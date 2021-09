So gehen die Schulen im Appenzellerland mit dem Corona um

Coronamassnahmen Möglichst viel Normalität: So gehen die Appenzeller Schulen mit Corona um – eine erste Bilanz Seit Mitte August haben die schulpflichtigen Kinder wieder vor Ort Unterricht. Gleichzeitig steigen die Infektionszahlen rasant an. Kanton und Schulen bieten unterschiedliche Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus an. Wie sieht die Lage einen Monat nach Semesterstart in den Appenzeller Schulen aus? Aline Baumgartner / Elia Fagetti Jetzt kommentieren 06.09.2021, 05.00 Uhr

Heiden hat nach den Sommerferien die Maskenpflicht wieder eingeführt. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Am 16. August ging das neue Semester für alle Schulpflichtigen los. Viele Kinder kehrten aus den Ferien zurück – ohne Quarantäne. Die Fallzahlen in den Kantonen sind dementsprechend gestiegen. Die Schulen im Appenzellerland reagieren unterschiedlich auf die Lage. An die kantonalen Vorschriften wollen sich allerdings alle halten.

Massnahmen haben sich nicht geändert

Michael Häberli ist Schulleiter des Schulkreis Herisau. Bild: pd

Auch die Herisauer Schulen halten sich an die kantonalen Schutzkonzepte, wie Michael Häberli, Schulleiter der Sekundarschule Herisau sagt. Mit den steigenden Infektionszahlen haben sich die Massnahmen in den Herisauer Schulen allerdings nicht geändert. Häberli sagt:

«Wir sind jedoch in den letzten Tagen noch zurückhaltender geworden mit der Durchführung von Anlässen.»

Vorsicht soll auch geboten sein. In Herisau mussten bislang lediglich einige Klassen auf Fernunterricht umstellen, zu einer Schliessung eines ganzen Schulhauses kam es noch nicht. Für den Fall eines Ausbruchs sind die Herisauer Schulen allerdings gewappnet: «Dann werden gemäss kantonalem Schutzkonzept alle Eltern der Klasse informiert und zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen. Wenn bei mehreren Personen einer Klasse positive Testresultate vorkommen, werden Ausbruchstestungen organisiert und bei den älteren Kindern eine Maskenpflicht ausgesprochen.»

Heiden führt Maskenpflicht wieder ein

Hans-Peter Hotz übernimmt die Schulleitung in Heiden. Bild: pd

Heiden zieht ebenfalls mit bei der Einhaltung der kantonalen Regeln. Nach den Sommerferien galten nur noch die Abstand- und die allgemeinen Hygieneregeln, wie Hans-Peter Hotz, Schulleiter in Heiden berichtet. «Die Maskentragepflicht wurde schon im Juni aufgehoben. Alle Schülerinnen und Schüler wie auch die Lehrpersonen freuten sich auf einen fast schon normalen Start ins neue Schuljahr.»

Allerdings mussten die Schulhäuser die Massnahmen wieder anziehen, da mehrere Coronafälle vermerkt wurden. «Bald zeigte sich, dass aus den Ferien auch das Coronavirus mit nach Hause gebracht wurde. So führten wir die Maskentragepflicht in der ersten Schulwoche in den Schulhäusern für Lehrpersonen und externe Erwachsene wieder ein. Damit auch Kinder, welche sich vom Alter her (noch) nicht impfen lassen können, bestmöglich geschützt sind», so Hotz. Oberstes Gebot ist laut dem Schulleiter, die Schule möglichst für alle Kinder normal offen zu halten.

Corona-Ausbruch in Heiden

Nach einer Häufung von Coronafällen führte die Schuleinheit Wies/Bissau Tests durch. In einer Mitteilung vom Freitag an die Eltern bestätigt Hotz, dass dreizehn Prozent der Kinder positiv getestet wurden. Doch eine abschliessende Bilanz könne noch nicht gezogen werden. Hotz betont, dass sich das Virus nur wenig weiterverbreitet hat. Ergänzend sagt er, dass keine weitere Klasse stark betroffen sei. Ebenso sei kein Kind schwer erkrankt. Weiter Schuleinheiten sind nicht betroffen.

Fernunterricht als Alternative

Wie in vielen anderen Kantonen musste auch das Appenzellerland im letzten Jahr kurzfristig auf Fernunterricht umstellen. Die Schulen haben daraus gelernt und wären jederzeit wieder bereit für den Unterricht zu Hause.

«Alle Lehrpersonen sind in der Lage, von heute auf morgen auf Fernunterricht umzustellen. Darauf sind sie seit dem Shutdown im letzten Jahr vorbereitet», sagt Hotz über das Angebot in den Heidler Schulen.

Tests an den Schulen

Sowohl Heiden wie auch Herisau testen nach Ausbruchsprinzip. Dabei wird erst getestet, wenn von einem positiven Fall in der Klasse Kenntnis genommen wird. In Herisauer Schulen werden diese Tests sogar erst bei mehreren positiven Fällen durchgeführt, so der Schulleiter. «Wenn mehrere Lernende einer Klasse positiv auf Corona getestet werden, werden in dieser Klasse Ausbruchstestungen durchgeführt.»

