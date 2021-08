Nach Kritik: «Hof Weissbad» akzeptiert wieder Maskendispens

Coronamassnahmen Ein Vater wirft Hotel Hof Weissbad vor, Menschen mit Behinderung zu diskriminieren – nun akzeptiert das Innerrhoder Unternehmen wieder Maskendispense Markus Läubli besuchte mit seiner Familie Verwandte im «Hof Weissbad». Sohn Micha verfügt wegen seiner geistigen Beeinträchtigung über einen ärztlichen Maskendispens. Dennoch bestand das Innerrhoder Erfolgshotel auf eine Tragepflicht. Es hat nun auf die Vorwürfe des Vaters reagiert. David Scarano und Claudio Weder 03.08.2021, 05.00 Uhr

Das Hotel Hof Weissbad. Bild: Mareycke Frehner



Markus Läubli und seine Frau hegen gegenüber dem Hotel Hof Weissbad Sympathien. Sie arbeitete viele Jahre im erfolgreichen und über die Kantonsgrenze hinaus bekannten Innerrhoder Unternehmen. Beide sind treue Aktionäre. «Wir waren stets grosse Anhänger.» Nun schreibt der 66-Jährige in einem Leserbrief:

«Das Hotel Hof Weissbad diskriminiert Menschen mit einer Behinderung.»

Markus Läubli. Bild: dsc

Gemäss Läubli hat das Unternehmen im Innenbereich eine allgemeine und strikte Maskenpflicht erlassen. «Diese geht so weit, dass das Hotel selbst bei Menschen mit einer Behinderung einen ärztlichen Maskendispens nicht akzeptiert.»

Markus Läubli schildert im Gespräch, wie er mit seiner Familie kürzlich Verwandte besuchte, die im Hotel einige Ferientage verbrachten. Mit dabei war sein Sohn Micha. Er ist 24 Jahre alt und lebt aufgrund seiner geistigen Beeinträchtigung im Wohnheim Bellevue der Stiftung Waldheim. Er ist doppelt geimpft und verfügt über einen ärztlichen Maskendispens.

Micha liebe das Auto- und Busfahren, sagt sein 66-jähriger Vater. «Würde man ihn am Morgen in einen Reisecar mit Ziel Hamburg setzen, wäre es der schönste Tag in seinem Leben.» Hingegen wird Micha nervös, wenn er länger an einem Tisch sitzen müsse, an dem Menschen miteinander plaudern. «Als mein Sohn und ich deswegen kurz durchs Hotelrestaurant zurück zum Auto gegangen sind, hat mich ein leitender Hotelangestellter gestoppt und mit den harschen Worten auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht. Michas Maskendispens wollte er nicht sehen.» Der Angestellte habe sofort abgewunken und gemeint, dass er im «Hof Weissbad» nicht gelte. Die Geschäftsleitung hätte das so entschieden.

«So etwas habe ich noch nie erlebt», sagt Markus Läubli. In Restaurants, Geschäften und sogar im Flugzeug sei Michas Maskendispens nie ein Problem gewesen und von den Mitarbeitern stets akzeptiert worden. «Wir mussten das Attest auch nie vorweisen.» Dass es nun ausgerechnet im Innerrhoder Vorzeigeunternehmen zu einem solchen Vorfall gekommen ist, trifft den Chemiker, der in Appenzell lebt und seit über 30 Jahren in einem Herisauer Unternehmen arbeitet.

Entschuldigung angenommen

Läublis grösster Ärger ist mittlerweile verflogen. Mit der Geschäftsleitung des Hotelbetriebs hat er kurz nach dem Vorfall das Gespräch gesucht und gefunden. Hoteldirektor und Geschäftsführer hätten sich entschuldigt, sagt er. Die Episode mit dem harschen Tonfall sei damit aus der Welt geschafft. Wie Läubli erzählt, soll das Hotel die strikte Maskenpflicht erlassen haben, um einerseits das Personal vor Corona zu schützen und andererseits Diskussionen unter den Gästen entgegenzuwirken.

«Mir wurde geschildert, dass die Situation zuweilen so angespannt gewesen ist, dass die Gäste wegen Maskendiskussionen fast handgreiflich wurden.» Er könne den Entscheid aus unternehmerischer Sicht durchaus nachvollziehen. Dies entschuldige aber die Diskriminierung von Menschen mit einer Beeinträchtigung nicht. «Und sie passt nicht zur Philosophie des Hauses», findet Läubli.

