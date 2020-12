CoronaPaket «Das ist eine Farce»: Ausserrhoder Gesundheitsdirektor kritisiert Vorgehen des Bundesrats Weil die Fallzahlen weiterhin hoch sind, will der Bundesrat die Schraube anziehen. In Ausserrhoden werden gesamtschweizerische Massnahmen begrüsst, «weil sie vom Volk eher verstanden und mitgetragen, als wenn jeder Kanton eigene Massnahmen erlässt», sagt Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer. Allerdings kritisiert er die Kommunikation der Landesregierung und seine Westschweizer Kollegen. David Scarano 10.12.2020, 15.23 Uhr

Der Ausserrhoder Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer: «Es braucht jetzt dringend einen Schulterschluss.» Bild: Benjamin Manser

Mit seiner Ankündigung über mögliche neue Verschärfungen hat der Bundesrat in vielen Kantonen Verärgerungen ausgelöst. Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin fand es etwa «sehr komisch und speziell», dass der Bund Massnahmen von den Kantonen verlangt, um sie aber gleich zu «übersteuern». «Ich verstehe nicht, weshalb er so dreinfährt», sagte Martin der «Thurgauer Zeitung». Einige Westschweizer Kantonsregierungen sind hingegen irritiert, dass die geplanten Massnahmen in Gastrobranchen den eigenen Bestrebungen zuwiderlaufen, die Restaurants nach dem Teil-Lockdown wieder zu öffnen.

Kritik kommt nun auch vom Ausserrhoder Gesundheitsdirektor Yves Nöel Balmer. Wie die Gesamtregierung begrüsst er zwar allfällige neue gesamtschweizerische Einschränkungen im Kampf gegen die Pandemie:

«Sie werden vom Volk eher verstanden und mitgetragen, als wenn jeder Kanton eigene Massnahmen erlässt.»

Bund soll Lead übernehmen

Analog dem St.Galler Regierungschef Bruno Dammann würde es Balmer aber begrüssen, wenn der Bund gleich die ausserordentliche Lage ausrufen und definitiv den Lead übernehmen würde, um das jetzige Flickwerk zu beenden. Balmer bemängelt die «Gesamtkommunikation» der Landesregierung. «Der Bundesrat stellt einige Kantone öffentlich an den Pranger, lässt ihnen aber dann fast keine Zeit, Massnahmen zu erlassen.»

Vor allem Aargau und die Ostschweizer Kantone waren in die Kritik geraten, weil sie nach Ansicht Berns zu wenig gegen die steigenden Fallzahlen unternommen hätten. Balmer ärgert sich über die extrem kurze Vorlaufzeit, die der Bund den Kantonen nach der Ankündigung am Dienstagabend liess. Der Ausserrhoder SP-Regierungsrat sagt:

«Wir hatten nur sechs Stunden Zeit, um als Gesamtregierung eine Vernehmlassungsantwort zu erarbeiten. Das ist eine Farce.»

Balmer vermisst in der jetzigen Situation aber nicht nur ein koordiniertes und partnerschaftliches Vorgehen zwischen Bund und Kantonen, sondern auch solidarisches Verhalten unter den Kantonen. Er meint damit explizit die Kritik, die aus der Westschweiz kommt. «Im Frühling, während der ersten Welle, hatten wir in der Ostschweiz deutlich tiefere Fallzahlen als der Rest der Schweiz. Wir trugen die Massnahmen samt Lockdown ohne zu murren zum Wohl des Landes mit.»

Appell an alle Interessengruppen

Balmer appelliert nun an die Solidarität aller Interessengruppen, er spricht damit ebenfalls die Branchenverbände, Kirchen, Parteien und Privatpersonen an. Der Gesundheitsdirektor sagt:

«Es braucht jetzt dringend einen Schulterschluss. Wir befinden uns am Scheideweg. Wenn wir jetzt nicht entschlossen reagieren und uns solidarisch verhalten, werden die Fallzahlen definitiv durch die Decke schiessen. Dann haben wir ein Riesenproblem.»

In Ausserrhoden sind die Fallzahlen derzeit ähnlich hoch wie im Thurgau. Ende September zeigte die Kurve steil nach oben. Stand Mittwoch gab es kumuliert 1894 Fälle. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) 628. Dieser Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen es in den letzten 2 Wochen auf 100 000 Einwohner hochgerechnet gab. Er ist leicht zurückgegangen. Am Vortrag lag er laut BAG bei rund 631. In Spitalpflege befinden sich 21 Personen, davon 3 auf der Intensivstation. Bislang gab es 30 Todesfälle.

Ausserrhoder Massnahmenpaket ist bereit

Der Bundesrat wird am Freitag die neuen Massnahmen kommunizieren. Balmer geht davon aus, dass sie den Ankündigungen entsprechen. So sollen die Freizeitaktivitäten stark beschnitten werden. Unter anderem müssten Gastrobetriebe, Einkaufsläden und Märkte, Freizeitbetriebe und Sportanlagen ab 19 Uhr sowie an Sonntagen schliessen.

Ausserrhoden hatte bereits ein Massnahmenpaket erarbeitet, wie Balmer sagt. Dies in Koordination mit dem Nachbarkanton St.Gallen. Es sieht ebenfalls unter anderem eine Sperrstunde von 22 bis 6 Uhr sowie eine dringende Empfehlung zu Homeoffice vor. Die Skisaison wird ebenfalls bis am 22. Dezember befristet. Danach benötigen die Betreiber eine Bewilligung durch den Kanton, die laut Balmer aufgrund der Fallzahlen aber unwahrscheinlich ist. Krebst der Bund überraschend zurück, erlässt Ausserrhoden seine Massnahmen am Samstag.