Auch in Heiden ist man eher zurückhaltend mit dem Testen. Hans-Peter Hotz kann bestätigen: «Serielle wöchentliche Pool-Tests haben wir bis heute nicht gemacht. Ausbruchtests laufen aktuell in einem Schulhaus, um das Virus möglichst schnell wieder unter Kontrolle zu bekommen.»

Situation bei Veranstaltungen

Ausserschulische Aktivitäten wie Lager werden trotz steigenden Fallzahlen durchgeführt. Man will den Kindern etwas Normalität lassen. «Klassenlager werden nach Möglichkeit normal durchgeführt, einzelne Lagerorte verlangen aber einen negativen Covid-19-Test vor Beginn des Lagers», sagt Hotz.

Auch in den Herisauer Schulen sieht die Lage ähnlich aus, wie Michael Häberli sagt: «Vor den Lagern müssen alle teilnehmenden Personen, die nicht geimpft sind, einen Coronatest durchführen. Es kann auch ein Selbsttest sein.»

Eltern reagieren gut auf die Massnahmen

Von einigen Schulkreisen in der Schweiz gab es zuletzt Medienberichte, wonach die Eltern wegen der Massnahmen in den Schulen einen Aufstand machen. Nicht so aber in den Ausserrhoder Schulen. «Die meisten Eltern reagieren sehr verständnisvoll und unterstützen unsere Bemühungen und Schutzmassnahmen», meint der Heidler Schulleiter.

Auch Michael Häberli hat von Seiten der Eltern bezüglich Coronamassnahmen keine Aufstände bemerkt:

«Die Massnahmen werden weitgehend von den Eltern sehr gut mitgetragen, obwohl es in dieser Thematik sehr verschiedene Meinungen gibt.»

Lehrermangel in der Ostschweiz

Nebst der Pandemie sind die Appenzeller Schulen noch mit einer anderen Herausforderung konfrontiert. So macht auch ihnen der Mangel an Lehrpersonen in der Ostschweiz zu schaffen. Gerade jetzt sind Ersatzpädagogen sehr gefragt, da doch einige Lehrpersonen in Quarantäne müssen oder krank sind. Häberli sieht die Lage als erschwert an: «Momentan ist es äusserst schwierig, alle festen Stellen zu besetzten und Stellvertretungen zu finden. Wir versuchen mit Inseraten und persönlichen Anfragen Personen zu finden.»

Auch Hans-Peter Hotz bestätigt die prekäre Situation:

«Der Markt ist ziemlich ausgetrocknet, vor allem betreffend Schulischer Heilpädagogik.»

Anders sieht es im Innerrhodischen aus. Norbert Senn, Leiter Volksschulamt und Schulinspektor, bestätigt, dass sie alle Stellen fristgerecht besetzen konnten.

Die Lage in Innerrhoden

In einem an Eltern und Lehrer adressierten Informationsschreiben vom 9. August erklärt Roland Inauen, Vorsteher des Innerrhoder Erziehungsdepartements, die geltenden Regeln an den Schulen. Sie sind nicht neu: Es gelten Hygienemassnahmen wie Abstandhalten, gründliches Händewaschen und regelmässiges Lüften. Für grosse Veranstaltungen seien grosse Räumlichkeiten zu nutzen. Ist ein Publikum vorhanden, gelte eine Maskenpflicht für die Besucher. Wie schon seit Beginn der Krise sollen Kinder zu Hause bleiben, wenn sie Symptome vorweisen. Im Fall eines Ausbruchs in einer Klasse oder an einer Schule wird der stellvertretende Kantonsarzt, Markus Schmidli, das weitere Vorgehen festlegen. Er kann bei Bedarf Ausbruchstests anordnen. Ebenfalls kann der freiwillige repetitive Covid-19-Test in Real- und Sekundarschulen wieder aufgenommen werden.

Auf Anfrage gaben die Schulleiter keine Auskunft. Sie stützen sich auf das Erziehungsdepartement. Schulleiter Thomas Mainberger bestätigt dies: «Aufgrund der Kleinheit unseres Kantons wird das Erziehungsdepartement eine Antwort verfassen.» Schulleiter Oliver Menzi sagt, dass Norbert Senn verantwortlich sei.

Norbert Senn, Leiter Volksschulamt / Schulinspektor. Bild: PD

Um weiteren Ausbrüchen vorzubeugen, erhebe man wöchentlich Fallzahlen, bestätigt Senn. «Diese erlauben dem Erziehungsdepartement und den Schulverantwortlichen in Absprache mit dem Kantonsarztamt, adäquate lokale und damit für die Mehrheit nachvollziehbare Entscheide zu treffen respektive Massnahmen anzuordnen.»

In der ersten Schulwoche des Jahres seien zwei Schüler in Isolation gewesen. Eine Woche später waren es neun. Bei einer Gesamtanzahl von 2000 Schülern hält sich die Ausbreitung in Grenzen. Die betroffenen Schüler sind im Fernunterricht. Senn sagt:

«Die vom Kantonsarztamt angeordneten Ausbruchstestungen haben sich bewährt.»

Bis jetzt musste keine Innerrhoder Schule unter Quarantäne gestellt werden.