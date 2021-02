Coronapandemie Ausserrhoder Kantonsrat genehmigt Nachtragskredit für Spitalverbund in Höhe von knapp 6 Millionen Franken – und übt Kritik am Bund Wegen der Coronapandemie und des teilweisen Behandlungsverbots beklagen die meisten Gesundheitseinrichtungen grosse Ertragseinbussen. Vor allem der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden hat die finanziellen Auswirkungen stark zu spüren bekommen. Die Ausfälle in Millionenhöhe sollen vom Kanton getragen werden. Das Parlament genehmigte am Montag die entsprechenden Kredite. Alessia Pagani 22.02.2021, 14.05 Uhr

Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden hat durch die Pandemie eine Umsatzeinbusse von rund 6,095 Millionen Franken erlitten. Bild: Benjamin Manser

Der Ausserrhoder Kantonsrat beschäftigte sich an seiner Sitzung vom Montag mit den finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie. Konkret genehmigte er zwei Nachtragskredite für Ertragsausfälle einerseits beim Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden in der Höhe von rund 5,903 Millionen Franken und andererseits bei der Rheinburg-Klinik der Stiftung Valens in der Höhe von 122'543 Franken. Sämtliche Kantonsratsfraktionen stimmten den Nachtragskrediten einstimmig und diskussionslos zu. Kritik äusserten sie am Bund, der sich an den Ertragsausfällen nicht finanziell beteiligen will.