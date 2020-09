Steuerloch bei den Unternehmen wegen der Coronakrise: Ausserrhoder Steuerverwaltung rechnet mit 30 Prozent weniger Steuereinnahmen Die Ausserrhoder Steuerverwaltung rechnet bei den juristischen Personen mit 30 Prozent weniger Steuereinnahmen in diesem Jahr. Erst 2023 soll sich das Niveau der Steuererträge wieder annähernd auf demjenigen Niveau bewegen wie es vor der Coronakrise war. Astrid Zysset 04.09.2020, 05.00 Uhr

Das Minus bei den Unternehmenssteuern in Appenzell Ausserrhoden aufgrund der Pandemie ist erheblich. Bild: PD

Die Coronakrise hat vor allem die Unternehmen hart getroffen. Die Gesamtsumme der Steuererträge der juristischen Personen, so schätzt Jacques Oberli, Leiter der kantonalen Steuerverwaltung Appenzell Ausserrhoden, werde in diesem Jahr um 30 Prozent zurückgehen. «Das ist sehr viel», seufzt er. In Zahlen: 14,6 Millionen Franken hat der Kanton 2019 an Steuern bei den Unternehmen eingenommen, ungefähr die gleiche Summe erhielten auch die Gemeinden. 2020 dürfte es nur jeweils rund zehn Millionen in die kantonale wie auch kommunalen Kassen spülen.

Rund 4,6 Millionen Franken werden also in der kantonalen Kasse in diesem Jahr fehlen. Wie diese Summe wieder aufgefangen wird, ist derzeit noch offen. Hart treffen wird es auch diejenigen Gemeinden mit einem relativ hohen Industrieanteil. Über zehn Prozent des Steuerertrages in Herisau, Waldstatt und Walzenhausen machen Unternehmen aus. Dementsprechend gross dürfte das Loch sein, dass die ausbleibenden Steuereinnahmen dort reissen werden.

Krise dürfte bis zu drei Jahre nachklingen

In der Beurteilung, wie schnell sich die Finanzerträge wieder erholen werden, geht die Ausserrhoder Steuerverwaltung von einem mittelfristigen Szenario aus. Das heisst: In zwei bis drei Jahren würden die Steuereinnahmen wieder fast auf demselben Niveau wie vor der Coronakrise sein. Im Detail würde dies bedeuten, dass 2021 die Steuern bei den juristischen Personen im Vergleich zu 2020 um 25 Prozent ansteigen werden, 2022 im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent. So könnte 2023 wieder das reguläre Durchschnittswachstum zwischen zwei bis drei Prozent erreicht werden. Diese Schätzungen beurteilt Oberli zwar als realistisch, doch eine allfällig zweite Corona-Welle schliessen sie nicht ein.

Jacques Oberli ist der Leiter der Ausserrhoder Steuerverwaltung. Bild: PD

Nicht alle Branchen waren gleich betroffen

Dass die Situation dermassen schlecht ist, damit hatte die Steuerbehörde im Frühjahr noch nicht gerechnet. Die provisorischen Steuerrechnungen für die juristischen Personen für das Jahr 2020 wurden im Mai verschickt – mitten während des Lockdowns. Wie Oberli ausführt, habe man diesen Umstand berücksichtigt, indem von der zu zahlenden Summe pauschal 20 Prozent abgezogen wurden. Trotzdem: «Viele haben uns angerufen und gemeint, wir hätten sie nach wie vor zu hoch eingeschätzt.» Die Verzweiflung bei den Unternehmen war gross. Oberli betont jedoch, dass nicht alle Branchen im gleichen Ausmass betroffen waren; Dienstleistungen wie Lebensberatungen oder auch Kosmetik, die Gastronomie wie auch der Tourismus mussten die grössten Einbussen verzeichnen. Vergleichsweise gering wurde die Baubranche tangiert.

Schwierige Prognose bei den natürlichen Personen

Die Situation bei den juristischen Personen mag dramatisch klingen. Im Vergleich zu den gesamten Steuereinnahmen im Kanton machen die Unternehmen aber lediglich 8,5 Prozent aus. Der Löwenanteil respektive eine Steuersumme von 150 Millionen Franken pro Jahr stammt von den natürlichen Personen. Gemäss Schätzungen der Ausserrhoder Steuerverwaltung geht man hier jedoch von einem stabilen Wachstum aus. So sollen sich die Steuererträge 2020 etwa im gleichen Rahmen bewegen wie im Vorjahr.

Die provisorischen Rechnungen für die natürlichen Personen wurden im Februar verschickt. Beglichen wurden bislang überraschenderweise mehr, als in den Jahren zuvor. Auch die Telefonanrufer blieben aus, welche der Steuerverwaltung normalerweise mitteilen, sie zu hoch eingeschätzt zu haben. Eigentlich gute Vorzeichen. Doch Freude wäre zu verfrüht. Denn auch wenn Kurzarbeit bewilligt wurde, zahlen nicht alle Unternehmen freiwillig den vollen Lohn ihren Mitarbeitern aus. Und aufgrund von Kündigungsfristen könnten zudem die Auswirkungen eines wirtschaftlichen Einbruchs verzögert auftreten. Aus diesem Grund rechnet Oberli damit, dass die Folgen der Pandemie bei den natürlichen Personen erst im kommenden Jahr ersichtlich sein werden. Im Jahre 2021 rechnet die Ausserrhoder Steuerverwaltung mit einem Minus bei den Steuererträgen bei den natürlichen Personen von 1,2 Prozent. 2022 soll das Wachstum dann 3,1 Prozent betragen, sodass sich der reguläre Durchschnittswert zwischen zwei bis drei Prozent ab 2023 wieder einpendeln würde.

Oberli mahnt jedoch bei all diesen Prognosen zur Vorsicht: Fundierte Schätzungen seien derzeit nicht möglich. Zu unsicher seien selbst diejenigen des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO), auf welche sich das Departement Finanzen normalerweise stützt. Darum meint der Leiter der Ausserrhoder Steuerverwaltung auch schmunzelnd:

«Während wir hier die Prognosen machen, weiss ich, dass sie wahrscheinlich nicht stimmen werden.»

Optimistischere Schätzung im Nachbarkanton

In Appenzell Innerrhoden sieht man die Auswirkungen der Pandemie weniger gravierend: Das Finanzdepartement prognostiziert weder bei den juristischen Personen noch bei den natürlichen Personen nennenswerte Steuerausfälle für das Steuerjahr 2020. Für 2021 wird ein Wachstum von 0,0 Prozent bei den Steuereinnahmen prognostiziert.