. Sie erhält an diesem Tag wie 233 weitere Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder ihre erste Impfdosis gegen Covid-19 im regionalen Impfzentrum in Heiden.

Dieses befindet sich seit dem 17. Mai in der Turnhalle an der Asylstrasse. Zuvor war es in der Sanitätshilfsstelle beim Spital Heiden untergebracht. Statt Neonlicht und Betonwänden gibt es am neuen Standort Tageslicht und hölzerne Stellwände. «Die Atmosphäre ist viel angenehmer und die Abläufe wurden angepasst», sagt Marc Rüdin, der Leiter des kantonalen Führungsstabs. Das zweite regionale Impfzentrum des Kantons befindet sich in Herisau. In beiden Einrichtungen wird momentan jeweils von Montag bis Samstag von 13.30 bis 21.30 Uhr geimpft.

Gut 16'000 Personen in Ausserrhoden geimpft

Am vergangenen Donnerstag verfügten in Appenzell Ausserrhoden 9712 Personen über einen vollständigen Impfschutz. 16'193 Personen haben eine erste Impfdosis erhalten. Etwa die Hälfte der impfberechtigten Personen haben gemäss Kantonsärztin Franziska Kluschke den Impfschutz bereits oder sind angemeldet. Da die Anmeldungen über verschiedene Kanäle erfolgen (online Selbstregistrierer, Altersheime, Arztpraxen, Hotline), sei die exakte Zahl der Angemeldeten nicht bekannt. Via Selbstregistrierungsportal sind es 17'400 Personen, wovon 3800 noch keinen Termin haben.

Im Mai und Juni erwartet die Schweiz grössere Mengen an Impfstoff, danach nimmt die Zahl der zugesicherten Dosen über die Sommermonate ab, ehe sie im Herbst wieder steigt. Marc Rüdin geht davon aus, dass Ende Juli alle Impfwilligen in Ausserrhoden eine erste Impfung und einen Monat später den vollen Impfschutz haben. Die Impfzentren würden dann allenfalls geschlossen, so Rüdin. Er ermuntert die Bevölkerung daher, sich für die Impfung anzumelden. Spätentschlossene würden nach der Schliessung der Impfzentren weiterhin durch Hausärzte geimpft.

Die Impfkampagne soll zur sogenannten Herdenimmunität beitragen. Franziska Kluschke erklärt auf Nachfrage:

«Für Covid-19 wird davon ausgegangen, dass etwa zwischen 60 und 70 Prozent der Bevölkerung gegen das Virus immun sein müssen, damit ein solcher Kollektivschutz wirksam wird.»

Veränderungen des Virus wie zuletzt die Ausbreitung der ansteckenderen britischen Virusvariante in der Schweiz oder das Auftreten von Varianten, bei denen die Schutzwirkung der Impfungen reduziert ist, können den Schwellenwert zur Herdenimmunität nach oben verschieben. Eine entsprechende hohe Impfbereitschaft der Bevölkerung sei Voraussetzung für das Erreichen des Schwellenwerts.

Spontane Impfungen nicht möglich

Mit dem Personalblatt auf dem Klemmbrett begibt sich Irene Wagner zu einem der sieben Stühle im Wartebereich. Die Appenzeller Ziege vom Bild an der Wand schaut ihr beim Beantworten der wenigen Gesundheitsfragen über die Schulter. «Es riecht angenehm, die Bilder sind schön und sogar Pflanzen gibt es», lobt sie die Einrichtung des Impfzentrums. Damit ist sie nicht alleine, wie die positiven Rückmeldungen zeigen, die der Leiter des kantonalen Führungsstabes fast täglich erhält. «Der tolle Service, die kurzen Wartezeiten und das freundliche Personal werden gelobt», sagt Marc Rüdin. Negative Kritik gebe es vereinzelt.

Eine Frau betritt das Impfzentrum. Ob sie sich hier anmelden könne, will sie von Empfangsmitarbeiter Urs Rechsteiner wissen. Er bedauert, erklärt, registrieren müsse sie sich über die kantonale Hotline. Dann überreicht der Samariter aus Wolfhalden einen Zettel mit der Telefonnummer. Aus der Ruhe bringen lässt sich der Pensionierte durch solche Situationen nicht. Er hat schon viele Einsätze im Impfzentrum geleistet. Restdosen gibt es so gut wie keine. Aufgrund von Erfahrungswerten, mehr Impfstoff und Impfwilligen können die täglichen Impfdosen ziemlich genau bestimmt werden.

