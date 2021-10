Johnson & Johnson wird im Appenzellerland verimpft

Coronapandemie Ab Freitag wird im Appenzellerland Johnson & Johnson verimpft: Wie gross ist die Nachfrage? Wem wird der Impfstoff gespritzt und was sind die Nebenwirkungen? Er ist neben Moderna und Pfizer/Biontech der Dritte im Bunde; der neue Johnson & Johnson-Impfstoff. Er kommt für diejenigen in Frage, welche die mRNA-Impfstoffe ablehnen. Mit dem Vektorimpfstoff soll ein ausreichender Schutz gegen eine Corona-Infektion auch mit einer einzigen Impfung möglich sein. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 07.10.2021, 17.00 Uhr

Eine Impfung mit dem Johnson & Johnson-Impfstoff ist in Appenzell Innerrhoden nur mittels einer Voranmeldung möglich. In Appenzell Ausserrhoden geht das auch spontan. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Ab Freitag sind im Appenzellerland nicht mehr nur Moderna und Pfizer/Biontech verfügbar, sondern auch die Einmalimpfung von Johnson & Johnson. Dieses Vakzin unterscheidet sich ganz grundlegend von den beiden bisherigen. Denn Pfizer/Biontech wie auch Moderna sind sogenannte mRNA-Impfstoffe. Diese liefern die Art des Bauplans für die Herstellung der Spike-Proteinen des Coronavirus mittels mRNA. Der Johnson & Johnson-Impfstoff verfolgt einen anderen Lösungsansatz. Dort erfolgt der Bauplan über die DNA.

Er ist ein sogenannter vektorbasierter Impfstoff. Diese Impfstoffe bilden Teile der Hülle des Sars-CoV-2-Virus auf einem ungefährlichen Virus nach und bereiten so das Immunsystem auf die Abwehr des Coronavirus vor. Der Johnson & Johnson-Impfstoff wird für Personen ab 18 Jahren empfohlen, die sich aus medizinischen Gründen nicht mit einem mRNA-Impfstoff impfen lassen können oder die mRNA-Impfstoffe ablehnen.

Grundsätzlich steht der Impfstoff allen Erwachsenen offen. Ein medizinisches Attest, das die Unverträglichkeit eines mRNA-Impfstoffes bescheinigt, ist nicht notwendig.

In Appenzell Innerrhoden sind es 300 und in Appenzell Ausserrhoden 950, welche ab Freitag verabreicht werden sollen.

Aktuell ist die Nachfrage in beiden Kantonen noch gering. In Appenzell Innerrhoden sind bislang 35 Anmeldungen eingegangen, in Appenzell Ausserrhoden 179. Zudem wurden in Ausserrhoden 55 Dosen von den Ausserrhoder Hausarztpraxen bestellt. Beide Kantone rechnen mit weiteren Interessierten. Bei Bedarf können zusätzliche Impfdosen vom Bund bezogen werden.

Zu den Nebenwirkungen, welche etwa ein bis zwei Tage nach der Impfung in Einzelfällen auftreten können, zählen unter anderem Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen, Veränderung des Gemütszustands, Entwicklung von Kurzatmigkeit, Brustkorbschmerzen, Beinschwellungen, Beinschmerzen oder auch Bauchschmerzen.

Das handhaben die Kantone unterschiedlich: In Appenzell Innerrhoden erhalten Impfwillige den Johnson & Johnson-Impfstoff ausschliesslich per Voranmeldung. In Ausserrhoden ist der Impfstoff auch im spontanen Walk-in-Angebot enthalten.

In Appenzell Innerrhoden wird der Johnson & Johnson-Impfstoff nur verabreicht, wenn vorgängig ein Termin über die Covid-Hotline unter 071 788 99 66 vereinbart wurde. In Ausserrhoden werden die ersten Impfungen mit dem neuen Impfstoff am Freitag, 8. Oktober, und Samstag, 16. Oktober, in den kantonalen Impfzentren in Herisau und Heiden durchgeführt. Der Kanton empfiehlt denjenigen Impfwilligen, welche eine Impfung ausschliesslich mit dem Johnson & Johnson-Impfstoff wünschen, sich vorgängig bei der Ausserrhoder Impfhotline unter 071 353 67 97 anzumelden und einen entsprechenden Termin zu reservieren. An diesen beiden Tagen sind auch spontane Impfungen mit dem neuen Impfstoff möglich. Die Anzahl Dosen ist jedoch limitiert. Nebenbei erhalten auch Arztpraxen in Appenzell Ausserrhoden, die impfen, einige Dosen des Impfstoffs Johnson & Johnson zugestellt. An den spontanen Impfaktionen in den Gemeinden sowie den normalen Impftagen in den Impfzentren sind Impfungen mit Johnson & Johnson jedoch nicht möglich.