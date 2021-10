Wirte erleiden Umsatzeinbussen wegen Zertifikatspflicht

Coronakrise Mehr Aufwand, weniger Gäste: Die meisten Ausserrhoder Wirte machen keine guten Erfahrungen mit der Zertifikatspflicht Zwar klagen nicht alle angefragten Betriebe über Umsatzeinbrüche. Ab Montag dürfte sich die Situation aber zuspitzen, da ab dann für Coronatests bezahlt werden muss. Karin Erni Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.02 Uhr

«Es ist ethisch nicht vertretbar, die Gäste zu trennen.» Heidi Streule bedient auf dem Rechberg nur noch auf der Terrasse. Bild: Karin Erni

Eine Analyse der Hochschule St.Gallen wertete anhand von Kreditkartendaten die Umsatzrückgänge in der Gastronomie als Folge der Zertifikatspflicht aus. Schweizweit belief sich dabei das Minus auf 13 Prozent. Im Kanton St.Gallen gingen die Umsätze um fast einen Viertel zurück. Diese Zahl dürfte auch für Ausserrhoden realistisch sein, sagt Gastropräsident Markus Strässle auf Anfrage. «Es gibt allerdings grosse Unterschiede. Ländliche Gebiete sind stärker betroffen als städtische, weil die Impfquote tief ist und es weniger Testmöglichkeiten gibt.» Zudem spielt gemäss Strässle die Art des Betriebs und die Zusammensetzung der Gäste eine entscheidende Rolle.

Radikallösung: Nur noch Terrasse geöffnet

Eine spezielle Lösung für das Zertifikatsproblem hat Heidi Streule von der Wirtschaft zum Rechberg in Herisau gefunden. Sie öffnet ihren Betrieb nur noch tagsüber bei schönem Wetter und bedient die Gäste auf der Terrasse. «Ich will jene, die mir 20 Jahre lang die Stange gehalten haben, nicht trennen, das wäre ethisch nicht vertretbar.» Jetzt sei es an der Zeit, jedem möglichst einen angenehmen, schönen Aufenthalt und gesunde Arbeitsbedingungen zu bieten, so die Wirtin. «Das können wir in unserer wunderschönen Terrasse im Rechberg ermöglichen.» Sie sei dafür bereit, länger offen zu haben und Freizeit zu opfern. Neu hat der «Rechberg» auch am Dienstag geöffnet. Auch die Ferien, die sie und ihr Mann sich normalerweise um diese Zeit gönnen, sind abgesagt.

Besonders schlimm fühlte sich Heidi Streule nach der kürzlichen Berichterstattung im Fernsehen:

«Dass die kantonale Kontrolle direkt mit dem Fernsehen aufgetreten ist und uns gebeutelte Wirte so an die Wand drängt, ohne dass man weiss, dass gefilmt wird.»

Sie habe schwierige Zeiten durchlebt, sagt die Gastgeberin. «Die Massnahmen änderten ständig und seit eineinhalb Jahren haben wir keine Gesellschaften mehr, alles ist weggebrochen.» Das Personal hat Heidi Streule bereits auf Kurzarbeit gesetzt. «Wir möchten die Aushilfen behalten, doch wir müssen die Kosten runterbringen, um irgendwie über die Runden zu kommen.» Vorerst funktioniere das noch. Sie weiss nicht, wie sie es in der kalten Jahreszeit machen will, da sie wohl keine Bewilligung für ein Zelt erhält. Doch Heidi Streule hat sich einen Rest Optimismus bewahrt: «Mein Gefühl sagt mir, dass die Behörden bis dann wieder einen anderen Plan haben.»

Grosse Umsatzeinbussen im Traditionslokal

Auch Brigitte Dietrich vom Restaurant Schafräti in Herisau ist nicht glücklich mit der Zertifikatspflicht. Sie habe ein Zelt im Garten aufgestellt. «Ohne dieses hätten wir fast keine Mittagessen mehr, da nur wenige Berufstätige ein Zertifikat besitzen. Auch die Schüler vom BBZ, die wir zum Glück täglich im Zelt bedienen können, haben und wollen kein Zertifikat.» Viele ältere Gäste hätten wegen der Zertifikatspflicht Mühe, ihre Kollegschaft zu pflegen. Abends sei der A-la-carte-Service massiv zurückgegangen, so Dietrich. «Ich weiss von einigen, dass sie Corona durchgemacht haben, aber nicht zum Arzt gingen, obwohl sie dann für ein halbes Jahr ein Zertifikat bekommen hätten. Diese Gäste fehlen leider nun auch.»