Angst vor Spritzen

Für die Angemeldete aus Stein geht es derweil weiter auf dem Parcours durchs Impfzentrum: «Sind sie Frau Wagner? Nehmen Sie bitte Platz», tönt es aus der Gegensprechanlage, die an der Plexiglasscheibe angebracht ist. «Administration» heisst es am Schild der Koje. Eine freiwillige Mitarbeiterin speist Irene Wagners Daten ins Computersystem ein, stellt einige Routinefragen. Auf der anderen Seite des Ganges öffnet sich derweil der weisse Vorhang eines Impfzimmers. «Sie dürfen zu mir kommen», wird die zu Impfende in die Koje gebeten. Auf einem Tablar liegen aufgezogene Spritzen, Desinfektionstüchlein und Pflästerli bereit.

Zwei Arbeitsplätze stehen für die Administration zur Verfügung. Bild: Mea McGhee

Die Steinerin informiert die medizinische Praxisassistentin über ihre Angst vor Spritzen. Diese reagiert ruhig und freundlich: «Aber Sie kippen mir nicht um? Möchten Sie einen Traubenzucker?» Da Irene Wagner Rechtshänderin ist, wird sie den Piks in die linke Schulter erhalten. Nun bittet die Frau im blauen Schutzkittel die Impfkandidatin, zur Meglisalp zu blicken. Die Landschaftsbilder in den vier Impfkojen sollen eine entspannende Wirkung haben. Schon entwickelt sich ein kurzes Gespräch über Wanderungen im Alpstein, und Irene Wagner erhält – fast unbemerkt – den Piks. Ihr Kommentar: «Super, das ging ja schnell!»

Parallele zum Flugbetrieb

Franz Roessler aus Trogen ist an diesem Nachmittag der diensthabende Arzt. Er sitzt an einem Tischchen in einer offenen Koje. Spritze um Spritze, jeweils 0,5 Milliliter des Moderna-Impfstoffs, zieht er sorgfältig auf. Elf Dosen werden im Heidler Impfzentrum aus jedem Fläschchen gezogen, eines mehr als der Hersteller vorgibt. «Es ist eine sinnvolle Tätigkeit von begrenzter Dauer. Zudem mag ich die Kontakte im Team und zu den Impfwilligen», sagt der Arzt. Im Impfzentrum ist es wie beim Flugpersonal: Die zehnköpfigen Teams sind bei jedem Einsatz neu zusammengesetzt. Zivilischützer, medizinisches Personal und freiwillige Hilfskräfte arbeiten in vierstündigen Schichten miteinander. Insgesamt steht den beiden Impfzentren im Kanton ein Pool aus rund 250 Mitarbeitenden zur Verfügung.

Arzt Franz Roessler zieht sorgfältig den kostbaren Impfstoff auf. Bild Mea McGhee

Spezielle Impftage für Jugendliche

Derzeit sind gemäss Angaben des Kantonsärztlichen Dienstes 165 Personen unter 18 Jahren im Online-System für einen Impftermin registriert. «Wie viele bei hausärztlichen Praxen auf den Wartelisten stehen, wissen wir nicht», sagt Kantonsärztin Franziska Kluschke. Gemäss der periodischen Wirkungsmessung im März im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit beträgt die gesamtschweizerische Impfbereitschaft in der Altersgruppe der 15–24-Jährigen 65 Prozent (35 Prozent ja, 30 Prozent eher ja), wenn die Impfung für sie zur Verfügung steht. Aufgrund der Anzahl Anmeldungen könnten noch keine Aussagen zur generellen Impfbereitschaft in dieser Altersgruppe gemacht werden.

Jugendliche erhalten den Impfstoff von Pfizer Biontech. Dieser wird eigentlich nur im Impfzentrum in Herisau verabreicht. Marc Rüdin sagt:

«Für die 16 bis 18-Jährigen aus dem Vorderland bieten wir daher im Juni und im Juli in Heiden jeweils zwei Pfizer-Tage. Und je nach Bedarf können weitere folgen.»

Mehr Freiheiten dank der Impfung

Bereits jetzt werden jüngere Menschen in Heiden geimpft. An diesem Nachmittag nimmt die 22-jährige Sandra Eicher aus Reute nach der Impfung in der zweiten Wartezone Platz. Vis-à-vis sitzt bereits Irene Wagner, das Impfzertifikat in den Händen, ein Strahlen in den Augen. Beide Frauen hoffen, dass sie dank der Impfung bald wieder unkomplizierter Reisen können. Sandra Eicher sagt: «Zu meinem eigenen Schutz und aus Solidarität mit den Mitmenschen lasse ich mich impfen.» Sie zeigt sich überrascht, wie früh sie einen Termin erhalten hat, und erhofft sich dank des Impfschutzes mehr Freiheiten. Eine Viertelstunde müssen die beiden Frauen abwarten, ob allenfalls Beschwerden auftreten. Für diesen Fall stünde ein Notfallzimmer mit Liege und medizinischer Ausrüstung zur Verfügung. Bis jetzt wurde es noch nie benötigt.

Registrierungen für die Covid-Impfung sind möglich bei der kantonalen Hotline unter der Nummer 071 353 67 97, unter www.ar.impfung-covid.ch oder via Hausärztin und Hausarzt.