Privatbetriebe dürfen strengere Massnahmen ergreifen

Doch handelt das Hotel Hof Weissbad rechtens? In der Covid-19-Verordnung sind die Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie geregelt. Die Maskenpflicht gilt in allen öffentlich zugänglichen Innenbereichen von Sport-, Kultur- und Freizeit-Einrichtungen. Die Verordnung sieht aber Ausnahmen vor. Ausgenommen von der Pflicht sind Kinder unter zwölf Jahren sowie Personen, die medizinischen Gründe geltend machen können.

Für den Nachweis ist ein Attest eines Arztes oder eines Psychotherapeuten erforderlich. Das Merkblatt des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zum Maskendispens erwähnt explizit «Personen mit einer geistigen oder psychischen Behinderung oder Menschen mit Demenz, die nicht in der Lage sind, zu verstehen, dass sie eine Maske anziehen müssen».

Gemäss BAG-Mediensprecher Daniel Dauwalder darf es bei Angeboten, «die sich an die Allgemeinheit richten und die für die Adressaten essenziell sind wie ein Arztbesuch oder Einkauf in einem Lebensmittelladen, grundsätzlich keine Zugangsbeschränkung für Personen mit Maskendispens geben».

Anders sieht es bei Einrichtungen mit Vertragsfreiheit aus, also wenn diese selber bestimmen können, mit welchen Kunden sie einen Vertrag eingehen. Dauwalder hält fest:

«Grundsätzlich ist es öffentlich zugänglichen Betrieben erlaubt, in ihren Räumlichkeiten eine striktere Maskentragepflicht vorzuschreiben, als dies das geltende Recht vorsieht.»

Als Beispiel nennt er eine Einrichtung, die auf die Gewährung von Ausnahmen von der Maskentragpflicht verzichtet, um die eigenen Mitarbeitenden mit Kundenkontakt besser zu schützen. Betreiber oder Veranstalter seien aber verpflichtet, alle Personen mit Maskendispens gleichzubehandeln. Sie dürfen mithin nicht eine von der Maskenpflicht dispensierte Person hereinlassen und anderen den Zugang verweigern, so der BAG-Sprecher.

«Vorbildlicher Betrieb»

Frau Statthalter Monika Rüegg Bless. Bild: PD

Dem Innerrhoder Gesundheitsdepartement ist der Vorfall im «Hof Weissbad» bekannt. Frau Statthalter Monika Rüegg Bless schreibt: «Gemäss unseren Erfahrungen handelt es sich bei dieser Unternehmung um einen vorbildlichen Betrieb, welchem sehr daran gelegen ist, die geltenden Coronabestimmungen korrekt umzusetzen, um Patientinnen und Patienten, Gäste und Mitarbeitenden zu schützen.»

Und weiter:

«Wir sind daher davon überzeugt, dass kein generelles Problem im Restaurant- oder Klinikbetrieb der Hof Weissbad AG besteht, welches ein Eingreifen unseres Departementes erfordern würde.»

Zudem sei ihnen mitgeteilt worden, dass der «unglückliche» Vorfall bilateral bereits besprochen und geklärt werden konnte.

Hoteldirektor entschuldigt sich

Christian Lienhard, Hoteldirektor. Bild: PD

Christian Lienhard, Direktor des Hotels Hof Weissbad, bedauert den Vorfall.

«Es ist alles sehr unglücklich gelaufen. Es bestand keine böse Absicht. Wir haben für den Fehler um Entschuldigung gebeten.»

Den Vorwurf der Diskriminierung weist er von sich. Menschen mit Beeinträchtigungen seien im Hotel und in der Klinik immer willkommen und immer willkommen gewesen.

Gemäss Lienhard galt die strikte Maskenpflicht zum Schutz des Personals und der Gäste nur innerhalb des Hotels und der Restaurants. «Nach Coronafällen bei Mitarbeitern wurden wir vorsichtiger», sagt er. Auch hätten die Diskussionen unten den Gästen zugenommen und die Stimmung sei zum Teil gereizt werden.

Zudem hätte es vereinzelt Maskenverweigerer gegeben, die gefälschte oder ungültige Atteste vorwiesen. Aus diesem Grund sei eine rigorose Maskenpflicht eingeführt worden. Diese wurde nun aber wieder aufgehoben. Lienhard sagt: «Wir haben auf den Vorfall mit der Familie Läubli reagiert.» Das Hotel Weissbad akzeptiert nun wieder ärztliche Maskendispense. Gäste müssen diese stets bei sich tragen.