Wirt sieht schwarz bei kostenpflichtigen Tests

Stefan Kull, Inhaber Amadeus-Bar Herisau. Bild: PD

Der Herisauer Gastronom Stefan Kull ist im Moment noch zufrieden mit den Umsätzen in der Amadeus-Bar. «Am Wochenende läuft es normal, dann sind ohnehin alle ungeimpften Gäste getestet.» Unter der Woche sei es schwieriger. Derzeit könnten die Gäste ihr Feierabendbier noch draussen geniessen, später am Abend werde es zu kalt dafür. Die Idee mit dem Testcenter beim Alten Zeughaus hat sich laut Kull bewährt: «Sonst wären die Gäste sicher weiterhin nach Gossau oder St.Gallen abgewandert.» Die Testmöglichkeit bleibe zwar noch bis Ende November bestehen. Dennoch sieht Kull schwarz für nächste Woche, wenn die Tests selbst bezahlt werden müssen. «Da werde ich mir wohl etwas einfallen lassen müssen.» Er habe noch keinen Plan, studiere aber ständig Verordnungen und Bestimmungen, um eine Lösung zu finden.

«Die Stimmung bei den Leuten ist sehr schlecht. Sie empfinden die momentane Situation als versuchten Impfzwang.»

Thomas Manser von der «Truube» in Gais dagegen kann nicht klagen: «Wir haben der Zertifikatspflicht relativ gelassen entgegengesehen. Es gab nur ganz wenige Stornierungen. Der grösste Teil unserer Gäste ist geimpft. Wer schön essen gehen will, plant dies in der Regel einige Tage im Voraus und kann sich dann auch testen lassen.»

«Linde» Heiden: Mehr Gäste dank mehr Tischen

Adrian Höhener, Geschäftsführer der «Linde» Heiden. Bild: CAL

Adrian Höhener, Geschäftsführer des Hotel Restaurant Linde in Heiden, zeichnet ein differenziertes Bild der aktuellen Situation: «Je nach Tageszeit spüren wir die Zertifikationspflicht mehr oder weniger stark.» So habe die Zahl der Kaffeegäste und der Feierabendbiertrinker abgenommen. Bei den Mittagessen sei insbesondere in der ersten Woche ein Einbruch zu verzeichnen gewesen. Nun habe sich der Umsatz aber wieder einigermassen normalisiert. Gar nichts spüre man dagegen im A-la-carte-Bereich, sagt Adrian Höhener: «Vergleiche sind zwar schwierig, weil unterdessen vieles geändert hat, aber es läuft klar besser als letztes Jahr.» Das sei möglich, weil man wegen der weggefallenen Abstandspflicht wieder mehr Tische im Lokal haben dürfe. Auch das Take-away-Angebot wird gemäss Höhener wieder vermehrt genutzt. «Wir erleben öfter, dass Firmen, wenn sie jemanden ohne Zertifikat dabei haben, sich das Essen abholen und dann gemeinsam im Betrieb essen.»

Im für die «Linde» mit ihrem grossen Saal wichtigen Gruppen- und Bankettgeschäft seien unterschiedliche Entwicklungen zu beobachten, sagt Höhener. «Einerseits haben wir Absagen von kleineren Gruppen und Events erhalten. Vor allem Seniorengruppen, welchen die Digitalisierung schwerfällt, sind zum Teil eher zurückhaltend, weil die Sicherstellung, dass alle über funktionierendes Zertifikat verfügen, für sie einen grosse Herausforderung bedeutet. Andererseits feiern jene, die einen Anlass durchführen, besonders ausgelassen und konsumieren hochwertig.»

Kurzarbeit musste die Linde bis jetzt keine eingeben. «Wir ersetzten zwei Abgänge nicht und planen nun mit den vorhandenen Leuten optimal. Wir behalten uns auch vor, am Abend einmal früher zu schliessen, wenn nichts mehr läuft.»

Auch Ursula Inauen von der «Ilge» Teufen verzeichnet nicht weniger Gäste als vor der Zertifikatspflicht. «Wir haben ein gutes Gartenrestaurant mit Heizpilzen. So können die Arbeiter am Mittag dort sitzen.» Weniger Freude macht ihr dagegen die Kontrolle der Gäste:

«Es ist einfach uu-streng. Man kann nicht mehr frei arbeiten und hat immer den Kopf voll.»