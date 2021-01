Coronakrise 22 positive Coronafälle an der Oberstufe Bühler-Gais – wie die Infektionskette jetzt unterbrochen werden konnte An der Oberstufe Bühler-Gais sind im Verlauf der letzten Woche insgesamt 22 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Sie und die übrigen Lernenden und Lehrpersonen sind seit 20. Januar in Quarantäne, nachdem der Ausbruch erkannt wurde. Rosa Schmitz 29.01.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Schülerinnen und Schüler der zweiten Sek der Oberstufe Bühler-Gais lernen derzeit im Fernunterricht. Symbolbild: Keystone

Die Situation an der Oberstufe Bühler-Gais entspannt sich. Nachdem am Mittwoch, 20. Januar, 13 Personen auf Covid-19 positiv getestet und für 54 Schülerinnen und Schüler der drei Klassen der zweiten Sek Quarantäne verordnet wurde, stellten die Lehrpersonen schnell auf Fernunterricht um. Seitdem wurden neun weitere Coronafälle bestätigt, was insgesamt 21 infizierte Lernende und eine Lehrperson ergibt. «Da aber bereits alle in Selbstisolation waren, hatte dies keine weiteren Auswirkungen», sagt Georg Amstutz, Leiter des Kommunikationsdiensts der Kantonskanzlei. Zudem seien alle Angesteckten so gut wie symptomfrei. Übers Wochenende wird der grösste Teil aus der Quarantäne entlassen.

An den anderen Schulen im Kanton sind die Fallzahlen ausserdem wie bis anhin sehr tief. «Das zeigt, dass die Schutzkonzepte gut umgesetzt worden sind und weiterhin werden», sagt Amstutz. Grundsätzlich kämen Ansteckungen an Schulen kaum vor. Nur wenn es zu einem grösseren Ausbruch – mit mehreren erkrankten Schülerinnen und Schülern aus mehreren Klassen oder Stufen – innerhalb kurzer Zeit kommt, sind weiterführende Massnahmen zur Eindämmung nötig.

«Aus diesem Grund wurden auch Einige aus der Oberstufe Bühler-Gais zur Quarantäne verordnet, obwohl sie sich konsequent an die Abstands- und Maskenregeln gehalten hatten.»

Der kantonsärztliche Dienst entscheide hierbei über die notwendigen Massnahmen.

Wichtig ist die sofortige Reaktion

Georg Amstutz, Leiter des kantonalen Kommunikationsdienstes. Bild: PD

Die Schulen im Kanton Appenzell Ausserrhoden stehen aber noch vor einigen Herausforderungen. Das Contact-Tracing, zum Beispiel, ist sehr schwierig. «Wir müssen immer der Frage nachgehen: Wo fand die Ansteckung statt?», sagt Amstutz. Das sei aber nicht immer rauszukriegen. Die Ansteckung kann in der Familie, auf dem Schulweg oder in der Freizeit passiert sein.

«Wichtig ist, dass wir in solchen Situationen sofort reagieren, um die Verbreitungsketten zu unterbrechen, damit nicht weitere Personen angesteckt werden.»

Dies ist im Fall der Oberstufe Bühler-Gais gelungen.

Das Schutzkonzept an der und anderen Schulen muss wegen des Ausbruchs daher nicht angepasst werden. Sollte sich die Situation wegen der zunehmend verbreiteten mutierten Varianten des Coronavirus verschärfen, könnte sich das ändern, sagt Amstutz. Bis jetzt kamen an der Oberstufe Bühler-Gais keine positiven Fälle mit Mutanten vor. Allerdings, mahnt der Kommunikationsverantwortliche, nimmt der Anteil dieser Art Infektion in der Schweiz generell zu:

«Laut Angaben des BAGs verdoppelt sie sich jede Woche.»

Die mutierten Virusvarianten, die sich leichter und rascher zu übertragen scheinen, würden daher in alle Planungen einbezogen. Es liegen verschiedene verschärfende Massnahmen bereit.



Vor allem «Ausbruchstests» sind sinnvoll

Die Strategie für die nächsten Wochen und Monate wird weiterhin auf der frühzeitigen Erkennung und Isolierung der Fälle beruhen, wird aber ausgebaut. Zum Beispiel durch verstärkte Contact-Tracing-Massnahmen und der Quarantäne von Kontakten. Entsprechend hat der Bund zuletzt die Möglichkeiten zum Testen erweitert. «Reguläre Massentests werden allerdings nicht eingeführt», erklärt Amstutz. Zumindest nicht im allgemeinsten Sinne des Wortes.

Georg Amstutz führt aus:

«Der Begriff ‹Massentest› ist schwierig – wir sprechen grundsätzlich lieber von ‹Ausbruchstests›.»

Solche seien bereits erfolgreich durchgeführt worden, so wie an der Oberstufe Bühler-Gais, und in einer Ausbruchssituation sinnvoll. Das umfassende Testen von Gruppen, Klassenstufen oder ganzen Schulhäusern wird erst durchgeführt, wenn eine Ansteckung nachgewiesen ist. «Es gibt jedoch eine Reihe von Situationen, in denen vorbeugende Massentests praktisch sind», sagt Amstutz. Das klassische Beispiel: Die wiederkehrende Testung von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Pflegepersonal in einem Alters- und Pflegeheim.