Maskenpflicht für Heime und Veranstaltungen im Appenzellerland

Coronamassnahmen Die Maskenpflicht kommt wieder: Was das für Heime und Weihnachtsmärkte im Appenzellerland bedeutet Die am Mittwoch beschlossene erweiterte Maskentragpflicht gilt überall, wo Menschen zusammenkommen: Heime und andere Institutionen sind von der Massnahme ebenso betroffen wie Veranstaltungen im Innen- und Aussenbereich. Karin Erni, Astrid Zysset Jetzt kommentieren 01.12.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gesichtsmasken sind in vielen Heimen schon länger Pflicht. Bild: Jean-Francois Badias

Auf Nachfrage geben die hiesigen Heime an, dass die erweiterte Maskentragpflicht für sie keine grosse Umstellung erfordert. Gemäss Medienmitteilung des Kantons gilt nebst der Maskenpflicht für Mitarbeitende von Spitälern und Kliniken, Alters- und Pflegeheimen sowie von Heimen für Menschen mit Behinderung die Zertifikatspflicht. Die Angestellten müssen fortan den Nachweis erbringen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Klingt nach einschneidenden Massnahmen, doch tatsächlich ändert sich für die Ausserrhoder Heime nicht viel.

Keine grosse Änderungen für die Ausserrhoder Pflegeheime

«Maskenpflicht herrscht bei uns schon länger», sagt etwa Pflegedienstleiterin Marlis Waldmeier vom Alterszentrum Rotenwies in Gais. Alle der rund 70 Angestellten arbeiten mit Mundschutz. Eine Änderung kommt auf das Alterszentrum jetzt lediglich mit der Zertifikatspflicht zu. Bislang wurden Mitarbeitende nur getestet, wenn sie Symptome zeigten. Auf repetitive Tests wurde verzichtet. «Ein Grossteil der Angestellten ist ohnehin geimpft», so Waldmeier.

«Und diejenigen, welche Symptome zeigten, wurden augenblicklich nach Hause geschickt, bis das Testresultat vorlag. Diese Strategie hat gut funktioniert.»

Der jetzt beschlossenen Verschärfung der Coronamassnahmen sieht die Pflegedienstleiterin gelassen entgegen. Ein Richtblatt des Kantons, wie die Heime konkret nun vorzugehen haben, soll ihnen innert Kürze zugestellt werden. «Dann wissen wir genau, was wir tun müssen. Aber so wie ich das jetzt sehe, werden die Anpassungen nicht einschneidend sein.»

Ähnlich klingt es bei der Stiftung Altersbetreuung Herisau. Geschäftsführer Marcel Fritsch führt auf Anfrage hin aus, dass aufgrund einer Empfehlung der Geschäftsleitung in allen fünf Häusern der Stiftung schon länger wieder Masken getragen werden. Auch werden die ungeimpften Mitarbeitenden regelmässig getestet.

Einzige Änderung, die nun neu auf den Betrieb zukommt: Die Zertifikatspflicht in Innen- und Aussenräumen dürfte wohl auch für die Besucherinnen und Besucher gelten. «So zumindest interpretiere ich die Aussagen, welche heute die Kantonsregierungen gemacht haben», so Fritsch. Bislang galt in der Stiftung Altersbetreuung Herisau die 3G-Regel lediglich als dringliche Empfehlung an die Besuchenden. Vorgeschrieben war sie nicht.

Auch in den Heimen in Teufen besteht seit Pandemiebeginn eine Maskenpflicht. Diese gilt gemäss Auskunft der Gesamtleiterin Ursina Moser für Mitarbeitende wie auch für Besuchende. Die neue Zertifikatspflicht erachtet Moser als zielführend, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und begrüsst sie darum auch ausdrücklich. «Selbstverständlich werden aber in palliativen Situationen Ausnahmen immer möglich sein.»

Nicht alle Weihnachtsmärkte finden statt

Auch die Weihnachtsmärkte im Appenzellerland finden – mit einer Ausnahme – wie geplant statt. Weil die Maskenpflicht neu auch im Aussenbereich gilt, sind insbesondere die Weihnachtsmärkte vom zweiten und dritten Adventswochenende betroffen.

Der Christchindlimarkt Herisau wird am 4. und 5. Dezember mit knapp 50 Teilnehmern auf dem Kiesplatz Ebnet durchgeführt. Gemäss OK-Präsident und Gemeinderat Glen Aggeler werden Plakate auf die Maskenpflicht aufmerksam machen. Weitere Einschränkungen gebe es nicht, da die Gastronomie in Zelten mit Zertifikatspflicht untergebracht sei, so Aggeler.

«Wir setzen auf Selbstverantwortung. Es gibt auf dem Areal genügend Platz, sodass sich die Leute verteilen können.»

Öffnungszeiten sind am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Die Verpflegungszone bleibt am Samstag bis 24 Uhr geöffnet.

Gemäss Website bereits abgesagt ist der Christchindlimarkt auf dem Postplatz in Appenzell. Er hätte mit 60 Teilnehmern und Zertifikatspflicht am 4. und 5. Dezember durchgeführt werden sollen. Der Grund für die Absage konnte bis Redaktionsschluss nicht in Erfahrung gebracht werden.

Der Adventsmarkt im Restaurant Bären-Urwaldhaus in Rehetobel findet gemäss Gastgeberin Kasia Balinska Thurnheer wie geplant am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Dezember, von 10 bis 18 Uhr statt. Beim Zutritt zum Markt im Stall gilt die 3G-Regel.

Hundwil will keine Zertifikatspflicht

Als letzter Weihnachtsmarkt im Appenzellerland lädt jener von Hundwil am 11. Dezember von 11 bis 19 Uhr zum Stöbern ein. Auf dem Platz beim Restaurant Bären präsentieren über 20 Herstellerinnen und Hersteller selbst gemachte oder veredelte Produkte. Organisatorin Helga Brunner ist weiterhin optimistisch, dass der Anlass in gewohnter Form stattfinden kann. Die vom Kanton verhängte Maskenpflicht erachtet sie nicht als Problem. «Sollte der Bundesrat bis dann aber eine Zertifikatspflicht einführen, würde es das Aus für unseren Markt bedeuten. Wir wollen niemanden diskriminieren.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen