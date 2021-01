Corona «Weitere Einschränkungen der Gastronomie wären ein reiner Blindflug»: Warum Nationalrat David Zuberbühler gegen eine Verlängerung des Teil-Lockdowns ist Der Ausserrhoder SVP-Nationalrat David Zuberbühler will sich vorerst nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Die sehr kurze Produktionszeit des Impfstoffs ist ihm nicht geheuer. Der Herisauer lehnt zudem neue Einschränkungen bei den Restaurants ab. Die Gastronomie sei definitiv nicht der grösste Risikoherd, sagt er. David Scarano 05.01.2021, 17.00 Uhr

David Zuberbühler (rechts) mit Parteikollege Mike Egger während der Wintersession. Anthony Anex / KEYSTONE

Am Montag haben mehr als die Hälfte aller Schweizer Kantone mit ihren Impfaktionen gestartet, darunter auch Appenzell Ausserrhoden. Als erste wurden Bewohner von zwei Alters- und Pflegeheimen in Heiden und Herisau geimpft.

Die Hoffnung bei vielen Gesundheitsfachleuten und Politikern ist gross, dass dadurch die Pandemie besiegt und zum alten Leben zurückgekehrt werden kann. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. Zu ihnen gehört der Ausserrhoder Nationalrat David Zuberbühler.

Wer haftet bei schweren Nebenwirkungen?

Der SVP-Politiker stellt sich aber nicht gegen das Impfen selbst. So betont er, dass «er sich nicht zur Gattung der Impfgegner» zähle. Es geht ihm um eventuelle schwere Nebenwirkungen und die daraus resultierende Haftungsfrage. So sieht er die Sicherheit des Impfstoffes kritisch, dies vor allem wegen der sehr kurzen Produktionszeit. Er hat dazu auch in der vergangenen Wintersession verschiedene Fragen an den Bundesrat eingereicht, die teils Eingang in die nationalen Medien fanden. «Normalerweise ist es ein aufwendiger und langwieriger Prozess, um einen wirksamen und sicheren Impfstoff gegen ein neues Virus herzustellen», sagt der Herisauer. Im Schnitt könne man von der Erforschung bis zur Zulassung mit einem Zeitraum von zehn bis zwölf Jahren rechnen.

«Weil die Coronaimpfstoffe innert Rekordzeit entwickelt wurden und mittel- und langfristige Nebenwirkungen nicht eingehend erforscht werden konnten, wollte ich vom Bundesrat wissen, wer bei allfälligen Komplikationen haften wird.»

Gesundheitsminister Alain Berset antwortete schliesslich, dass auch bei Covid-19-Impfstoffen gemäss Produktehaftpflichtgesetz grundsätzlich der Hersteller für Produktmängel hafte. Verträge, die der Bund mit Impfstoffherstellern abschliesse, würden keine neue Haftpflicht des Bundes begründen. Allerdings: Der Bund könne den Herstellern zusagen, allfällige finanzielle Schäden, die dem Hersteller aus dessen Haftpflicht entstehen, in bestimmten Fällen auszugleichen. Der Rahmen für solche Vereinbarungen sei im Epidemiengesetz festgelegt. Der Magistrat betonte aber, dass die Impfstoffe nur eine Zulassung erhalten, wenn sie sicher und wirksam seien.

Als Gewerbler Lockdown direkt gespürt

Dem Bundesrat gelang es mit dieser Antwort aber nicht, David Zuberbühler zu überzeugen. So will sich der Herisauer, der nicht zur Risikogruppe zählt, vorerst nicht impfen lassen, wie er kürzlich gegenüber der «Appenzeller Zeitung» festhielt.

Intensiv mit der Pandemie beschäftigt sich der Ausserrhoder nicht nur von Amtes wegen. Als Mitinhaber von zubischuhe.ch war er von den bundesrätlichen Massnahmen auch direkt betroffen. So musste etwa das Hauptgeschäft in Herisau, das Outlet, aber auch die beiden Filialen in Aadorf und Kreuzlingen im Frühling wegen des Lockdowns geschlossen bleiben. Er sagt:

«Ich kann nicht behaupten, dass ich mit dem Befehl aus Bern glücklich war.»

In der Wintersession hat das Bundesparlament sich über diverse Vorlagen gebeugt, die im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie standen. Viele Gewerbler fühlten sich im Stich gelassen, weil beide Kammern schliesslich das Geschäftsmietegesetz ablehnten. Diese hätte die rechtliche Grundlage für Mieterlasse geben sollen, da rund 60 Prozent der Mieter mit dem Vermieter keine Lösung für die Zeit während des Lockdowns fanden.

A-fonds-perdu-Beiträge statt Mieterlass

Im Frühjahr hatte das Parlament im Zuge der grossen Solidaritätswelle, die durch das Land rollte, dem Gesetz noch zugestimmt. David Zuberbühler gehörte dazu. Im Winter änderte das Parlament aber die Meinung, auch der SVP-Nationalrat tat das. Der Herisauer begründet dies mit Mängeln in der Gesetzesvorlage, die alles andere als «zufriedenstellend» gewesen sei. «Ein zweiter Grund war, weil sich die Krise nicht auf zwei Monate beschränkte und für besonders stark betroffene Betriebe eine Härtefallregelung in Form von A-fonds-perdu-Beiträgen geschaffen wurde», sagt der Nationalrat. Der Bundesrat hat die Gelder auf 2,5 Milliarden Franken erhöht.

Ebenfalls wenig Freude hat der SVP-Politiker an den zuletzt beschlossenen Massnahmen des Bundesrats gegen die Coronapandemie, sprich den Mini-Lockdown in der Gastronomie- und im Freizeitbereich. Da der Bund das Ruder nun wieder an sich gerissen habe, seien einige Kantone froh, selbst nicht in der Verantwortung stehen zu müssen, sagt Zuberbühler. «Ich bin aber der Meinung, dass die Exekutive den Föderalismus damit übersteuert und die ohnehin schon schlechte wirtschaftliche Lage der Gastrobetriebe und des Detailhandels weiter verschärft. Viele Betriebe sind akut in der Existenz gefährdet.»

Als Parlamentarier die Hände gebunden

Ebenfalls schwer wiege die Unsicherheit, ob weitere Verschärfungen beschlossen werden. Einen Vorstoss, der die Macht des Bundesrates einschränken würde, hat der SVP-Politiker aber nicht eingereicht. Mit dem vom Stimmvolk 2013 angenommenen Epidemiengesetz und dem vom Parlament beschlossenen Covid-19-Gesetz seien ihm als Parlamentarier derzeit leider weitgehend die Hände gebunden. Nach Corona sei es aber umso wichtiger, die Zusammenarbeit zwischen Bundesrat und Bundesversammlung in Krisenzeiten unter die Lupe zu nehmen und womöglich Anpassungen vorzunehmen.

Gemäss Medienberichten will Bundesrat den Mini-Lockdown nun gar bis Ende Februar verlängern. Auch das sieht David Zuberbühler kritisch:

«Wäre es gesichert, dass mit einer solchen Massnahme das Virus besiegt würde, könnte ich damit leben. Aber die Gastronomie ist definitiv nicht der grösste Risikoherd. Aus meiner Sicht sind weitere Einschränkungen der Gastronomie ein reiner Blindflug, der nicht auf Evidenz basiert.»