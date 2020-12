Corona Weitere Ausdünnung der Gastrolandschaft: Die «Heubode»-Pioniere aus Gais sagen Adieu Weil wegen der Coronamassnahmen keine Gästegruppen mehr kommen dürfen, stellt die beliebte Hofgastronomie in Steinleuten per Ende Jahr den Betrieb ein. Karin Erni 18.12.2020, 11.59 Uhr

Martina und Johannes Eisenhut mit Enkel Kilian. Bild: Karin Erni

Vor 22 Jahren haben Martina und Johannes Eisenhut aus Gais ein besonderes Projekt gestartet. Aus dem grossen Tenn auf ihrem Hof im Weiler Steinleuten haben sie ein gemütliches Festlokal namens Heubode-Beiz geschaffen, das für Anlässe mit bis zu 80 Personen genutzt werden kann. «Die Idee entstand gewissermassen aus der Not heraus. Unser Fleisch aus Mutterkuhhaltung hatten wir zuvor in Mischpaketen direktvermarktet. Weil sich die Konsumgewohnheiten der Leute änderten, wurde der Absatz immer schwieriger», sagt Johannes Eisenhut. Die Idee mit der Gastronomie auf dem abgelegenen Hof ist nicht einmal so abwegig. Schon in früherer Zeit war ihr am Säumerweg zwischen Trogen und Bühler gelegenes Wohnhaus als «Wirtschaft zur Heimat» bekannt.

Lange Nächte und zufriedene Gäste

Die Idee mit der Hofgastronomie funktionierte und das einfache Konzept kam an. Johannes bereitete Braten und Hackbraten vom Rind auf dem Smoker-Grill zu. Martina war für die Beilagen und Desserts zuständig. «Wir mussten nie ein Inserat schalten, zufriedene Gäste haben es weitererzählt und so füllte sich das Auftragsbuch», erinnert sich Martina Eisenhut. Zu Beginn hätten sie die ganze Arbeit neben dem Bauernbetrieb gemacht. Obwohl die Familie fleissig mithalf, seien viele Arbeitsstunden zusammengekommen. «Die Gäste haben gerne überhöcklet bei uns. Manchmal bin ich am Morgen erst ins Bett gekommen, wenn der Nachbar schon in den Stall zum Melken ging.»

Sie seien immer ein bisschen Aussenseiter gewesen, erinnert sich Johannes Eisenhut. «Wegen der damals im Appenzellerland noch wenig verbreiteten Mutterkuhhaltung sind wir am Anfang schräg angeschaut worden. Es hiess, ich sei zu faul zum Melken.» Der Pioniergeist liegt in der Familie. «Mein Vater war ein Quereinsteiger in der Landwirtschaft und 1984 der Erste, der im Appenzellerland einen Freilaufstall baute.»

Ungeplantes Ende

«Unsere Gäste haben auch die schöne Gartenwirtschaft geschätzt, wo man den Apéro nehmen konnte und nachher nach drinnen wechseln konnte», sagt Martina Eisenhut mit wehmütigem Blick aus dem Fenster. Man merkt, dass ihr der Entscheid zum Aufhören nicht leicht gefallen ist.

«Irgendeinmal muss es halt sein. Corona hat einfach alles beschleunigt.»

Eigentlich hätte sie gerne noch zwei Jahre weitergemacht. Denn gerade hatte sich alles so schön ergeben. Tochter Sara war bereit, in der Gastronomie mitzuhelfen. Johannes ist seit zwei Jahren pensioniert und hat mehr Zeit zur Verfügung. «Im Sommer waren wir optimistisch, dass die Saison noch etwas wird und haben Wein eingekauft. Doch ab Mitte Oktober kamen nur noch Absagen. Bei jenen Anlässen, die noch stattfinden konnten, kamen weniger Gäste, als angemeldet waren, das ist frustrierend.» Ohne Planungssicherheit könne man ein solches Geschäft nicht betreiben, sind sich die beiden Gastgeber einig. «Wir sind aber froh, haben wir nicht noch Personal, für das wir verantwortlich sind.»

Langweilig wird es ihnen im neuen Lebensabschnitt nicht. Die beiden sind fünffache Grosseltern und kümmern sich gerne um die Enkel. Sie wohnen noch zur Miete auf ihrem ehemaligen Hof. Sohn Sämi ihn vor sieben Jahren übernommen und konnte noch Land dazu pachten. Die anderen beiden Kinder wohnen in der Nähe. «Alle sind zurückgekommen, das ist schön», freut sich Martina. «Und irgendwann, wenn die Zeit reif ist, ziehen wir vielleicht ins Dorf.»