Coronamassnahmen «Sie können nicht alle 500 verhaften»: Ausserrhoder Silvesterchläuse proben nach Verbot den Aufstand Auf das kürzlich verhängte Verbot des Silvesterchlausens reagieren viele Ausserrhoder mit Unverständnis, Wut und bissigem Humor. Karin Erni 08.12.2020, 12.00 Uhr

Herrchen und Hund: Die Anspielung an zwei Regierende kursiert im Netz. Bild: Karin Antilli Frick

Am Freitag verbreitete die Ausserrhoder Regierung die Mitteilung, dass das Silvesterchlausen und andere Bräuche diesen Winter aufgrund der Bundesverordnungen nicht stattfinden können. Auf den sozialen Medien gingen prompt die Wogen hoch.

Wälti Frick, Volksmusiker und Brauchtumsexperte, schreibt auf Facebook: «I lo mi nüd aasächä....!!!!!» und postet dazu eine Karikatur von Bundesrat Berset und seinem «Bläss», welcher das Bein unmissverständlich über einem Schuppel kleiner Silvesterchläusen hebt, und dafür vom Magistraten mit «Gut gemacht, Dölfli» gelobt wird. Jedem dürfte klar sein, dass damit Regierungsrat Dölf Biasotto gemeint ist, der früher selbst Silvesterchlaus war.

«Regierung lügt»

In ihrer Medienmitteilung hatte die Regierung geschrieben, dass «die Schuppel mit Verständnis» auf die Absage des Silvesterchlausens reagiert hätten. Das war teilweise wohl eher Wunschdenken als Realität. Im Internet kursieren zahlreiche Kommentare, die das Gegenteil beweisen.

So schreibt Tierwis-Wirt Hampi Schoop auf Facebook, er habe bis jetzt noch von keinem gehört, dass er von den zuständigen Behörden deswegen angefragt worden sei. Mathias Graf aus Speicher bezichtigt in einem längeren Brief die Regierung gar der Lüge: «Wenn einer mit Leidenschaft den Brauch betreibt, hat er kein Verständnis für einen solchen Entscheid.» Das sehen offenbar auch andere so. Der Beitrag wurde über 200-mal geteilt.

Touristen als Problem

Die Rede sei immer von vielen Touristen, die das ganze Spektakel mitverfolgen, schreibt Mathias Graf weiter. «Unseren Brauch machen wir nicht wegen der Besucher, sondern um denjenigen Personen eine Freude zu bereiten, die Jahr um Jahr am 31. Dezember und am 13. Januar zu Hause auf die Silvsterchläuse warten. Auf Touristen können wir gerne verzichten.»

Es sei für die Chläuse eher Stress als Freude, wenn sie sich durch die Menschenmassen regelrecht durchschlagen müssten, bis diese zur Seite gehen. Eine weitere Möglichkeit wäre gemäss Graf, darauf zu verzichten, in den Dorfkernen zu chlausen. «Dann käme es auch nicht zu Menschenansammlungen.»

Schlusschlausen in Gmünden?

Mehrere Brauchtumsfans fordern dazu auf, zusammenzustehen und das Verbot zu ignorieren. In Kriegszeiten sei es auch verboten gewesen und doch seien einige Chlausen gegangen. Steff Reifler vom Hörnli-Schuppel Hundwil sagt: «Einfach am 4i ufsto d War alegge und go.» Man könne ja nicht alle 500 Chläuse verhaften.

Dieser Gedanke inspirierte einen anderen zu einer witzigen Collage. Linus Ramsauer veröffentlichte ein Bild der Strafanstalt Gmünden und dem Titel «Chlausebeizli 2020 geöffnet» und meinte, es nähme ihn Wunder, ob alle darin Platz hätten. Auch andere kommen auf kreative Ideen. So schlägt einer vor, ein Spendenkonto für gebüsste Chläuse zu eröffnen. «Da würde ein rechter Batzen zusammenkommen.»

Mathias Graf gehört zum Tobelbach-Schuppel in Waldstatt. Auf die Frage, ob sie trotz Verbots chlausen wollen, sagt er zurückhaltend: «Das müssen wir zuerst noch besprechen.» Namentlich genannt will sich niemand der angefragten Auskunftspersonen in der Zeitung sehen. Doch hinter vorgehaltener Hand sagen sie unisono: «Es ist klar, dass sie alle chlausen gehen.»