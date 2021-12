Coronapandemie Auswärtige Gäste müssen dem Silvesterchlausen fernbleiben Im vergangenen Jahr war das Silvesterchlausen wegen der Coronapandemie untersagt. Diesmal gibt es kein Verbot. Der Ausserrhoder Regierungsrat weist aber eindringlich auf die aktuellen Regeln hin. Auswärtige Gäste müssen gänzlich fernbleiben. 22.12.2021, 10.22 Uhr

Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Seit dem 20. Dezember sind die verschärften Coronamassnahmen in Kraft. In Restaurants gilt unter anderem 2G. Das Silvesterchlausen zum Jahreswechsel 2021/2022 findet statt. Es wird aufgrund der Corona-Pandemie und der geltenden Vorschriften aber erneut anders sein. «Die einzelnen Schuppel werden unterwegs sein können – das auswärtige Publikum und die Touristinnen und Touristen müssen jedoch gänzlich fernbleiben.» Das teilt die Kantonskanzlei am Mittwoch mit.

Nur wenn sich die Schuppel an die geltenden Regeln halten und die üblicherweise zahlreichen Gäste ausbleiben, könne das Brauchtum ohne Folgen gelebt werden.

Testmöglichkeiten für Chläuse

Neben den bereits Impfmöglichkeiten und Teststationen in Herisau, Heiden und Teufen wird im Vorfeld des Silvesterchlausens am 30.Dezember und am 12. Januar eine zusätzliche Teststation für Silvesterchläuse in Urnäsch, Schulanlage, Unterdorfstrasse 36, von 15 bis 20 Uhr eingerichtet.

Die Behörden werden die Umsetzung der Regeln vor Ort gemäss Medienmitteilung punktuell kontrollieren. Touristinnen und Touristen müssen dem Silvesterchlausen fernbleiben. Vorbehalten bleibt, dass sich die epidemische Lage weiter verändert und auf den Neuen wie auch den Alten Silvester hin neue Regeln gelten.

Das Silvesterchlausen ist eine tief verwurzelte Tradition in Appenzell Ausserrhoden und zieht jedes Jahr viel Publikum an. Der Regierungsrat hofft nun, dass er zum übernächsten Jahreswechsel 2022/2023 im üblichen Rahmen durchgeführt werden kann. «Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden freut sich bereits heute, in einem Jahr die auswärtigen Besucherinnen und Besucher wieder im Kanton begrüssen zu dürfen, und ruft sie im Interesse aller auf, auf einen Besuch der kommenden Silvestertradition zu verzichten», heisst es abschliessend in der Mitteilung. (kk)